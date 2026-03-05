बैरिएट्रिक सर्जरी: मोटापा कम करने के लिए कब दी जाती है इस सर्जरी को करवाने की सलाह?

वेट लॉस के लिए कुछ मामलों में डॉक्टर बैरिएट्रिक सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। इससे मोटापा कम होता है और इसकी वजह से होने वाली बीमारियों का जोखिम भी कम होता है।

आज के समय में मोटापा सिर्फ "लुक" की समस्या नहीं है। यह कई गंभीर बीमारियों की जड़ बन चुका है। वैसे तो मोटापा किसी को भी हो सकता है। लेकिन, भारत में 20 से 40 साल की उम्र के लोगों में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। बदलती लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, कम फिजिकल एक्टिविटी और तनाव इसके सबसे बड़े कारण माने जाते हैं। कई लोग वजन कम करने के लिए डाइटिंग, जिम और अलग-अलग वेट लॉस प्रोग्राम आजमाते हैं। लेकिन, हर किसी को इससे फायदा नहीं मिल पाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये तरीके काम न करें, तो क्या करना चाहिए?

अगर लंबे समय तक कोशिश करने के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा और मोटापे के कारण डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप एपनिया या जोड़ों का दर्द जैसी समस्याएं शुरू हो गई हैं, तो बैरिएट्रिक सर्जरी एक विकल्प बन सकती है।

मोटापा अब केवल वजन बढ़ने की समस्या नहीं है। यह मेटाबॉलिक बीमारी बन चुका है। जब बार-बार डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी वजन कम नहीं होता और स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगता है, तब बैरिएट्रिक सर्जरी करवाने की सलाह दी जाती है। यह सर्जरी मोटापे से पीड़ित लोगों के लिए एक बेहद सुरक्षित और प्रभावी तरीका हो सकता है।

युवाओं में क्यों बढ़ रहा है मोटापा?

भारत को “यंग कंट्री” कहा जाता है। लेकिन, अब युवा पीढ़ी में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। मोटापा बढ़ने के पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।

डेस्क जॉब की वजह से ज्यादातर लोगों में मोटापा बढ़ रहा है।

देर रात तक स्क्रीन टाइम देखना, मोटापे को न्यौता दे सकता है।

जंक फूड और कम शारीरिक गतिविधि मोटापे का कारणबन सकता है।

20 से 40 साल की उम्र में मोटापा बढ़ने का मतलब है कि आगे चलकर डायबिटीज, हार्ट डिजीज और फैटी लिवर जैसी समस्याओं का खतरा भी जल्दी बढ़ जाता है। अगर मोटापा कम उम्र में ही बढ़ने लगे तो शरीर पर इसका असर भी जल्दी दिखने लगता है। इसलिए जरूरी है कि लोग इसे सिर्फ कॉस्मेटिक समस्या न समझें, बल्कि समय रहते इलाज के बारे में सोचें।”

महिलाओं की सेहत पर मोटापे का असर

मोटापा महिलाओं के स्वास्थ्य को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। कई महिलाओं में पीसीओडी (PCOD), हार्मोनल असंतुलन और मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं मोटापे से जुड़ी होती हैं। कई मामलों में यह आगे चलकर इंफर्टिलिटी यानी गर्भधारण में मुश्किल का कारण भी बन सकता है।

जब वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हार्मोनल समस्याएं बढ़ने लगती हैं, तो सिर्फ डाइट से स्थिति संभालना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह से सही इलाज चुनना जरूरी हो जाता है।

कब जरूरी होती है बैरिएट्रिक सर्जरी?

हर मोटापे के मरीज को सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। आमतौर पर यह तब सलाह दी जाती है, जब व्यक्ति का BMI बहुत ज्यादा हो या मोटापे की वजह से दूसरी गंभीर बीमारियां शुरू हो चुकी हों।

साथ ही, जब लंबे समय तक डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद वजन कम न हो रहा हो तो इस सर्जरी को करवाने की सलाह दी जा सकती है। बैरिएट्रिक सर्जरी का उद्देश्य सिर्फ वजन कम करना नहीं होता है। बल्कि, मोटापे से जुड़ी बीमारियों को भी नियंत्रित करना होता है।

क्या मोटापा उम्र कम कर रहा है?

वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अत्यधिक मोटापा व्यक्ति की जीवन-आयु को कम कर सकता है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज और कैंसर जैसी कई बीमारियों का खतरा मोटापे के साथ बढ़ जाता है। इसलिए, अगर वेट लॉस की बार-बार कोशिशें असफल हो रही हैं, तो इसे नजरअंदाज करने के बजाय विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है।

अगर मोटापा स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रहा है, तो बैरिएट्रिक सर्जरी मरीज को नई और स्वस्थ जिंदगी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जिसे सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। डाइट और एक्सरसाइज हमेशा पहला और जरूरी कदम होते हैं, लेकिन जब ये तरीके काम नहीं करते और सेहत के लिए खरता बढ़ने लगता है तो इन स्थितियों में बैरिएट्रिक सर्जरी मददगार साबित हो सकती है।