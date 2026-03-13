Add The Health Site as a
kidney stone में कब पड़ती है किडनी को निकालने की जरूरत, जानें स्थिति कब बन जाती है गंभीर

जब पथरी की वजह से किडनी को गंभीर नुकसान पहुंच चुका होता है, तब किडनी को निकालने की सलाह दी जाती है।

VerifiedMedically Reviewed By: DR. Vineet

Written by Anju Rawat |Published : March 13, 2026 8:35 AM IST

Kidney Stone: किडनी की पथरी एक आम समस्या है। लेकिन, कई बार यह गंभीर समस्या बन सकती है। अधिकतर मामलों में पथरी का इलाज दवाइयों, पर्याप्त पानी पीने या मेडिकल प्रक्रियाओं से हो जाता है। आमतौर पर किडनी को निकालने की जरूरत बहुत ही कम मामलों में पड़ती है। जब किडनी पूरी तरह से खराब हो चुकी हो या पथरी की वजह से गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो रही हों, तब किडनी निकालने की जरूरत पड़ सकती है।

आपको बता दें कि पथरी तब बनती है, जब पेशाब में मौजूद खनिज और लवण जमा होकर क्रिस्टल बना लेते हैं। छोटी पथरी आमतौर पर पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाती है। लेकिन, जब पथरी बड़ी हो जाती है तो यह मूत्र मार्ग में फंस सकती है। इसकी वजह से तेज दर्द, पेशाब में जलन, उल्टी, बार-बार पेशाब आना जैसे संकेत महसूस हो सकते हैं। अगर पथरी समय पर नहीं निकाली जाए, तो यह किडनी में सूजन, संक्रमण और लंबे समय में किडनी के काम करने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। जब पथरी की वजह से किडनी को गंभीर नुकसान पहुंच चुका होता है, तब किडनी को निकालने की सलाह दी जाती है। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट और यूरोलॉजिस्ट डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare) से जानते हैं किन स्थितियों में निकाल दी जाती है किडनी?

किडनी को निकालने की जरूरत तब पड़ती है?

हाइड्रोनेफ्रोसिस की स्थिति में

जब पथरी की वजह से किडनी लंबे समय तक ब्लॉक हो जाती है, तो उस स्थिति किडनी की कार्यक्षमता कम होने लगती है। जब लंबे समय तक किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है, तो किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस नामक स्थिति विकसित हो सकती है। इस स्थिति में किडनी में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से किडनी के अंदर पेशाब जमा हो जाता है और धीरे-धीरे किडनी को नुकसान पहुंचने लगता है। अगर अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या किडनी फंक्शन टेस्ट में किडनी काम करना बंद कर चुकी है दिखता है, तो इस स्थिति में किडनी को निकाला जाता है।

गंभीर संक्रमण की स्थिति में

जब पथरी की वजह से किडनी में गंभीर संक्रमण हो जाता है, तो इससे किडनी के टिशू को नुकसान पहुंच जाता है। कुछ मामलों में यह संक्रमण सेहत के लिए खतरा बन जाता है। इसलिए इस स्थिति में किडनी को निकालना जरूरी हो जाता है, ताकि संक्रमण शरीर के अन्य हिस्सों में न फैलें।

किडनी में ज्यादा पथरी बन जाना

जब किडनी में बहुत बड़ी पथरी बन जाती है, तो इसकी वजह से किडनी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को गंभीर दर्द का अनुभव हो सकता है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में किडनी को निकालने का निर्णय लिया जाता है।

Highlights:

  • किडनी में पथरी एक आम समस्या बन गई है।
  • पथरी की वजह से कई मामलों में किडनी को निकालने की जरूरत पड़ती है।
  • गंभीर संक्रमण की वजह से किडनी को निकालना पड़ सकता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

