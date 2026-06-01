लू कब जानलेवा बनता है? जानें हीटस्ट्रोक से बचने के लिए क्या करना चाहिए

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Written By: Anju Rawat | Published : June 1, 2026 3:27 PM IST
Medically Verified By: Dr sanjay kumar Chugh
गर्मी का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां लेकर आता है। इस मौसम में कोई स्किन, तो कोई पेट की समस्याओं से परेशान रहता है। लेकिन,गर्मी में सबसे आम है लू लगना यानी हीटस्ट्रोक। ज्यादातर लोग हीटस्ट्रोक को सिर्फ गर्मी से जुड़ी एक आम समस्या मानते हैं, जबकि यह एक बेहद गंभीर और जानलेवा बीमारी हो सकती है। यानी लू की वजह से किसी व्यक्ति की जान तक जा सकती है। बच्चों, बुजुर्गों, हृदय रोगियों और गर्भवती महिलाओं में लू का खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा, जो लोग फील्ड वर्क करते हैं, उनमें हीटस्ट्रोक का रिस्क ज्यादा होता है। इसलिए हीटस्ट्रोक का समय पर इलाज करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ मामलों में इसे जानलेवा भी माना जाता है। आइए, आकाश हेल्थकेयर के डायरेक्टर एंड यूनिट हेड (यूनिट-1) कार्डियोलॉजी डॉ. संजय कुमार चुघ (Dr Sanjay Kumar Chugh, Director & Unit Head, (Unit-1) Cardiology, Aakash Healthcare) से जानते हैं कि लू क्या है और यह स्थिति गंभीर कब बनती है?
डॉ. संजय कुमार बताते हैं, "शरीर का सामान्य तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर पसीने के जरिए, खुद को ठंडा रखता है। लेकिन, जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो शरीर का तापमान भी तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे में अगर शरीर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा पहुंच जाता है और तापमान कंट्रोल में नहीं आता है, तो हीट स्ट्रोक यानी लू की स्थिति विकसित हो सकती है।"
डॉ. संजय आगे बताते हैं, "लू की स्थिति जानलेवा तब बनती है, जब व्यक्ति को तेज बुखार आ जाता है और तापमान कम नहीं हो पाता है। या जब त्वचा गर्म या ड्राई हो जाए, चक्कर आने लगे या बेहोशी आ जाए। दरअसल, ऐसे मामलों में मस्तिष्क, हृदय, लिवर और किडनी जैसे अहम अंग प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में अगर इलाज में देरी होती है, तो ये अंग काम करना बंद कर सकते हैं और गंभीर मामलों में व्यक्ति की जान तक जा सकती है। इसलिए लू की समस्या को कभी भी सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।"
लू से बचने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
Disclaimer: लू लगना आम है, लेकिन यह गंभीर और जानलेवा समस्या हो सकती है। इसलिए अगर लू के शुरुआती लक्षण नजर आए, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। क्योंकि, कुछ मामलों में लू लगना या हीटस्ट्रोक जानलेवा भी हो सकता है।