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डेंगू के लक्षण कब दिखते हैं? पहले 48 घंटों में ऐसे करें कन्फर्म

अगर आपको डेंगू के लक्षण महसूस हो तो तुरंत टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है। इससे आप डेंगू की वजह से होने वाली गंभीरता से बच सकते हैं।

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Written By: Anju Rawat | Published : May 15, 2026 8:32 AM IST

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Medically Verified By: Dr. Sumit Lavania

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dengue fever (image-AI)

डेंगू एक वायरल बीमारी है, जो एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है। बारिश के मौसम में डेंगू के मामले ज्यादा दर्ज किए जाते हैं। सही इलाज के लिए, डेंगू का सही समय पर पता लगाना बेहद जरूरी होता है। दरअसल, अगर शुरुआती 48 घंटे में इस बीमारी को कंट्रोल कर लिया जाए, तो कई जटिलताओं और गंभीरता से बचा जा सकता है। दरअसल, जब डेंगू का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो कुछ दिनों बाद लक्षण नजर आना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पर 48 घंटे के अंदर संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। आइए, नेशनल डेंगू दिवस (हर साल 16 मई को मनाया जाता है) के मौके पर यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट एंड एचओडी, इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर सुमित लावनिया से वीडियो के जरिए जानते हैं कि डेंगू में 48 घंटे जरूरी क्यों होते हैं?

शुरुआती 48 घंटे में दिखने वाले लक्षण

डेंगू के पहले 48 घंटे में कुछ खास संकेत मिलते हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

  • डेंगू का सबसे पहला और आम लक्षण है अचानक तेज बुखार आना। डेंगू की वजह से बुखार 102–104°F तक जा सकता है। यह बुखार लगातार बना रहता है और सामान्य दवाओं से जल्दी नहीं उतरता है।
  • मरीज को तेज सिरदर्द होता है। खासकर, आंखों के पीछे दर्द महसूस होता है। यह डेंगू का एक खास संकेत माना जाता है।
  • डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। डेंगू रोगियों को शरीर, मांसपेशियों और जोड़ों में तेज दर्द होता है।
  • शरीर में भारीपन, कमजोरी और अत्यधिक थकान महसूस होता है। इससे रोजमर्रा के काम प्रभावित हो सकते हैं।
  • डेंगू के कुछ मरीजों को शरीर पर लाल चकत्ते नजर आ सकते हैं।

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डेंगू की जांच के लिए कौन-से टेस्ट कराएं?

अगर आपको डेंगू के लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो डॉक्टर से मिलें। इस स्थिति में डॉक्टर डेंगू का पता लगाने के लिए 2 तरह के टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें शामिल हैं-

1. NS1 एंटीजन टेस्ट

यह टेस्ट लक्षण महसूस होने के 1 से 5 दिनों के अंदर कराया जाता है। इस टेस्ट को डेंगू की पहचाने के लिए सबसे शुरुआती और भरोसेमंद टेस्ट माना जाता है।

2. CBC टेस्ट

इस टेस्ट की मदद से प्लेटलेट्स और सफेद रक्त कोशिकाओं की जांच की जाती है। अगर प्लेटलेट्स कम होते हैं, तो ये डेंगू का संकेत हो सकता है।

शुरुआती 48 घंटे में क्या करें?

अगर आपको डेंगू के लक्षण महसूस हो तो शुरुआती 48 घंटों में कुछ बातों का ध्यान रखें।

  • ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और लिक्विड डाइट पर फोकस करें। नारियल पानी, जूस और ओआरएस का सेवन करें।
  • बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा न लें। तेज बुखार और शरीर में दर्द होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें।
  • प्लेटलेट्स की नियमित जांच कराते रहें। इससे सेहत की हालत का पता लगाया जा सकता है।

कब हो सकती है स्थिति गंभीर?

  • लगातार उल्टी
  • पेट में तेज दर्द
  • नाक या मसूड़ों से खून आना
  • बहुत ज्यादा कमजोरी या बेचैनी
  • सांस लेने में परेशानी

अगर ऐसी स्थिति महसूस हो, तो तुरंत अस्पताल जाएं और डेंगू की जांच जरूर कराएं।

Disclaimer: डेंगू के शुरुआती 48 घंटे काफी अहम होते हैं। इस दौरान लक्षण की पहचान करने और टेस्ट कराने से इसकी वजह से होने वाली जटिलताओं से बचा जा सकता है।

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अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More