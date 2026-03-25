हिचकी कब और क्यों आती है? जानें किस स्थिति में आती है बार-बार हिचकी

अगर आपको बार-बार हिचकी आती है, तो इसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन, आप हिचकी शांत करने के लिए कुछ उपाय आजमा सकते हैं।

हिचकी

कई बार हम बातचीत कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, तभी अचानक हिचकी शुरू हो जाती है। आमतौर पर हिचकी कुछ ही मिनटों में अपने-आप बंद हो जाती है। वहीं, कुछ लोग हिचकी बंद करने के लिए तुरंत पानी पी लेते हैं। इससे हिचकी रुक जाती है और व्यक्ति आराम की सांस लेता है। लेकिन कई बार हिचकी बार-बार आती है और लंबे समय तक परेशान कर सकती है।

आपको बता दें कि हिचकी शरीर के डायफ्राम नामक मांसपेशी के अचानक सिकुड़ने के कारण शुरू होती है। डायफ्राम छाती और पेट के बीच मौजूद एक मांसपेशी है, जो सांस लेने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है। जब डायफ्राम अचानक सिकुड़ता है, तो फेफड़ों में हवा तेजी से जाती है और इससे वोकल कॉर्ड बंद हो जाते हैं। इसी की वजह से हिक-हिक की आवाज आती है, जिसे हिचकी कहा जाता है। आइए, अकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया के चेयरमैन और जनरल फिजिशियन डॉ. रमन कुमार से जानते हैं-

हिचकी कब आती है?

हिचकी किसी भी समय पर आ सकती है। लेकिन, कुछ परिस्थितियों में हिचकी आने की संभावना ज्यादा होती है।

जल्दी-जल्दी खाना खाने से आपको हिचकी आ सकती है। दरअसल, जल्दी-जल्दी खाने से पेट में हवा चली जाती है। इससे डायफ्राम पर दबाव पड़ता है और हिचकी शुरू हो सकती है।

ओवरइटिंग करने से भी डायफ्राम पर दबाव पड़ सकता है और आपको हिचकी आ सकती है। अधिक मात्रा में खाना खाने से हिचकी की समस्या हो सकती है।

बहुत ज्यादा गर्म या ठंडा खाना खाने से भी हिचकी की समस्या हो सकती है। जब आप ज्यादा ठंडा या गर्म खाते हैं, तो इससे शरीर में अचानक बदलाव हो सकता है और हिचकी आ सकती है।

सोडा या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने से पेट में गैस बनती है। इससे डायफ्राम पर दबाव पड़ता है और आपको हिचकी आ सकती है।

इनके अलावा, पेट से जुड़ी समस्याओं और नर्वस सिस्टम की समस्या होने पर हिचकी आ सकती है।

हिचकी रोकने के घरेलू उपाय क्या हैं?

हिचकी को रोकने के लिए आप कुछ आसान घरेलू उपाय आजमा सकते हैं।

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हिचकी रोकने के लिए आप धीरे-धीरे ठंडा पानी पिएं। इससे हिचकी को बंद करने में मदद मिलेगी।

अगर बार-बार हिचकी आ रही है, तो कुछ सेकेंड सांस रोककर देखें। इससे हिचकी को रोकने में मदद मिल सकती है।

हिचकी रोकने के लिए आप बैठकर घुटनों को छाती की तरफ लाएं, इससे डायफ्राम पर दबाव कम होगा और हिचकी रुक सकती है।

डॉक्टर से कब मिलना चाहिए?

अगर आपको 48 घंटे से ज्यादा समय से लगातार हिचकी आ रही है, तो इस संकेत को नजरअंदाज न करें और डॉक्टर से मिलें।

अगर हिचकी की वजह से आपको खाने-पीने या सोने में परेशानी हो रही है, तो भी डॉक्टर से जरूर मिलें।

अगर हिचकी की वजह से सीने में दर्द या सांस लेने में मुश्किल हो रही है तो भी डॉक्टर से मिलें।

Highlights:

हिचकी एक आम समस्या है, जो अक्सर लोगों को आती रहती है।

बार-बार हिचकी आना किसी समस्या का संकेत भी हो सकता है।

हिचकी आने पर ठंडा पानी पीना फायदेमंद होता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।