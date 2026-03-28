हार्ट से जुड़ी इमरजेंसी में पहले 60 मिनट क्यों हैं जरूरी? डॉक्टर ने समझाया हर एक सेकंड की कीमत

When is the crucial time for a heart attack : हार्ट से जुड़ी इमर्जेंसी में पहले के 60 मिनट मरीज के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। आइए डॉक्टर से समझते हैं क्यों और ऐसी स्थिति में परिवार वालों को क्या करना चाहिए?

Golden Hour

Golden Hour in Emergencies : हम में से किसी भी व्यक्ति को घर पर ही हार्ट से जुड़ी इमरजेंसी आ सकती है। ऐसे में हर किसी को पता होना चाहिए कि शुरू के 60 मिनट उसके लिए बेहद जरूरी होते हैं। यही मिनट बताता है कि मरीज की जान बच सकती है या नहीं। नारायणा हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुमीत मोहन धीर का कहना है कि हार्ट से जुड़ी इमरजेंसी आने के पहले 60 मिनट के अंदर, जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स दिया जाता है, वही उस व्यक्ति की जान का फैसला करता है। दिल से जुड़ी इमरजेंसी या तो हार्ट अटैक हो सकती है या कार्डियक अरेस्ट। हम में से कई ऐसे व्यक्ति हैं, जो इन दोनों के बीच का फर्क नहीं समझ पाते हैं। मरीज की जान को बचाने के लिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत ही जरूरी होता है।

हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट के बीच क्या है अंतर?

किसी भी व्यक्ति को एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन (AMI), जिसे आमतौर पर हार्ट अटैक कहा जाता है, तब होता है जब कोई कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। इस स्थिति में दिल की मांसपेशियों के एक हिस्से को ऑक्सीजन वाला खून नहीं मिल पाता। हालांकि, इस दौरान दिल पर धड़कता रहता है। वहीं, सडन कार्डियक अरेस्ट (SCA) अलग होता है, यह हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी के कारण होता है। इस स्थिति में कार्डियक आउटपुट अचानक बंद हो जाता है और ब्रेन तक ब्लड फ्लो रूक जाता है। इस स्थिति में कुछ ही पलों में सेरेब्रल हाइपोक्सिया शुरू हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है। दिमाग की कोशिकाएं, जो बहुत नाजुक और जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता, चार से छह मिनट के अंदर मरने लगती हैं। इस स्थिति में पहले के 60 मिनट में अगर मरीज को सीपीआर दिया जाए या फिर तुरंत इमरजेंसी में ले जाया जाए, तो मरीज की जान काफी हद तक बच सकते है। इस लेख में हम यह समझेंगे कि आखिर पहले 60 मिनट क्यों है जरूरी और घर पर कैसे दे सकते हैं सीपीआर?

पहले 60 मिनट इतने जरूरी क्यों हैं?

डॉक्टर कहते हैं हार्ट में ब्लड के फ्लों के बिना हर गुजरते मिनट के साथ मरीजों के बचने की संभावना लगभग सात से दस प्रतिशत कम होती जाती है। अधिकतक मामलों में यह देखा गया है कि आस-पास मौजूद किसी व्यक्ति द्वारा अगर मरीज को तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) दिया जाए, तो मरीज के बचने की संभावना दोगुनी या तिगुनी भी हो सकती है।

डॉक्टर कहते हैं कि शुरू का पहला घंटा सिर्फ एक समय सीमा नहीं है, बल्कि यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सीने पर जल्दी दबाव डालने से दिमाग तक थोड़ा, लेकिन बहुत जरूरी ब्लड का पहुंचता है। इतना खून कि दिमाग को होने वाले नुकसान की गति धीमी हो जाती है। जल्दी डिफिब्रिलेशन करना, मुख्य रूप से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जैसी धड़कनों में दिल की धड़कन को फिर से नियमित कर सकता है। लेकिन घरों में ऐसी इमरजेंसी के दौरान ये मिनट घंटों जैसे लगते हैं।

बहुत देर होने से पहले पहचानें इमरजेंसी?

कार्डियक अरेस्ट अचानक होता है, लेकिन अगर जल्दी पहचान लिया जाए तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ संकेत जिनपर आपको ध्यान देने की जरूरत होती है, आइए जानते है-

मरीज का अचानक बेहोश हो जाना

कैरोटिड पल्स यानि गर्दन की नस की धड़कन का न मिलना

सांस लेने में बहुत अधिक परेशानी होना

मरीज अगर कोई प्रतिक्रिया न कर रहा हो।

अगर आपको ये लक्षण दिखें, तो बिल्कुल भी समय बर्बाद न करें, तुरंत इमरजेंसी मदद के लिए कॉल करें। इसके साथ ही, तुरंत 'हैंड्स-ओनली CPR' शुरू करें।

You may like to read

घर पर कैसे दें 'हैंड्स-ओनली CPR' ?

घर पर अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, तो मरीज के छाती के बीच में 100–120 बार प्रति मिनट की दर से जोरदार और लगातार दबाव डालें। वहीं, अगर आपके घर में कोई ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर (AED) है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसका इस्तेमाल करें, ये डिवाइस साफ और एक-एक करके आवाज में निर्देश देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी स्थिति में एकदम सही तकनीक उतनी जरूरी नहीं होती, जितना कि तुरंत कदम उठाना।

आपकी हिचकिचाहट ले सकता है मरीज की जान!

डॉक्टर धीर का कहना है कि कई घरों में सबसे बड़ा खतरा दिल की धड़कन की अनियमितता नहीं होती, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों की हिचकिचाहट होती है। परिवार वाले घबराकर फ्रीज हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसी स्थिति में क्या करें? परिवार के लोगों को नुकसान पहुंचाने का डर, तुरंत मदद करने की जरूरत पर भारी पड़ जाता है, जिससे अंत में मरीज को मेडिकल मदद मिलने में देरी हो जाती है। ठीक होने और दुख के बीच यही एक अहम फर्क साबित हो सकता है। इसलिए, पहले से तैयारी उस स्थिति को बदल देती है, जबकि ट्रेनिंग घबराहट को एक मकसद में बदल देती है।

किन कारणों से आता है सडन कार्डियक अरेस्ट?

डॉक्टर कहते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट के पीछे अक्सर कुछ छिपे हुए जोखिम कारक होते हैं, जिनमें हाई ब्लड प्रेशर का कंट्रोल न होना, डिस्लिपिडेमिया, टाइप 2 डायबिटीज, पेट के आस-पास मोटापा, स्थिर लाइफस्टाइल और तंबाकू का सेवन शामिल हैं।

डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको हार्ट से जुड़ी बीमारियां होने का खतरा है, तो हर साल हाई ब्लड प्रेशर टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी (ECG) इत्यादि की जांच कराएं, ताकि समय पर आपको अपनी बीमारी और उसकी गंभीरता का पता चल सके।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Highlights

हार्ट से जुड़ी इमरजेंसी में हिचकिचाहट ले सकता है मरीज की जान

सडन कार्डियक अरेस्ट खराब लाइफस्टाइल के चलते आ सकता है।

हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट के बीच के अंतर को समझना जरूरी है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।