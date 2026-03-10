पेशाब के रंग से किडनी डैमेज होने की करें पहचान, डॉक्टर बता रहे हैं Kidney Damage के लक्षण

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
World Kidney Day 2026 : किडनी हमारे शरीर का मुख्य अंग है, जो कई तरह के कार्यों को करने में मददगार है। डॉक्टर बताते हैं कि किडनी आमतौर पर तब तक साफ संकेत नहीं देतीं कि कुछ गड़बड़ है, जब तक कि समस्या काफी गंभीर न हो जाए। हालांकि, आप हर दिन अपने यूरिन को देखकर ही कुछ ज़रूरी बातें जान सकते हैं। मुख्य रूप से पेशाब के रंग को देखकर आप किडनी के हेल्थ के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। किडनी के स्वास्थ्य के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए हर साल 12 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे (World Kidney Day 2026) मनाया जाता है। इस मौके पर डॉक्टर का कहना है कि यूरिन के रंग में बदलाव से पता चल सकता है कि कोई व्यक्ति कितना हाइड्रेटेड है, वह क्या खा रहा है, कौन सी दवाएं ले रहा है, और कभी-कभी किडनी की समस्याओं के शुरुआती संकेत भी मिल सकते हैं। आइए वैशाली स्थित मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. अभिनव कत्याल से जानते हैं पेशाब के रंग से किडनी के स्वास्थ्य की कैसे करें पहचान?
आम तौर पर यूरिन हल्का पीला या हल्के भूरे रंग का दिखता है। यह रंग दिखाता है कि शरीर में काफी पानी है और किडनी वेस्ट को निकालने के लिए अच्छी तरह से काम कर रही है। यह रंग यूरोक्रोम नाम के पिगमेंट से आता है और यह तब और मज़बूत हो जाता है जब शरीर पानी बचाने की कोशिश कर रहा होता है।
जब यूरिन गहरा पीला या एम्बर रंग का हो जाता है, तो इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि व्यक्ति पर्याप्त रूप से लिक्विड नहीं ले रहा है। ऐसे हालात में, किडनी यूरिन को गाढ़ा और कम पानी वाला बनाकर ज़्यादा पानी रोक लेती हैं। गहरे रंग के यूरिन से साफ समझ जाएं कि शरीर के नॉर्मल प्रोसेस में दिक्कत हो रही है।
अक्सर हम, साफ और बिना रंग वाले यूरिन को हेल्दी समझ लेते हैं, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं होता है। ज्यादा साफ यूरिन से कभी-कभी यह मतलब हो सकता है कि व्यक्ति ज्यादा पानी पी रहा है। हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, लेकिन अगर यूरिन बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, तो यह कभी-कभी मेटाबोलिक दिक्कतों के शुरुआती लक्षणों को छिपा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज जैसी कंडीशन हैं।
डॉक्टर कहते हैं कि जो यूरिन धुंधला दिखता है या उसमें झाग होता है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है। यूरिन में धुंधलापन इंफेक्शन या उसमें बहुत ज्यादा मिनरल होने की वजह से हो सकता है। अगर यूरिन झागदार दिखता है और वैसा ही रहता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि यूरिन में प्रोटीन लीक हो रहे हैं, जिसे प्रोटीन्यूरिया कहते हैं। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी किडनी पर स्ट्रेस है और अगर ऐसा एक से ज़्यादा बार हो तो आपको ध्यान देना चाहिए।
डॉक्टर अभिनव का कहना है कि ज़्यादा चिंता की बात तब होती है, जब यूरिन का रंग गुलाबी, लाल या कोला का हो। ये रंग दिखा सकते हैं कि यूरिन में खून है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, किडनी स्टोन या किडनी की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। चुकंदर जैसी कुछ खाने की चीजे थोड़ी देर के लिए यूरिन का रंग बदल सकती हैं। लेकिन, अगर आपका यूरिन बिना किसी साफ वजह के लाल या भूरा हो जाता है, तो इस स्थिति में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लेने की जरूरत होती है।
[caption id="attachment_1307819" align="alignnone" width="1200"] Dr. Abhinav Katyal[/caption]
एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूरिन का रंग ही यह बताने के लिए काफी नहीं है कि किसी को किडनी की बीमारी है, लेकिन यह इस बात का संकेत हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है और किसी को अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। किडनी को ठीक से काम करते रहने के लिए ठीक से हाइड्रेटेड रहना, हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट खाना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना और रेगुलर हेल्थ चेक-अप करवाना अभी भी बहुत ज़रूरी है।
इस वर्ल्ड किडनी डे की मेन बात साफ़ है: आपका शरीर आमतौर पर कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होने से पहले छोटे संकेत देता है। यूरिन के रंग जैसे रोज़ाना के संकेतों को देखने से लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी पता चल सकती हैं और समय के साथ उनकी किडनी बेहतर काम करती रहेगी।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information