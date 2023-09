लाल, काले, जामुनी होते होंठों के पीछे हो सकती है ये गंभीर वजह, समय रहते हो जाएं सतर्क

What does your lip color tell you : होंठों के बदलते रंग के पीछे कई वजह हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस विषय के बारे में विस्तार से-

What does your lip color tell you : लिप्स आपके चेहरे की खूबसूरती बढ़ाता है, इसलिए कई महिलाएं अपने लिप्स को ग्लॉसी और पिंक लुक देना चाहती हैं। इसके लिए वे कई तरह-तरह के उपाय भी करती हैं। लेकिन कई बार लिप्स के रंग अपने आप बदले-बदले नजर आते हैं, क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? अगर नहीं, तो एक बार होंठों के बदलते रंग के पीछे के कारणों को जरूर जानने की कोशिश करें। जी हां, होंठों के रंग बदलने के कई गंभीर कारण हो सकते हैं, जिसके बारे में समय पर जानना बहुत ही जरूरी होता है। आइए जानते हैं होंठों के बदलते रंग किन बीमारियों की ओर करता है इशारा?

लाल होंठ होने पर हो सकती है लिवर की परेशानी

अगर आपके लिप्स का रंग लाल नजर आ रहा है, तो सतर्क हो जाएं। जी हां, लाल होंठ होने के पीछे लिवर संबंधी परेशानी हो सकती है। यह संकेत बताता है कि आपका लिवर काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। इसके अलावा लाल होंठ होने के पीछे एलर्जी की परेशानी भी हो सकती है।

पीले और सफेद होंठ एनीमिया का हो सकता है कारण

यदि आपके लिप्स पीले या सफेद हो रहे हैं, तो इस स्थिति के पीछे एनीमिया कारण हो सकता है। दरअसल, शरीर में खून की कमी होने पर लिप्स सफेद नजर आने लगते हैं। इसके अलावा ब्लड में बिलुरुबिन का स्तर बढ़ने की वजह से भी लिप्स के रंग पीले नजर आते हैं। साथ ही कई तरह के इन्फेक्शन की वजह से भी लिप्स का रंग सफेद और पीला हो सकता है।

जरूरत से ज्यादा स्मोकिंग करने वाले के होंठ होते हैं काले

अगर आप काफी ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो आपके लिप्स काफी ज्यादा काले नजर आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में शरीर में कई तरह की समस्याएं पनपने का भी खतरा रहता है। इसलिए कोशिश करें कि आप ज्यादा स्मोकिंग न करें। इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है।

जामुनी होंठ के पीछे हो सकती है ये वजह

कुछ लोगों को काफी ज्यादा ठंड लगती है। ठंड अधिक लगने पर भी लिप्स के रंग बैंगनी हो जाते हैं। साथ ही यह संकेत दिल और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों की ओर इशारा करता है। ऐसी स्थिति में आपको सतर्क होने की जरूरत होती है। अगर आपके लिप्स काफी जामुनी हो रहे हैं, तो यह पेट से जुड़ी समस्याओं को ओर भी संकेत कर सकता है।

होंठों के बदलते रंग पर आपको अपने सेहत के प्रति अधिक सजग होने की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें। ताकि आपका समय पर इलाज शुरू किया जा सके।

