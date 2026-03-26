एंटी रेबीज वैक्सीन लगने के बीच अगर फिर से कुत्ता काट ले तो क्या होगा?

अगर एंटी रेबीज वैक्सीन चल रही है और फिर से कुत्ता काट ले तो क्या फिर से वैक्सीन लगेंगी या नहीं? आइए जानते हैं विस्तार से-

Dog Bite

भारत में हर साल रेबीज के हजारों मामले सामने आते हैं। वर्तमान में तो काफी जागरुकता बढ़ गई है और लोग कुत्ते या फिर अन्य जानवरों जैसे ​बंदर, बिल्ली और गाय भैंस ​के काटने पर तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन लगाते हैं। आज से सालों पहले तो एंटी रेबीज की 14 वैक्सीन लगती थी लेकिन आज सिर्फ 5 खुराक लगती है। अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि अगर एंटी रेबीज वैक्सीन चलने के दौरान फिर से कुत्ता काट ले तो क्या होगा? क्या पूरी 5 खुराक का कोर्स फिर से होगा या फिर पुराना कोर्स ही काम करेगा? आइए आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये भी जानेंगे कि इस विषय में WHO क्या कहता है।

एंटी रेबीज वैक्सीन कैसे काम करती है?

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वैक्सीन शरीर में करती क्या है। जब आपको कोई जानवर काटता है, तो रेबीज का वायरस आपकी नसों (Nerves) के जरिए दिमाग तक पहुंचने की कोशिश करता है। एंटी-रेबीज वैक्सीन शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती है और एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। ये एंटीबॉडीज वायरस को दिमाग तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देती हैं।

वैक्सीन लगने के बीच अगर फिर से कुत्ता काट ले तो क्या होगा?

अगर आपको ​किसी कुत्ते या दूसरे जानवर ने काटा है और वैक्सीन चल रही है लेकिन उसी हफ्ते या अगले 10-15 दिनों में कोई जानवर फिर से काट ले तो आपका फिर से वैक्सीन नही लगेंगी बल्कि पुराना कोर्स ही काम करेगा।

ऐसा क्यों?

डॉक्टर कहते हैं कि आपके शरीर में पहले से ही एंटीबॉडीज बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वही वैक्सीन दोनों बार के वायरस लोड को संभालने में सक्षम है।

कोर्स पूरा होने के बाद कुत्ते ने काटा तो क्या होगा?

अगर पूरा कोर्स यानि कि पांचों डोज लगने के बाद अगर कुत्ता फिर से काट ले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार केवल बूस्टर डोज की जरूरत होती है। हालांकि कई बार डॉक्टस स्थिति देखते हुए पूरा कोर्स भी करवा सकते हैं।

कुत्ता काटने के 15 मिनट के अंदर क्या करें?

सबसे पहले घाव को चलते पानी के नीचे 15 मिनट तक धोएं और फिर एंटीसेप्टिक लगाएं। पानी से धोते समय आप कोई भी कपड़े धोने वाला या नहाने वाला साबुन इस्तेमाल करें। साबुन वायरस की बाहरी परत को नष्ट कर देता है। लेकिन जख्म को खरोंचने की कोशिश न करें और न ही हल्दी या तेल जैसी कोई देसी तकनीक अपनाएं। इससे संक्रमण और बढ़ सकता है।

काटने और खरोंचने दोनों केस में इंजेक्शन लगते हैं?

हल्की खरोंच जिसमें खून न निकला हो। इसमें तुरंत वैक्सीन लगाने की जरूरत होती है। अगर जानवर ने सिर्फ छुआ है या चाटा है लेकिन घाव नहीं है तो इसमें किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं होती। घाव गहरा है जिसमें खून निकला हो या लार सीधे जख्म में गई हो। तो वैक्सीन तुरंत लगती है। साथ ही Immunoglobulin (RIG) का इंजेक्शन भी जरूरी होता है।

सबसे जरूरी बात

डॉक्टर कहते हैं कि तुंरत इंजेक्शन लगवाना तो ठीक है लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि कुत्ते के काटने के बाद घाव को तुरंत साबुन और पानी से कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह धोएं, फिर एंटीसेप्टिक लगाएं। ऐसा करने से रेबीज जैसे वायरस को काफी हद तक बेअसर किया जा सकता है।

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Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।