एंटी रेबीज वैक्सीन लगने के बीच अगर फिर से कुत्ता काट ले तो क्या होगा?

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सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि वैक्सीन शरीर में करती क्या है। जब आपको कोई जानवर काटता है, तो रेबीज का वायरस आपकी नसों (Nerves) के जरिए दिमाग तक पहुंचने की कोशिश करता है। एंटी-रेबीज वैक्सीन शरीर के इम्यून सिस्टम को एक्टिव करती है और एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है। ये एंटीबॉडीज वायरस को दिमाग तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देती हैं।
अगर आपको किसी कुत्ते या दूसरे जानवर ने काटा है और वैक्सीन चल रही है लेकिन उसी हफ्ते या अगले 10-15 दिनों में कोई जानवर फिर से काट ले तो आपका फिर से वैक्सीन नही लगेंगी बल्कि पुराना कोर्स ही काम करेगा।
डॉक्टर कहते हैं कि आपके शरीर में पहले से ही एंटीबॉडीज बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वही वैक्सीन दोनों बार के वायरस लोड को संभालने में सक्षम है।
अगर पूरा कोर्स यानि कि पांचों डोज लगने के बाद अगर कुत्ता फिर से काट ले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार केवल बूस्टर डोज की जरूरत होती है। हालांकि कई बार डॉक्टस स्थिति देखते हुए पूरा कोर्स भी करवा सकते हैं।
डॉक्टर कहते हैं कि तुंरत इंजेक्शन लगवाना तो ठीक है लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि कुत्ते के काटने के बाद घाव को तुरंत साबुन और पानी से कम से कम 15 मिनट तक अच्छी तरह धोएं, फिर एंटीसेप्टिक लगाएं। ऐसा करने से रेबीज जैसे वायरस को काफी हद तक बेअसर किया जा सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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