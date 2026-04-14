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स्ट्रोक से पहले शरीर कौन से चेतावनी संकेत देता है?

Stroke Ke Pehle Body Sign: अक्सर आपने देखा होगा कि अचानक ही किसी को स्ट्रोक आ जाता है या लकवा मार जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या इससे पहले शरीर में कोई संकेत दिखते हैं? आइए डॉक्टर से जानते हैं।

स्ट्रोक से पहले शरीर कौन से चेतावनी संकेत देता है?
लकवा लगने के संकेत
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Rahul Jankar

Written by Vidya Sharma |Published : April 14, 2026 10:07 AM IST

Lakwa Marne Se Pehle Body Mai Kya Sigh Dikhte Hain: भारत में स्ट्रोक के मामलों का बोझ बढ़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर भारी दबाव पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं? स्ट्रोक किसी को भी, कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसके अलावा, स्ट्रोक केवल बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं है। आजकल, 25-40 साल की उम्र के लोग भी स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। हालांकि, स्ट्रोक के चेतावनी संकेतों के बारे में अभी भी जागरूकता की कमी है। आज हम आपको इस लेख में AIMS हॉस्पिटल के कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर राहुल जानकार के बताए लकवा मारने या स्ट्रोक आने से पहले शरीर में दिखने वाले संकेतों के बारे में बताने वाले हैं।

डॉक्टर थोड़ा विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि बताते हैं कि स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है जो तब होती है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून का बहाव रुक जाता है या कम हो जाता है। इससे दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे दिमाग की कोशिकाएं कुछ ही मिनटों में मरने लगती हैं। पूरे भारत में विकलांगता और मौत के प्रमुख कारणों में से एक स्ट्रोक है। स्ट्रोक दो तरह के होते हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक तब होता है जब खून का थक्का दिमाग की किसी धमनी को ब्लॉक कर देता है। आइए हम इस विषय पर अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं।

लकवा या स्ट्रोक आने के क्या कारण होते हैं?

कुछ लोगों को दिमाग में खून की नस फटने के कारण हेमोरेजिक स्ट्रोक भी हो सकता है। स्ट्रोक के पीछे के जोखिम कारक उच्च रक्तचाप, मधुमेह, धूम्रपान, मोटापा, उच्च कोलेस्ट्रॉल, व्यायाम की कमी और यहां तक कि तनाव भी हो सकते हैं। दिल की समस्याओं वाले लोगों को भी स्ट्रोक का ज्यादा जोखिम होता है। 

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स्ट्रोक के दौरान व्यक्ति के शरीर में क्या होता है?

स्ट्रोक के कारण दिखने वाली जटिलताओं में लकवा, बोलने या समझने में कठिनाई, याददाश्त में कमी, देखने में दिक्कत और डिप्रेशन शामिल हो सकते हैं। गंभीर मामलों में, यह जानलेवा भी हो सकता है और इससे जान भी जा सकती है। इसलिए, इसकी जल्द पहचान और इलाज बेहद जरूरी है। हालांकि, यह समझ लें कि एक बड़े स्ट्रोक से पहले शरीर अक्सर कुछ संकेत देता है।

बड़े स्ट्रोक आने से पहले शरीर में क्या संकेत दिखते हैं?

  • स्ट्रोक से पहले शरीर द्वारा दिए जाने वाले इन चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज न करें
  • चेहरे, हाथ या पैर में, या शरीर के किसी एक हिस्से में अचानक सुन्नपन और कमजोरी महसूस हो सकती है।
  • मरीजों में बोलने में असमर्थता और शब्दों का लड़खड़ाना देखा जा सकता है।
  • कुछ लोगों को भ्रम या भटकाव महसूस हो सकता है।
  • एक या दोनों आंखों से देखने में दिक्कत हो सकती है, जैसे धुंधला या दोहरा दिखाई देना।
  • तेज सिरदर्द होना।
  • संतुलन और तालमेल बिगड़ने लगना।
  • चक्कर आना, चलने में असमर्थता महसूस होना

शरीर में दिखने वाले इन लक्षणों पर दें ध्यान

एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर, नियमित जांच करवाकर और रक्तचाप व मधुमेह जैसे जोखिम कारकों को नियंत्रित करके स्ट्रोक से बचा जा सकता है। इसलिए, इन लक्षणों पर ध्यान दें और तुरंत मदद जरूर लें। BEFAST शब्द का इस्तेमाल मददगार हो सकता है-

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  • B का मतलब है अचानक संतुलन बिगड़ना
  • E का मतलब है आंखों की रोशनी में बदलाव
  • F का मतलब है चेहरे का एक तरफ लटक जाना
  • A का मतलब है हाथ या पैर में कमजोरी
  • S का मतलब है बोलने में दिक्कत
  • T का मतलब है तुरंत किसी स्ट्रोक-तैयार अस्पताल पहुंचना

Highlights

  • स्ट्रोक तब आता है जब दिमाग के किसी हिस्से में खून का बहाव रुक जाता है या कम हो जाता है।
  • लकवा या स्ट्रोक आने से पहले मरीजों में बोलने में असमर्थता, शब्दों का लड़खड़ाना और संतुलन और तालमेल बिगड़ने आदि शामिल है।
  • रक्तचाप व मधुमेह जैसे जोखिम कारकों को नियंत्रित करके स्ट्रोक से बचा जा सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More