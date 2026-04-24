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Reasons of Joint Pain : सर्दी हो या फिर गर्मी जोड़ों में दर्द की परेशानी लगभग हर सीजन में परेशाव करती रहती है। यह परेशानी अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही। अब 25 से 30 साल की उम्र के लोगों को भी जोड़ों में दर्द की परेशानी होने ली है। हम में से कई लोगों को यह लगता है कि जोड़ों में दर्द का कारण सिर्फ बढ़ती उम्र या थकान हो सकती है, लेकिन हर मामले में ऐसा हो यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। कई बार जोड़ों में दर्द का कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। इस लेख में हम उन पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देंगे, जिसकी कमी से जोड़ों में दर्द की परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं जोड़ों में दर्द किसकी कमी से होती है?
हमारे शरीर में कुछ विटामिन्स की कमी के कारण जोड़ों में दर्द की परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं इन विटामिन्स के बारे में-
जोड़ों के दर्द का सबसे बड़ा कारणविटामिन D की कमी मानी जाती है। ncbi की रिपोर्ट के मुताबिक, यह एक ऐसा विटामिन है, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। साथ ही कैल्शियम के अवशोषण में मददगार साबित हो सकता है। ऐसे में अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए, तो इससे आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और जोड़ों में दर्द, अकड़न और सूजन जैसी परेशानी महसूस हो सकती है। अगर आप विटामिन डी की पूर्ति चाहते हैं, तो विटामिन डी युक्त आहार का सेवन करें। साथ ही कुछ समय धूप में बैठें।
जोड़ों में दर्द का कारण शरीर में विटामिन बी12 की कमी हो सकती है। दरअसल, विटामिन B12 नसों के सही कामकाज के लिए जरूरी होता है। इसकी कमी से नसों में कमजोरी आ सकती है, जिससे जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द या झनझनाहट महसूस हो सकती है। इसलिए अगर आपको जोड़ों में दर्द की शिकायत हो रही है, तो एक बार विटामिन बी12 का टेस्ट जरूर करा लें।
विटामिन के अलावा शरीर में कुछ पोषण की कमी के कारण भी जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, जैसे-
कैल्शियम की कमी - कैल्शियम हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद जरूरी है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे जोड़ों में दर्द और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
खासतौर पर महिलाओं में यह समस्या ज्यादा देखी जाती है।
आयरन की कमी - आयरन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता, जिससे थकान और मांसपेशियों में दर्द बढ़ सकता है। कई बार यह दर्द जोड़ों तक भी महसूस होता है।
ओमेगा-3 फैटी एसिड की कमी - ओमेगा-3 फैटी एसिड शरीर में सूजन को कम करने में मददगार साबित हो सकता है। शरीर में इसकी कमी होने से जोड़ों में सूजन और दर्द की समस्या हो सकती है। मुख्य रूप से अर्थराइटिस मरीजों के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड कम होना काफी घातक हो सकता है।
अगर आप जोड़ों में दर्द की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो कुछ जरूरी टिप्स को फॉलो करने की जरूरत है, जैसे-
Disclaimer : जोड़ों का दर्द सिर्फ उम्र बढ़ने की निशानी नहीं है, बल्कि यह शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी का संकेत भी हो सकता है। सही खानपान और लाइफस्टाइल में सुधार करके इस समस्या से काफी हद तक बचा जा सकता है। अगर दर्द लंबे समय तक बना रहे, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
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