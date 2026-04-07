RCT के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? डॉक्टर ने बताए जल्दी रिकवरी के लिए खास टिप्स

RCT Ke Baad Kya Nahi Khana Chahiye: क्या आपने भी अपने दांतों का रूट कैनाल किया है? अगर हां तो आइए डॉक्टर से जानते हैं कि RCT के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं।

रूट कैनाल ट्रीटमेंट

Root Canal Ke Baad Kya Kha Sakte Hain: दांतों के गंभीर संक्रमण या कैविटी को ठीक करने के लिए रूट कैनाल ट्रीटमेंट (Root Canal Treatment- RCT) एक बेहद प्रभावी प्रक्रिया है। यह दांत तोड़ने से बेहतर है। हालांकि, इलाज के बाद दांत और मसूड़े थोड़े संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे में हर किसी को लगता है कि कहीं अगर हमने कुछ ऐसा खा लिया जो नहीं खाना चाहिए था, तो इससे कहीं परेशानी न बढ़ जाए।

ज़ाइनोवा शाल्बी अस्पताल, घाटकोपर, मुंबई की जनरल डेंटिस्ट डॉक्टर विमला सुकुमारन बताती हैं कि अक्सर लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि रूट कैनाल के तुरंत बाद क्या खाना चाहिए और किन चीजों से आपको परहेज करना चाहिए। अगर आप भी हाल ही में रूट कैनाल से गुजरे हैं, तो रिकवरी को तेज करने और दर्द से बचने के लिए खानपान का खास ध्यान रखना सभी के लिए जरूरी हो जाता है। क्या आप भी इस स्थिति से गुजर रहे हैं? आइए जानते हैं कि RCT में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। दर्द क्यों होता है और आपको क्या करना चाहिए।

इलाज के तुरंत बाद इन बातों का रखें ध्यान

रूट कैनाल के दौरान डेंटिस्ट आपके दांतों को सुन्न करने के लिए एनेस्थीसिया का उपयोग करते हैं। जब तक सुन्नपन (Numbness) पूरी तरह खत्म न हो जाए, तब तक कुछ भी खाने से बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि सुन्नपन में आप अनजाने में अपनी जीभ या गाल को जोर से काट सकते हैं, जिससे चोट लग सकती है।

RCT के बाद क्या खाएं?

अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि रूट कैनाल के बाद क्या खाना चाहिए, तो इसका जवाब देते हुए डॉक्टर बताती हैं कि अगले कुछ दिनों तक आपको 'सॉफ्ट डाइट' पर रहना चाहिए। ऐसे खाद्य पदार्थ चुनें जिन्हें चबाने के लिए दांतों पर दबाव न डालना पड़े-

नरम फल- केला, आम, पपीता या कीवी जैसे फल खाएं। आप चाहें तो स्मूदी बनाकर भी ले सकते हैं।

डेयरी उत्पाद- दही, पनीर, और दूध शरीर को कैल्शियम देते हैं और इन्हें खाना आसान होता है। ठंडी दही मसूड़ों की सूजन कम करने में भी मदद करती है।

You may like to read

दलिया और खिचड़ी- मूंग दाल की खिचड़ी या दलिया सबसे सुरक्षित विकल्प हैं। ये पौष्टिक होते हैं और इन्हें निगलना आसान होता है।

मैश की हुई सब्जियां- उबले हुए आलू (मैश किए हुए), शकरकंद या लौकी की नरम सब्जी का सेवन करें।

सूप- दाल का सूप, टमाटर का सूप या वेजिटेबल क्लियर सूप पिएं। ध्यान रहे कि सूप बहुत ज्यादा गर्म न हो।

अंडा- उबले हुए अंडे या आमलेट प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं और दांतों पर कोमल रहते हैं।

RCT के बाद किन चीजों को खाने से बचें?

गलत खान-पान से न केवल दर्द बढ़ सकता है, बल्कि आपके दांत में लगा 'टेम्परेरी फिलिंग' भी निकल सकता है।

सख्त और कुरकुरे खाद्य पदार्थ- नट्स (बादाम, अखरोट), चिप्स, कच्ची गाजर या सख्त ब्रेड खाने से बचें। ये दांत पर दबाव डालते हैं जिससे दर्द बढ़ सकता है।

चिपचिपी चीजें- च्युइंग गम, कैंडी, चॉकलेट या गुड़ जैसी चीजों से सख्त परहेज करें। ये फिलिंग को उखाड़ सकते हैं।

अत्यधिक गर्म या ठंडा- इलाज के बाद दांतों में सेंसिटिविटी (झुनझुनी) हो सकती है। इसलिए बहुत गर्म चाय-कॉफी या बर्फ जैसी ठंडी चीजों से बचें।

मसालेदार और अम्लीय भोजन- ज्यादा मिर्च-मसाले वाला खाना या नींबू/संतरे जैसे खट्टे फल मसूड़ों में जलन पैदा कर सकते हैं।

शराब और धूम्रपान- रिकवरी के दौरान शराब और सिगरेट से दूर रहें, क्योंकि ये हीलिंग प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं।

तेजी से रिकवरी के लिए कुछ खास टिप्स

दूसरे हिस्से से चबाएं- जब तक आपके दांत पर फाइनल क्राउन (कैप) न लग जाए, तब तक मुंह के दूसरे हिस्से (जिस तरफ इलाज नहीं हुआ है) से चबाने की कोशिश करें।

गुनगुने पानी से कुल्ला- खाने के बाद हल्के गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करें। इससे दांत व मुंह के संक्रमण का खतराकम होता है।

ब्रश करने में सावधानी- इलाज वाले हिस्से पर ब्रश करते समय बहुत कोमल रहें। नरम ब्रिसल वाले ब्रश का उपयोग करें।

दवाएं समय पर लें- डॉक्टर द्वारा दी गई पेनकिलर या एंटीबायोटिक्स का कोर्स पूरा करें।

एक्सपर्ट टिप- रूट कैनाल के बाद हल्का दर्द या सूजन सामान्य है, लेकिन अगर दर्द असहनीय हो जाए या फिलिंग निकल जाए, तो तुरंत अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें।

उचित खानपान और देखभाल से आप मात्र 2-3 दिनों में सामान्य महसूस करने लगेंगे। याद रखें, एक अच्छी डाइट ही आपकी मुस्कान को बरकरार रखने की कुंजी है!

Add The HealthSite as a Preferred Source

Highlights

RCT एक सामान्य दंत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य संक्रमित दांत को बचाना और दर्द से राहत दिलाना होता है।

RCT के बाद सख्त और कुरकुरे, चिपचिपे और मसालेदार और अम्लीय भोजन खाने से बचना चाहिए।

रूट कैनाल के बाद हल्का दर्द या सूजन सामान्य है, लेकिन अगर दर्द असहनीय हो जाए या फिलिंग निकल जाए, तो तुरंत अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।