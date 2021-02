ब्‍लड यानि कि खून ऐसी चीज है जिसे हमारा शरीर खुद बनाता है। हमें लगता है कि कोई भी चीज दान करने से हम घाटे में रहते हैं, लेकिन ब्‍लड डोनेशन (Blood Donation) की स्थिति में ऐसा नहीं होता है। जब कोई व्‍यक्ति खून का दान (Blood Donation) करता है तो दूसरों के साथ उसे खुद भी कई तरह के लाभ (Health Benefits Of Blood Donation) मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग रक्‍त दान (Blood Donation) करने से कतराते हैं। उन्‍हें लगता है कि इससे उनके शरीर में खून की कमी (Blood Deficiency) के साथ अन्‍य कई परेशानियां जन्‍म ले लेंगी। Also Read - ब्लड डोनेट करने से 88% तक कम होता है हार्ट अटैक का खतरा, जानें ब्लड डोनेट के अन्य जबरदस्त लाभ

ब्‍लड डोनेशन से पहले खुद को हाइड्रेट रखें ( Stay Hydrated Before And After Blood donate)

ब्‍लड डोनेशन (Blood Donation) से पहले और बाद में यह जरूरी है कि आप खुद को अच्‍छी तरह से हाइड्रेट रखें। तभी आपको ब्‍लड डोनेशन का लाभ मिल सकता है। इस दौरान किसी भी कीमत पर शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्‍योंकि आपका आधे से ज्‍यादा खून पानी से बनता है। इससे साथ ही इससे शरीर में आयरन (Iron) बनने में भी आसानी होती है। क्‍योंकि जब आप ब्‍लड डोनेट (Blood Donate) करते हैं तो खून के साथ शरीर में आयरन भी भारी मात्रा में निकल जाता है। ऐसे में अगर शरीर में आयरन की कमी (Deficiency Of Iron) हो गई तो आप कमजोरी, जल्‍दी थकान लगने, सिर में दर्द और आंखों के नीचे डार्क सर्कल के शिकार हेा सकते हैं।

ब्‍लड डोनेशन से पहले क्‍या खाएं और क्‍या नहीं (What To Eat Before Blood Donation Or What Not)

1. डॉक्‍टर्स कहते हैं कि ब्‍लड डोनेशन (Blood Donation) से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि शरीर में आयरन की कमी तो नहीं है। आयरन हमारे शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण खनिज है जिसका उपयोग आपका शरीर हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) बनाने के लिए करता है। जबकि हीमोग्लोबिन (Hemoglobin) का काम आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन को आपके शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाना होता है। इसलिए ऐसे फूड्स का सेवन करें जो आयरन रिच्‍ड (Iron-Rich Foods) हों। यदि आप शरीर में आयरन की कमी होने के बावजूद रक्‍त दान करते हैं तो आप एनीमिया के साथ अन्‍य कई बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। इसके लिए आप पत्‍तेदार सब्जियां, फल, बीन्‍स, दाल और खूब सारी लिक्विड चीजों का सेवन कर सकते हैं।

2. विटामिन सी (Vitamin C) का सेवन भी ब्‍लड डोनेशन (Blood Donation) से पहले बहुत फायदेमंद माना जाता है। विटामिन सी (Vitamin C) आपके शरीर को आयरन के अवशोषण को आसासन बनाता है। इस‍के लिए आप कीवी, आम, पपीता, संतरा, खट्टे फल, स्‍ट्राबेरी, टमाटर, ब्‍लूबेरीज और टमाटर का सेवन कर सकते हैं।

3. हमारे खून का आधे से ज्‍यादा हिस्‍सा पानी से बनता है। इसलिए ब्‍लड डोनेशन (Blood Donation) से पहले अच्‍छी मात्रा में पानी पीएं। अगर ब्‍लड डोनेशन (Blood Donation) के दौरान शरीर में डिहाइड्रेशन (Dehydration) हो जाए तो आपका ब्‍लड प्रेशर लो हो सकता है, आपको चक्‍कर आ सकते हैं और थकान महसूस हो सकती है। अमेरिकन रेड क्रॉस के अनुसार ब्‍लड डोनेशन से पहले 2 कप एक्‍स्‍ट्रा पानी पीना चाहिए। हालांकि आप पानी के अलावा अन्‍य पेय पदार्थों का सेवन भी कर सकते हैं।

4. ब्‍लड डोनेशन से पहले एल्‍कोहल को पूरी तरह से अवॉइड कराना चाहिए, क्‍योंकि इससे बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। ब्‍लड डोनेशन के करीब 24 घंटे पहले से एल्‍कोहल को अवॉइड करें। अगर आप एल्‍कोहल का सेवन कम नहीं कर सकते तो कोशिश करें कि भारी मात्रा में पानी पीएं।

5. जो फूड हाई फैट (High Fat Foods) से लैस होते हैं उन्‍हें भी ब्‍लड डोनेशन से पहले अवॉइड करना चाहिए। बर्गर, आइसक्रीम, नूडल्‍स, फ्रेंच फ्राइज और कोल्‍ड ड्रिंक आदि का सेवन न करें।

6. ब्‍लड डोनेशन के करीब 48 पहले से आपकी बॉडी एस्प्रिन फ्री (Aspirin-free) होनी चाहिए। अगर आपको किसी वजह से एस्प्रिन का सेवन करना पड़ रहा है तो ब्‍लड डोनेशन से पहले डॉक्‍टर को इस बारे में जरूर बताएं।

ब्‍लड डोनेशन के बाद क्‍या खाएं और क्‍या नहीं (What To Eat After Blood Donation Or What Not)

ब्‍लड डोनेशन (Blood Donation) के बाद आपको 10 से 15 मिनट तक वेटिंग रूम में रुकने को कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए ताकि डॉक्‍टर यह देख पाएं कि आप ब्‍लड डोनेशन से आपको किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई है। रक्‍त दान के बाद व्‍यक्ति को हल्‍का भोजन करने की सलाह दी जाती है। लेकिन आपको ब्‍लड डोनेशन के बाद खुद को पूरी तरह से हाइड्रेट रखना नहीं भूलना है। एक्‍सरसाइज करने जाएं तो उस दिन हैवी वर्कआउट करने से बचें। अगर आप समय समय पर ब्‍लड डोनेट करते रहते हैं तो आप डॉक्‍टर से कुछ आयरन सप्‍लीमेंट iron supplements लिखने को कह सकते हैं। क्‍योंकि कई बार ब्‍लड डोनेट (Blood Donate) करने के बाद शरीर में आयरन की मात्रा को पहले जैसा होने में महीना भी लग जाता है।