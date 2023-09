24 घंटे के बाद निर्जला व्रत को खोलते समय इन बातों का रखें ध्यान, वरना बढ़ सकती है आपकी परेशानियां

What to eat after ending a fast : निर्जला व्रत को खोलते समय आपको कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। आइए जानते हैं इस बारे में-

What to eat after ending a fast : देश के कई राज्यों में हरितालिका तीज मनाई गई। यह मुख्य रूप से यह बिहार ओर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस मौके पर महिलाएं 24 घंटे का निर्जलाव्रत रखती हैं। ऐसे में उनका शरीर डिहाइड्रेशन होने की संभावना होती है। साथ ही कई अन्य तरह की समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में व्रत खोलते समय कुछ बातों पर विशेष जोर देने की जरूर होती है, ताकि आपकी परेशानी न बढ़े। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे आप हेल्दी तरीके से निर्जलाव्रत खोल सकती हैं। आइए जानते हैं निर्जलाव्रत खोलने से होने वाली परेशानी और कैसे करें इससे बचाव के उपाय?

निर्जला व्रत की वजह से होने वाली परेशानी?

डिहाइड्रेशन की परेशानी हो सकती है। 24 घंटे के निर्जला व्रत को करने सेकी परेशानी हो सकती है।

इसकी वजह से एलर्जी की परेशानी हो सकती है।

यह ब्लोटिंग और अपच का कारण बन सकता है।

कुछ लोगों को व्रत के खोलने के दौरान कब्ज की परेशानी हो सकती है।

व्रत खोलने के दौरान तुरंत चाय पीने से कई तरह की परेशानी हो सकती है, जिसमें ब्लोटिंग सबसे प्रमुख है।

निर्जला व्रत को खोलते समय बरतें ये सावधानी

सबसे पहले करें तरल चीजों का सेवन

जब भी आप व्रत को खोले तो सबसे पहले पानी या फिर कोई अन्य तरह का तरल पदार्थ लें। पानी पीने से आपके शरीर को शांति महसूस होती है। मुख्य रूप से जब आप नारियल पानी पीते हैं, तो इससे आपके शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है। साथ ही आपके प्यास को भी शांत कर सकती है।

फल से करें शुरुआत

नारियल पानी या फिर सादा पानी पीने के बाद आप सबसे पहले कुछ फल खाएं। इस दौरान आप पपीता ले सकते हैं। पपीता आपके पाचन शक्ति के लिए काफी अच्छा हो सकता है। ध्यान रखें कि इस दौरान खट्टे फलों का सेवन न करें।

फल खाने के 1 घंटे बाद खाएं खाना

व्रत खोलने के दौरान फल और नारियल पानी लेने के करीब 1 घंटे बाद ही कुछ हल्का-फुल्का अनाज खाएं। कोशिश करें कि इस दौरान ज्यादा ऑयल और मसालों से बनी चीजों का सेवन न करें। इससे आपको अपच की परेशानी हो सकती है।

खट्टे फलों से रहें दूर

ध्यान रखें कि व्रत खोलने के कुछ घंटों बाद तक खट्टे फलों का सेवन न करें। इससे एसिडिटी, अपच की परेशानी हो सकती है। दरअसल, खट्टे फल एसिडिट स्वाभाव का होता है, जो आपके पेट में गैस को बढ़ा सकता है।

निर्जला व्रत को खोलते समय आपको इन जरूरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आपको व्रत के दौरान काफी ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

