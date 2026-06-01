गर्मी में आने वाले बुखार में क्या करना चाहिए? बता रहे हैं डॉक्टर

क्या आप भी गर्मियों में होने वाले बुखार को सामान्य समझ लेते हैं? अगर हां तो आप यहां सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। गर्मी में होने वाले बुखार के पीछे वायरल इंफेक्शन और डिहाइड्रेशन इसकी बड़ी वजह हो सकते हैं। आइए जानते हैं इस स्थिति में क्या करें?

Written By: Ashu Kumar Das | Published : June 1, 2026 7:28 AM IST

Medically Verified By: Dr. Sanjay Gupta

गर्मी में बुखार होने के कारण हो सकते हैं।

"मुझको गर्मी में अक्सर बुखार आ जाता है। समझ नहीं आता है क्या करूं? ऐसा नहीं है कि गर्मी में मुझको बुखार डाइट की वजह से आ रहा हो, मेरा खाना, रोजाना 3 लीटर पानी पीना सब कुछ करती हूं, लेकिन इसके बावजूद हर दूसरे सप्ताह मुझको बुखार आ ही जाता है। इतना ही नहीं एक बार बुखार आ गया तो वो 2 से 3 दिन तो परेशान करता ही है। मैं दवाइयां लेकर थक चुकी हूं, पर समझ नहीं आता कि आखिरकार गर्मी में मुझको बुखार बार-बार क्यों आता है?"

ऊपर लाइनों में कही गई कहानी कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वर्किंग प्रोफेशनल ऋतु शर्मा की है। ऋतु की तरह ही गर्मी में कई लोगों को बुखार आता है और वो इसे नॉर्मल समझ लेते हैं। गर्मी में होने वाले बुखार को कई लोग तेज धूप, गर्म हवाएं, दूषित पानी और वायरल संक्रमण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन गर्मी में होने वाले बुखार के पीछे डिहाइड्रेशन, वायरल इंफेक्शन, टाइफाइड या डेंगू जैसी बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में हम सबके लिए यह जानना जरूरी है कि गर्मी में बुखार होने पर क्या करना चाहिए।

बुखार उतरने के बाद भी मरीज की देखभाल जरूरी है।

गर्मी में बुखार क्यों आता है?

दिल्ली के मॉडल टाउन स्थिति यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के हेड डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि गर्मी में बुखार आने के कई कारण होते हैं। इसमें शामिल हैः

लू लगना वायरल संक्रमण शरीर में पानी की कमी टाइफाइड और डेंगू

गर्मी में बुखार होने पर क्या करें?

डॉ. संजय गुप्ता सलाह देते हैं कि गर्मी में बुखार के दौरान शरीर में पानी की कमी तेजी से हो सकती है। इसलिए गर्मी में होने वाले बुखार में शरीर को हाइड्रेट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। पानी के अलावा गर्मी में बुखार होने पर ओआरएस, नारियल पानी भी पीना चाहिए। गर्मी में बुखार से रिकवरी के लिए सही खानपान को अपनना बहुत जरूरी है। इसलिए बुखार होने पर खिचड़ी, दाल, सूप, दही, फल और आसानी से पचने वाला खाना खाएं। बुखार में शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए आराम की जरूरत होती है। पर्याप्त नींद और आराम जल्दी रिकवरी में मदद करते हैं। गर्मी में बुखार होने पर दवा, पानी, खानपान के साथ-साथ शरीर को सही आराम भी देने की कोशिश करें। थर्मामीटर से समय-समय पर शरीर का तापमान चेक करें। अगर बुखार लगातार बढ़ रहा है तो घर पर एंटीबायोटिक से इलाज करने की बजाय डॉक्टर से बात करें और इलाज करवाएं।

गर्मी में बुखार होने पर क्या नहीं करना चाहिए?

गर्मी में बुखार होने पर घर से तेज धूप में बाहर जाने और लू के संपर्क में आने से बचना चाहिए। बुखार में प्यास लगने का इंतजार करने की बजाय, समय-समय पर पानी पीते रहना चाहिए। इससे शरीर का हाइड्रेशन लेवल बनाए रखने में मदद मिलती है। हर बुखार में एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। गलत दवा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के दवाएं नहीं खाना चाहिए।

डॉ. संजय गुप्ता कहते हैं कि गर्मियों में होने वाले बुखार की स्थिति में तापमान 103°F (39.4°C) से अधिक हो, सांस लेने में परेशानी, बार-बार उल्टी या कमजोरी की परेशानी होने की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में तुरंत अपने डॉक्टर से बात करके इलाज करवाना चाहिए।

Disclaimer: गर्मी में बुखार की स्थिति को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको बार-बार बुखार आ रहा है और बुखार के साथ कोई अन्य समस्या भी हो रही है तो इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करें।