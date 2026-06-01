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Written By: Ashu Kumar Das | Published : June 1, 2026 7:28 AM IST
Medically Verified By: Dr. Sanjay Gupta
"मुझको गर्मी में अक्सर बुखार आ जाता है। समझ नहीं आता है क्या करूं? ऐसा नहीं है कि गर्मी में मुझको बुखार डाइट की वजह से आ रहा हो, मेरा खाना, रोजाना 3 लीटर पानी पीना सब कुछ करती हूं, लेकिन इसके बावजूद हर दूसरे सप्ताह मुझको बुखार आ ही जाता है। इतना ही नहीं एक बार बुखार आ गया तो वो 2 से 3 दिन तो परेशान करता ही है। मैं दवाइयां लेकर थक चुकी हूं, पर समझ नहीं आता कि आखिरकार गर्मी में मुझको बुखार बार-बार क्यों आता है?"
ऊपर लाइनों में कही गई कहानी कोई कल्पना नहीं बल्कि एक वर्किंग प्रोफेशनल ऋतु शर्मा की है। ऋतु की तरह ही गर्मी में कई लोगों को बुखार आता है और वो इसे नॉर्मल समझ लेते हैं। गर्मी में होने वाले बुखार को कई लोग तेज धूप, गर्म हवाएं, दूषित पानी और वायरल संक्रमण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन गर्मी में होने वाले बुखार के पीछे डिहाइड्रेशन, वायरल इंफेक्शन, टाइफाइड या डेंगू जैसी बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। ऐसे में हम सबके लिए यह जानना जरूरी है कि गर्मी में बुखार होने पर क्या करना चाहिए।
बुखार उतरने के बाद भी मरीज की देखभाल जरूरी है।
दिल्ली के मॉडल टाउन स्थिति यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन के हेड डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि गर्मी में बुखार आने के कई कारण होते हैं। इसमें शामिल हैः
डॉ. संजय गुप्ता कहते हैं कि गर्मियों में होने वाले बुखार की स्थिति में तापमान 103°F (39.4°C) से अधिक हो, सांस लेने में परेशानी, बार-बार उल्टी या कमजोरी की परेशानी होने की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में तुरंत अपने डॉक्टर से बात करके इलाज करवाना चाहिए।
Disclaimer: गर्मी में बुखार की स्थिति को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको बार-बार बुखार आ रहा है और बुखार के साथ कोई अन्य समस्या भी हो रही है तो इस बारे में अपने डॉक्टर से बात करें।