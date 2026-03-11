Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Neck Pain Ko Kaise Thik Kare: आज के डिजिटल दौर में घंटों लैपटॉप पर काम करना हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। ऑफिस का काम हो, ऑनलाइन मीटिंग्स या सोशल मीडिया का इस्तेमाल ज्यादातर समय हमारी गर्दन झुकी हुई रहती है। हम अपना कम्फर्ट देखते हैं और इसी वजह से आखिर में अपनी गर्दन पर दर्द करवा देते हैं। हमने इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानने के लिए आकाश हेल्थकेयर के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आशीष चौधरीसे बात की।
उन्होंने बताया कि ‘जब आदत धीरे-धीरे गर्दन, कंधों और ऊपरी पीठ में दर्द का कारण बनती है। इस समस्या को आम भाषा में ‘टेक्स्ट नेक’ भी कहा जाता है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यह दर्द गंभीर समस्या का रूप ले सकता है।’ आइए अब हम डॉक्टर से जानते हैं कि आखिर गर्दन में दर्द क्यों होता है और हम खुद को इससे कैसे बचा सकते हैं।
जब हम लैपटॉप को नीचे रखकर झुक कर देखते हैं, तो गर्दन पर सामान्य से कई गुना ज्यादा दबाव पड़ता है। सीधी गर्दन का वजन लगभग 4-5 किलो होता है, लेकिन 30-40 डिग्री झुकाने पर यह दबाव 15-20 किलो तक महसूस हो सकता है। लंबे समय तक इसी स्थिति में बैठने से मांसपेशियों में खिंचाव, जकड़न और सूजन हो सकती है।
यदि संभव हो तो लैपटॉप स्टैंड या एक्सटर्नल कीबोर्ड का उपयोग करें। इससे स्क्रीन ऊंचाई पर रहेगी और गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए स्क्रीन से नजर हटाकर 20 फीट दूर देखें। इससे आंखों के साथ-साथ गर्दन की मांसपेशियों को भी आराम मिलता है।
हल्का दर्द हो तो 10-15 मिनट गर्म सिकाई करें। इससे मांसपेशियों को आराम मिलता है। सूजन हो तो ठंडी सिकाई भी फायदेमंद हो सकती है।
केवल लैपटॉप ही नहीं, मोबाइल का अधिक उपयोग भी गर्दन झुकाने की आदत बढ़ाता है। कोशिश करें कि फोन आंखों की ऊंचाई पर रखें।
लगातार 2-3 घंटे बैठने के बजाय हर घंटे 5 मिनट टहलें। इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और जकड़न कम होती है।
अगर दर्द 1-2 हफ्तों से ज्यादा बना रहे, हाथों में कमजोरी महसूस हो, या दर्द बहुत तेज हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। कभी-कभी यह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी समस्या का संकेत भी हो सकता है। झुकी गर्दन से लैपटॉप देखने की आदत आम है, लेकिन इसे नजरअंदाज करना सही नहीं है। सही बैठने की आदत, नियमित ब्रेक और हल्की एक्सरसाइज अपनाकर आप गर्दन के दर्द से बच सकते हैं। याद रखें छोटी-छोटी सावधानियां भविष्य में बड़ी परेशानी से बचा सकती हैं। अपने शरीर की सुनें और उसे समय-समय पर आराम देना न भूलें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
