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हार्ट रेट कम होने लगे तो क्या करें? क्या घर पर इसे ठीक किया जा सकता है?

Heart Rate Kam Kyu Hone Lagta Hai: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अचानक ही दिल की धड़कनों की गति यानी कि हार्ट रेट कम होने लगता है? अगर हां तो आइए डॉक्टर से जानते हैं ऐसा होने पर क्या करें।

हार्ट रेट कम होने लगे तो क्या करें? क्या घर पर इसे ठीक किया जा सकता है?
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Arun Kumar Ullegaddi

Written by Vidya Sharma |Published : March 23, 2026 2:50 PM IST

Heart Rate Kam Hone Lage To Kya Kare: हार्ट हमारे शरीर का वो इंजन है जो निरंतर धड़कते हुए लाइफ एनर्जी के फ्लो को बनाए रखता है, लेकिन जब इसकी स्पीड धीमी होने लगे तो इसे मेडिकल साइंस में ब्रेडीकार्डिया कहा जाता है। आपने डॉक्टर को यह कहते हुए सुना होगा कि पेशेंट का हार्ट रेट कम हो रहा है। बता दें कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए हृदय गति का सामान्य दायरा 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट (BPM) माना जाता है।

अगर यह रेट 60 से नीचे गिर जाए, तो इसे कम हार्ट रेट की श्रेणी में रखा जाता है। हालांकि, हर बार कम हार्ट रेट खतरे की घंटी नहीं होती। उदाहरण के तौर पर, पेशेवर एथलीटों या गहरी नींद में सो रहे व्यक्तियों की हृदय गति अक्सर 60 से नीचे होती है क्योंकि उनका हृदय अधिक कुशल होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है और हार्ट रेट कम होने पर क्या किया जाना चाहिए, आइए यह हम नारायणा हेल्थ सिटी, बैंगलोर के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरुण कुमार उल्लेगद्दी से जानते हैं।

हार्ट रेट कब कम होता है?

डॉक्टर बताते हैं कि हार्ट रेट लो होने की समस्या तब पैदा होती है जब हार्ट शरीर की ऑक्सीजन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ब्लड पंप नहीं कर पाता। डॉक्टर से कुछ लक्षणों के बारे में बताया है, जो हार्ट रेट कम होने के दौरान दिखते हैं जैसे- 

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  • ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चक्कर आना
  • अत्यधिक थकान
  • सांस लेने में तकलीफ
  • सीने में दर्द और मानसिक भ्रम

इन लक्षणों को नजरअंदाज करना जानलेवा हो सकता है क्योंकि यह इस बात का संकेत है कि मस्तिष्क और अन्य महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त सही मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है।

हार्ट रेट कम होने के क्या कारण होते हैं?

हार्ट रेट कम होने के पीछे कई शारीरिक और पैथोलॉजिकल कारण हो सकते हैं। इसमें सबसे मेन रीजन हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी आना शामिल है, जो धड़कन को कंट्रोल करने वाले संकेतों को बाधित करती है। इसके अलावा, उम्र बढ़ने के साथ हार्ट टिशू का नेचुरली कमजोर होना या किसी पुरानी हृदय बीमारी के कारण ऊतकों का क्षतिग्रस्त होना भी एक बड़ा कारण है।

मेटाबॉलिक समस्याओं में हाइपोथायरायडिज्म (थायराइड ग्रंथि का कम सक्रिय होना) और शरीर में आवश्यक मिनरल्स जैसे पोटेशियम या मैग्नीशियम का असंतुलन हृदय की लय को बिगाड़ देता है। 

इन दवाइयों का हो सकता है असर

डॉक्टर बताते हैं कि आधुनिक जीवनशैली में हाई ब्लड प्रेशर या अवसाद के लिए ली जाने वाली कुछ दवाएं भी साइड इफेक्ट के रूप में हार्ट रेट को धीमा कर सकती हैं। ऐसी समस्याओं का निदान सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं वो भी ईसीजी या होल्टर मॉनिटरिंग के माध्यम से।

क्या घर पर लो हार्ट रेट का इलाज हो सकता है?

जब हमने डॉक्टर अरुण से हार्ट रेट कम होने घरेलू उपचार की बात की तो उन्होंने बताया कि ‘जहां तक घर पर इसके उपचार का सवाल है, तो यह समझना बहुत ही जरूरी है कि ब्रेडीकार्डिया का कोई स्थायी 'घरेलू नुस्खा' नहीं है। घर पर केवल तात्कालिक राहत या प्राथमिक उपचार ही संभव है।’

वहीं अगर किसी का हार्ट रेट अचानक कम होने की वजह से शरीर में कमजोरी या आंखों के आगे धुंधलापनमहसूस होता है तो उसे तुरंत प्लेन जगह पर लेट जाना चाहिए और पैरों के नीचे तकिया लगाकर उन्हें थोड़ा ऊपर उठाना चाहिए।

डॉक्टर अरुण बताते हैं कि ऐसा करने से ग्रेविटी की मदद से दिमाग की ओर ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। साथ ही इस दौरान हाइड्रेशन बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी पानी या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से हार्ट रेट अनियंत्रित हो जाता है।

हार्ट रेट कम होने पर क्या खाएं व पिएं?

जब हार्ट रेट कम होता फील हो तो ऐसी स्थिति में आप ओआरएस या नारियल पानी की मदद ले सकते हैं। साथ ही अगर आप नियमित रूप से किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो तुरंत उसके बारे में डॉक्टर को सूचित करें। कैफीन, तंबाकू और शराब का सेवन स्थिति को और अधिक बिगाड़ सकता है, इसलिए इन्हें छोड़ना ही बेहतर है।

लॉन्ग टर्म प्रिकॉशन के लिए क्या करें

लंबे समय तक बचाव करने के लिए लाइफ स्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस जरूरी हैं। साथ ही दिल की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए नियमित रूप से मध्यम स्तर का व्यायाम, जैसे तेज चलना या योग, बहुत प्रभावी होता है। इसके अलावा खाने में नमक और फैट की मात्रा कम रखना और फाइबर युक्त भोजन शामिल करना हार्ट को हेल्दी रखता है। 

अगर आप स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए ध्यान और गहरी सांस लेने वाले व्यायाम करते हैं तो यह हृदय की लय को संतुलित करने में मददकरते हैं। वहीं अगर आपको डायबिटीज या हाई बीपी जैसी बीमारियां हैं, तो उनको कंट्रोल करना और नियमित अंतराल पर अपनी हार्ट रेट और बीपी की जांच करना अनिवार्य है। यदि हार्ट रेट लगातार कम बना रहता है और साथ में बेहोशी या छाती में भारीपन महसूस होता है, तो बिना समय गंवाए किसी कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श लें। याद रखें, हृदय के मामले में सावधानी ही सबसे बड़ा उपचार है, और समय पर किया गया मेडिकल हस्तक्षेप एक स्वस्थ जीवन की कुंजी है।

Highlights

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  • जब हार्ट रेट कम होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को चक्कर आना, अत्यधिक थकान और सांस लेने में तकलीफ होती है।
  • नियमित रूप से मध्यम स्तर का व्यायाम, जैसे तेज चलना या योग, बहुत प्रभावी होता है।
  • स्थिति अधिक खराब होने पर बिना समय गंवाए किसी कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श लें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 5 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More