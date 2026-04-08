यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? जानें डाक्टर की राय

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High Uric Acid: आजकल यूरिक एसिड के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। यूरिक एसिड की वजह से जोड़ों में दर्द और सूजन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। पहले अधिक उम्र के लोगों में यूरिक एसिड का स्तर उच्च आता था, लेकिन अब कम उम्र में भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आने लगता है। जब कोई व्यक्ति पहली बार यूरिक एसिड का टेस्ट करवाता है और उसमें इसका हाई लेवल निकल आता है, तो वह घबरा जाता है। इसलिए, अगर पहली बार यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आने पर दोबारा टेस्ट जरूर कराएं। अगर फिर से यूरिक एसिड बढ़ा हुआ ही आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस स्थिति में डॉक्टर यूरिक एसिड को कम करने के लिए कुछ उपाय लिख सकते हैं। आइए, एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजी और सेक्सोलॉजी डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare) से जानते हैं रिपोर्ट में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?
आपको बता दें कि हाई यूरिक एसिड को मेडिकल भाषा में हाइपरयूरिसीमिया कहा जाता है। यह समस्या तब होती है, जब शरीर या तो बहुत अधिक यूरिक एसिड बनाता है या इसे प्रभावी ढंग से बाहर नहीं निकाल पाता है। अगर यूरिक एसिड लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है, तो यह गाउट, गठिया या किडनी की पथरी जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। खासकर, अगर आप शराब, कुछ दवाइयों का सेवन करते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आ सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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