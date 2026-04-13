बच्चे को पीलिया होने पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बता रहें डॉक्टर

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बच्चों में पीलिया एक आम समस्या है, खासकर नवजात शिशुओं में। पीलिया की समस्या में बच्चों की त्वचा और आंखों के अंदर का हिस्सा पीला दिखाई देने लगता है। कुछ मामलों में पीलिया जैसी गंभीर बीमारी के कारण जीभ का रंग भी हल्का पड़ने लगता है। पीलिया बच्चों को होने वाली गंभीर स्थिति है। दिल्ली के द्वारका स्थित मैकक्योर हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट - पीडियाट्रिक एवं नियोनेटोलॉजी डॉ. विकास कुमार का कहना है कि पीलिया वह स्थिति है, जब शरीर में बिलीरुबिन नामक पदार्थ के बढ़ने के कारण होती है। ज्यादातर मामलों में यह हल्का होता है और कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि पीलिया होने पर बच्चे को यूं ही छोड़ दिया जाए। बच्चे को पीलिया होने पर सही देखभाल करना बहुत जरूरी है। आज इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों को पीलिया होने पर क्या करना चाहिए (Bacchon ko Piliya Hone Par Kya Karna Chaiye) और क्या नहीं।
डॉ. विकास का कहना है कि पीलिया होने पर सबसे पहले बच्चे को डॉक्टर से दिखाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बच्चे की स्थिति को देखते हुए जरूरत के अनुसार, ब्लड टेस्ट और अन्य मेडिकल टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। ब्लड टेस्ट से बच्चे को पीलिया की गंभीरता का पता चलता है। कई बार हल्के पीलिया में सिर्फ निगरानी और सही फीडिंग से ही सुधार हो जाता है, जबकि गंभीर मामलों में फोटोथेरेपी (नीली रोशनी से इलाज) की जरूरत पड़ सकती है।
बच्चों में पीलिया को नजरअंदाज करना घातक होता है।
इसके अलावा, बच्चे को भूखा न रखें और फीडिंग में देरी न करें। अगर बच्चा बहुत सुस्त दिखे, दूध पीना कम कर दे या पीलापन तेजी से बढ़े, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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