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सीने में दर्द शुरू होने से पहले दिखते हैं ये बारीक लक्षण, हाई कोलेस्ट्रॉल की ओर करते हैं इशारा

अगर आपके सीने में भी दर्द होता है तो इसे अनदेखा न करें। यह हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण हो सकता है। आइए डॉक्टर से जाते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या संकेत दिखते हैं।

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Written By: Vidya Sharma | Published : May 14, 2026 8:45 AM IST

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Medically Verified By: Dr. Binay Kumar

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हाई कोसेल्ट्रॉल

क्या आपके सीने में भी हल्का दर्द या चुभन सी महसूस होती है? अगर हां और आप इसे नॉर्मल पेन या गैस से होने वाला दर्द समझ रहे हैं तो बस यहीं आप गलती कर रह रहे हैं। आजकल खराब खानपान, तनाव और फिजिकल एक्टिविटी में कमी की वजह से कई शारीरिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन इनमें से हाई कोलेस्ट्रॉल बहुत ही से बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर दिखने वाले संकेतों के बारे में जानने के लिए हमने यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर बिनय पांडे से बात की।

डॉक्टर बताते हैं कि अगर थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आ जाए तो लोगों को लगता है कि अरे ये तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लोग इसे तब तक नजरअंदाज करते हैं जब तक सीने में तेज दर्द या हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थिति सामने न आ जाए। जी हां, यह सच है और डायरेक्ट बड़ी बीमारी होने से पहले आपका शरीर कुछ छोटे-छोटे संकेत भी देता है, जिन्हें अगर समय रहते पहचान लिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोका जा सकता है।

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या संकेत दिखते हैं?

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या संकेत दिखते हैं? Image Credit- ChatGPT

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कोलेस्ट्रॉल हाई होने के कारण धमनियों में फैट जमा होने लगता है, जिससे ब्लड फ्लो प्रभावित होता है। इसके शुरुआती लक्षणों में जल्दी थकान महसूस होना, हल्की सांस फूलना, सीढ़ियां चढ़ते समय भारीपन लगना और शरीर में कमजोरी शामिल हो सकते हैं। कई लोगों को गर्दन, कंधों, जबड़े या बाएं हाथ में हल्का दर्द या जकड़न भी महसूस होती है। 

कैसे पता करें दिल तक सही तरीके से खून नहीं पहुंच रहा?

कुछ मामलों में पैरों में दर्द, त्वचा पर पीले रंग के छोटे धब्बे और बार-बार चक्कर आना भी हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत हो सकते हैं। साथ ही यही संकेत बताते हैं कि दिल तक पर्याप्त मात्रा में खून नहीं पहुंच पा रहा है। अगर परिवार में हार्ट डिजीज का इतिहास है, तो नियमित लिपिड प्रोफाइल जांच कराना बेहद जरूरी हो जाता है।

हेल्दी डाइट पर दें ध्यान

डॉक्टर बताती हैं कि स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम, धूम्रपान से दूरी और समय-समय पर हेल्थ चेकअप हाई कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मदद करते हैं। शरीर के इन शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करना भविष्य में गंभीर हृदय रोग का कारण बन सकता है।

डिस्क्लेमर- सीने में होने वाले दर्द को थोड़ा भी इग्नोर करना आपके लिए भारी पड़ सकता है, ऐसे में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ न करें और अगर थोड़ी भी परेशानी बढ़ती हुई दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

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विद्या शर्मा

विद्या शर्मा

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 3 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More