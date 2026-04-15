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40 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए?

40 की उम्र के बाद शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना भी शामिल है। इस लेख में हम जानेंगे कि 40 की उम्र में आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होना चाहिए। आइए जानते हैं-

40 साल की उम्र में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए?
डॉक्टर से जानते हैं 40 की उम्र में कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बारे में-
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. V. Rajasekhar

Written by Kishori Mishra |Published : April 15, 2026 3:53 PM IST

Cholesterol Level in 40s : कोलेस्ट्रॉल की परेशानी आज के समय में काफी ज्यादा लोगों को हो रही है। यह समस्या न सिर्फ बढ़ती उम्र के लोगों में देखी जा रही है, बल्कि कम उम्र के युवा वर्ग भी हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी से जूझ रहे हैं। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल पर नजर रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने बढ़ते कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान देते हैं, तो इससे काफी हद तक कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की स्थिति में हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी समस्याओं का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। उम्र के हिसाब से हर व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल स्तर अगल हो सकता है। इस लेख में हम 40 की उम्र में कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होना चाहिए, इस विषय के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसकी जानकारी के लिए हमने हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल्स में सीनियर कंसल्टेंट (इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी), सर्टिफाइड TAVR ऑपरेटर और क्लिनिकल डायरेक्टर डॉ. वी. राजशेखर से बातचीत की है। आइए डॉक्टर से जानते हैं 40 की उम्र में कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए?

40 की उम्र में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहना क्यों है जरूरी?

डॉक्टर वी, राजशेखर के अनुसार, 40 की उम्र में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना दिल की सेहत के लिए बेहद जरूरी है। इस उम्र में शरीर में बदलाव शुरू हो जाते हैं, जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है।

40 की उम्र में टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए?

डॉक्टर वी. राजशेखर का कहना है कि 40 की उम्र में आपका कुल कोलेस्ट्रॉल (Total Cholesterol) लेवल 200 mg/dL से कम होना चाहिए। अगर इसका स्तर काफी ज्यादा रहता है, तो हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है।

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40 की उम्र में LDL कितना होना चाहिए?

अगर आपकी उम्र 40 के पार है, तो इस स्थिति में LDL यानि खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 mg/dL से कम होना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको पहले से ही किसी कारण से दिल की बीमारी का खतरा है, तो इस स्थिति में आपका कोलेस्ट्रॉल स्तर 70 mg/dL से कम होना बेहतर है।

40 की उम्र में HDL कितना होना चाहिए?

डॉक्टर का कहना है कि HDL यानि अच्छा कोलेस्ट्रॉल का स्तर महिलाओं और पुरुषों में अलग हो सकता है। पुरुषों के शरीर की बात करें, तो इसके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर 40 mg/dL से अधिक होना चाहिए। वहीं, महिलाों में गुड कोलेस्ट्रॉल का स्तर 50 mg/dL से ज्यादा होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स (Triglycerides) की बात करें, तो इसका स्तर 150 mg/dL से कम होना चाहिए।

क्यों जरूरी है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रखना?

उम्र बढ़ने के साथ कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना आम बात है। ऐसे में सही लेवल बनाए रखना दिल की बीमारियों जैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है। American Heart Association के अनुसार, ये लक्ष्य दिल की सेहत को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं।

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Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कैसे करें ?

पौष्टिक डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल और समय पर दवाओं का सेवन करते हुए आप हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज कर सकते हैं।

कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने के लक्षण क्या हैं?

सीने में दर्द, सांस फूलना, थकान या चक्कर आना बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने के शुरुआती संकेत हो सकते हैं।

मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई है?

आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शुरुआती लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन, अगर आपको सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, थकान और पैरों में दर्द जैसे लक्षण महसूस हो, तो इस स्थिति में ब्लड टेस्ट के जरिए कोलेस्ट्रॉल लेवल जरूर चेक करवाएं।

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या न खाएं?

कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आपको ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही, जंक फूड, मीठा और नमक का सेवन भी कम करें।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More