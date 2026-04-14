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Blood sugar level age 40: 40 साल की उम्र में ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यह एक अहम समय होता है, जब शरीर में होने वाले मेटाबॉलिक बदलाव की वजह से डायबिटीज होने का खतरा रहता है। हमारे देश में जहां, लाखों लोग प्रोसेस्ड फूड और कम शारीरिक मेहनत वाली जिंदगी (sedentary lifestyles) जैसी आदतों की वजह से डायबिटीज से प्रभावित हैं। अब सवाल यह है कि 40 की उम्र में ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। इस विषय की जानकारी के लिए हमने हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल के कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन डॉक्टर श्री करण उद्देश तनुगुला से बातचीत की है। आइए डॉक्टर से विस्तार से जानते हैं 40 की उम्र में ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए?
डॉक्टर कहते हैं कि 40 की उम्र में अगर आप स्वस्थ है, तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर आपने 8 से 12 घंटे तक कुछ भी न खाया है, तो इस दौरान नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल 70 से 99 mg/dL (3.9 से 5.5 mmol/L) के बीच होना चाहिए।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन (ADA) के अनुसार, 30 के 50 साल की उम्र में खाना खाने के 2 घंटे बाद एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड शुगर लेवल 140 mg/dL (<7.8 mmol/L) से कम होना चाहिए।
डॉक्टर कहते हैं कि अगर खाली पेट ब्लड ग्लूकोज का लेवल ≥126 mg/dL हो या HbA1c ≥6.5% हो, तो मरीज को डायबिटीज ही परेशानी हो सकती है। वहीं, अगर खाली पेट ग्लूकोज का लेवल 100–125 mg/dL तक पहुच जाए या HbA1c 5.7–6.4% हो, तो प्री-डायबिटीज के लक्षण दिखाई देते हैं।
WHO और IDF के मानकों के अनुसार, अगर परिवार में किसी को पीसीओएस, हाई ब्लड प्रेशर या जेस्टेशनल डायबिटीज का इतिहास रहा हो, तो ऐसी स्थिति में 40 साल की उम्र से आपको हर साल स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए।
डायबिटीज से बचने का सबसे अच्छा तरीका लाइफस्टाइल को बेहतर करना है। आप कुछ तरीकों को अपनाकर डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे-
डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ा हुआ आता है, तो आपको कुछ चीजों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे-
समय-समय पर की जाने वाली जांचें 40 साल की उम्र में भी लंबे समय तक सेहतमंद बने रहने में मदद करती हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
3 दिन में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, आप अपने खान-पान, व्यायाम और जीवनशैली में बदला करें।
सुबह खाली पेट, सामान्य रक्त शर्करा (ब्लड शुगर) का स्तर 70-100 mg/dL के बीच होना चाहिए।
फास्टिंग ब्लड शुगर का स्तर 70-99 mg/dL के बीच होना चाहिए। वहीं, भोजन के 2 घंटे बाद शुगर लेवल 140 mg/dL होना चाहिए।
चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है, इसलिए चावल खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि, अगर आप डायबिटीज में चावल खाना चाहते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे सफेद चावल के बजाय ब्राउन राइस खाएं, दिन भर में एक कटोरी से ज्यादा चावल न खाएं, चावल के साथ सब्जियों का सेवन करें और डिनर में चावल खाने से परहेज करें।
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