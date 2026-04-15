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Uric Acid बढ़ने पर शरीर के कौन-कौन से अंग प्रभावित होते हैं? डॉक्टर से जानें

यूरिक एसिड का बढ़ना एक सामान्य लेकिन गंभीर समस्या बनता जा रहा है। यूरिक एसिड बढ़ने पर लोग इसे जोड़ों की परेशानी से जोड़कर देखते हैं। पर सवाल यह है कि ये शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती है?

Uric Acid बढ़ने पर शरीर के कौन-कौन से अंग प्रभावित होते हैं? डॉक्टर से जानें
यूरिक एसिड बढ़ना शरीर के लिए घातक है।
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Sanjay Gupta

Written by Ashu Kumar Das |Published : April 15, 2026 7:41 AM IST

गलत खानपान, फिजिकल एक्टिविटी कम होने और खराब लाइफस्टाइल के कारण इन दिनों लोगों में यूरिक एसिड (Uric Acid) की समस्या तेजी से बढ़ रही है। एक दशक पहले तक यूरिक एसिड की समस्या उम्रदराज लोगों में ज्यादा देखी जाती थी, लेकिन अब कम उम्र के लोगों में भी यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या हो रही है। यूरिक एसिड बढ़ने की बात जब आती है तो अक्सर लोग इसे जोड़ों से जुड़ी बीमारी से जोड़कर देखते है। लेकिन क्या वाकई यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या सिर्फ जोड़ों तक सीमित रहती है? या हाई यूरिक एसिड की परेशानी शरीर के और अंगों को प्रभावित कर सकती है? आज इस लेख में डॉ. संजय गुप्ता से जानेंगे यूरिक एसिड बढ़ने पर कौन- कौन से अंग प्रभावित होते हैं (Uric Acid badhne par kaun se ang effects hota hai) और यूरिक एसिड के लक्षण क्या (Uric Acid ke lakshan) हैं?

यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षण क्या हैं?- High Uric Acid Level Symptoms

यूरिक एसिड बढ़ने (Hyperuricemia) पर शरीर में कई लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षणों में शामिल हैः

  1. जोड़ों में तेज दर्द
  2. जोड़ों में सूजन और लालिमा
  3. जोड़ों में जकड़न
  4. त्वचा के नीचे गांठ (Tophi)
  5. किडनी से जुड़ी बीमारियां

uric Acid Control यूरिक एसिड का असर शरीर के कई अंगों पर पड़ता है।

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Uric Acid बढ़ने पर शरीर के कौन-कौन से अंग प्रभावित होते हैं?

डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि यूरिक एसिड बढ़ने पर सिर्फ किडनी या घुटने पर असर नहीं पड़ता है, बल्कि इससे कई अन्य अंग भी प्राभिवत होते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने पर निम्नलिखित अंग प्रभावित होते हैं।

1. यूरिक एसिड क जोड़ों (Joints) पर असर

यूरिक एसिड का सबसे अधिक प्रभाव जोड़ों पर पड़ता है। जब शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है, तो यह क्रिस्टल के रूप में जोड़ों में जमा होने लगता है। इससे घुटनों में अक्सर तेज दर्द और सूजन, लालिमा, गर्माहट और चलने-फिरने में कठिनाई तक महसूस हो सकती है। यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ने पर यह बीमारी  गाउट (Gout) नामक बीमारी का रूप ले सकती है।

2. हाई यूरिक एसिड का दिल पर असर

हाई यूरिक एसिड का असर दिल पर भी पड़ता है। जब शरीर में यूरिक एसिड धीरे- धीरे बढ़ने लगता है, तो इससे रक्त वाहिकाओं में सूजन आ जाती है। इससे ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ता है और हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। कुछ मामलों में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण शरीर में सूजन (Inflammation) भी हो सकती है। जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ता है।

3. यूरिक एसिड का किडनी (Kidney) पर प्रभाव

किडनी का मुख्य काम शरीर से गंदगी को बाहर निकालना है। ऐसे में यूरिक एसिड का स्तर जब शरीर में बढ़ जाता है, तो यह किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इससे किडनी फंक्शन कमजोर हो जाता है। इससे पेशाब में जलन व दर्द की समस्या बढ़ सकती है। गंभीर मामलों में यूरिक एसिड बढ़ने पर किडनी की पथरी का खतरा भी रहता है।

4. वजन बढ़ने की समस्या

हाई यूरिक एसिड का संबंध मोटापा और मेटाबोलिक सिंड्रोम से भी होता है। शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ने पर मेटाबॉलिज्म सामान्य से धीमा हो जाता है। इसके कारण वजन बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज का खतरा रहता है।

5. त्वचा से जुड़ी समस्या

जब यूरिक एसिड लंबे समय तक बढ़ा रहता है, तो यह त्वचा के नीचे जमा होने लगता है। यूरिक एसिड बढ़ने के कारण त्वचा के नीचे गांठ जैसी संरचना बन सकती है। डॉक्टर का कहना है कि यूरिक एसिड बढ़ने पर त्वचा में खिंचाव आता है, जिसके कारण दर्द और असहजता हो सकती है। इसलिए इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

डॉक्टर बताते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या का असर पूरे शरीर पर पड़ता है। इसलिए इस समस्या के लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यूरिक एसिड की समस्या में तुरंत डॉक्टर से बात करके इलाज करवाना चाहिए। साथ ही, खानपान में भी विभिन्न प्रकार के बदलाव करने चाहिए।

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Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

क्या नींबू पानी पीने से यूरिक एसिड कम होता है?

हां, नींबू पानी का नियमित सेवन यूरिक एसिड को कम करने में मददगार हो सकता है। नींबू पानी में मौजूद विटामिन C और साइट्रिक एसिड शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं और यूरिक एसिड के क्रिस्टल को घोलकर किडनी के जरिए बाहर निकालते हैं।

यूरिक एसिड बढ़ने का संकेत क्या है?

यूरिक एसिड बढ़ने (हाइपरयूरिसीमिया) के मुख्य संकेतों में जोड़ों में अचानक तेज दर्द (विशेषकर पैर के अंगूठे में), सूजन, लाली, जोड़ों में अकड़न (सुबह के समय), चलने-फिरने में कठिनाई और त्वचा में गर्माहट महसूस होना शामिल है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More