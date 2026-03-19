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पालक, टमाटर और चाय- क्या ये सच में किडनी स्टोन बनाते हैं? डॉक्टर से जानें इस दौरान किन चीजों से करें परहेज

Kidney Stone Kaise Banta Hai: आपने भी ऐसा जरूर सुना होगा कि अगर किडनी में पथरी है तो कुछ चीजें नहीं खानी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? आइए डॉक्टर से जानते हैं।

पालक, टमाटर और चाय- क्या ये सच में किडनी स्टोन बनाते हैं? डॉक्टर से जानें इस दौरान किन चीजों से करें परहेज
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Written by Vidya Sharma |Published : March 19, 2026 12:18 PM IST

Kidney Stone Hone Par Kya Nahi Khana Chahiye:  भारत में कई लोग पथरी से परेशान हैं, और इसे ठीक करने के लिए उनके पास न जाने कितने उपाय हैं। कोई कहता है कि बीयर पीने से पथरी कटती है तो कहता है पत्थरचट्टा के पत्ते को चबाने से स्टोन कटकर मल के जरिए बाहर आ जाता है। इसी तरह कुछ लोगों का मानना है कि पथरी के दौरान टमाटर, पालक या फिर चाय का सेवन नहीं करना चाहिए।

यह सच है या नहीं, यह जानने के लिए हमने नारायणा हेल्थ सिटी के सीनियर कंसल्टेंट, जेनिटोयूरिनरी सर्जन डॉक्टर प्रशांत कुलकर्णी से बात की। डॉक्टर ने कहा कि यह एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर भारतीय खाने की मेज पर बहस छेड़ देता है। इंटरनेट पर तैर रही आधी-अधूरी जानकारी ने व्यावहारिक रूप से इन पौष्टिक चीजों को ‘किडनी का दुश्मन’ करार दे दिया है। आइए हम इस विषय पर थोड़ा विस्तार से जानते हैं।

कैसे बनती है किडनी की पथरी?

डॉक्टर ने बताया कि किडनी की पथरी मुख्य रूप से 'कैल्शियम ऑक्सालेट' से बनी होती है। पालक, टमाटर और चाय में 'ऑक्सालेट' होता है, यही कारण है कि पथरी बनने के लिए अक्सर इन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि, मामला इतना सीधा नहीं है।

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पथरी का बनना और पालक का सेवन

डॉक्टर बताते हैं कि पालक में ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होती है। अगर आपका किडनी की पथरी का इतिहास रहा है, तो डॉक्टर आमतौर पर इसे कम मात्रा में सेवन करने की सलाह देते हैं। हालांकि, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए पालक आयरन और विटामिन का एक बेहतरीन स्रोत है। पालक को कच्चा खाने के बजाय, उसे उबालने या ब्लांच करने से इसके ऑक्सालेट स्तर में काफी कमी आती है। 

पथरी का बनना और टमाटर का सेवन

टमाटर अक्सर सबसे ज्यादा गलत सूचनाओं का शिकार होते हैं। सच तो यह है कि टमाटर के गूदे में बहुत कम ऑक्सालेट होता है, इसके बीजों में थोड़ा अधिक होता है। सामान्य मात्रा में टमाटर खाने वाले औसत व्यक्ति के लिए पथरी होने का जोखिम न के बराबर होता है। लेकिन अगर आप विशेष रूप से चिंतित हैं, तो आप खाना पकाने से पहले बस इसके बीज निकाल सकते हैं।

पथरी का बनना और चाय का संबंध

बता दें कि चाय काली चाय में ऑक्सालेट होता है। अगर आप दिन में 5-6 कप कड़क काली चाय पीते हैं और पानी बहुत कम पीते हैं, तो यह पथरी बनने में योगदान दे सकती है। हालांकि, दूध वाली चाय में कैल्शियम होता है। यह कैल्शियम पेट में ही ऑक्सालेट के साथ जुड़ जाता है, जिससे वे किडनी तक पहुंचने से पहले ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं।

क्या कहते हैं डॉक्टर?

डॉक्टरों का मानना है कि सिर्फ पालक या टमाटर खाने से पथरी नहीं होती है। असली समस्या तब शुरू होती है जब आप लाइफस्टाइल से जुड़ी ये गलतियां करते हैं- 

निर्जलीकरण- यह मुख्य कारण है। जब शरीर में पर्याप्त पानी नहीं होता है, तो यूरिन गाढ़ा हो जाता है, जिससे खनिज आपस में चिपक जाते हैं और पथरी बन जाती है।

अत्यधिक नमक- नमक का अधिक सेवन किडनी को यूरिन में अधिक कैल्शियम छोड़ने पर मजबूर करता है, जो बाद में पथरी में बदल जाता है।

प्रोटीन की अधिकता- रेड मीट या हाई-प्रोटीन सप्लीमेंट्स का अत्यधिक सेवन किडनी पर अनावश्यक दबाव डालता है।

आखिर में दी डॉक्टर ने सलाह

पालक, टमाटर और चाय सामान्य मात्रा में सेवन करने पर जहरीले नहीं होते हैं। वे आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर हैं। मुद्दा यह कम है कि आप क्या खा रहे हैं, और यह अधिक है कि आप कितना पानी पी रहे हैं और कितना नमक ले रहे हैं। यदि आपको पहले से ही किडनी की कोई समस्या है, तो हमेशा अपने डॉक्टर की विशिष्ट सलाह का पालन करें।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 5 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More