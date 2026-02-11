खांसी बंद नहीं हो रही है तो क्या न करें? यहीं गलतियां बढ़ा रही हैं समस्या

Cough Kaise Thik kare: क्या आप भी लंबे समय से अपनी न ठीक होने वाली खांसी से परेशान हैं? अगर हां तो आपकी ही ये 5 गलतियां कफ ठीक नहीं होने दे रही हैं। कैसी गलतियां? आइए आपको बताते हैं।

Regular Cough Kyu Hota Hai: वैसे तो खांसी होना एक आम समस्या है, जो मौसम बदलने के साथ भी हो जाती है। साथ ही और भी कई कारण हैं जैसे वायरल इंफेक्शन, एर्लजी, धूल-मिट्टी में रहने और फेफड़ों में जलन होने से होती है। ऐसी स्थित में लोग उन तरीकों पर अधिक ध्यान देते हैं जिनकी मदद से खांसी को ठीक किया जा सकता है। लेकिन फिर भी सही जानकारी न होने के कारण हम कुछ ऐसे चीजें कर लेते हैं जो खांसी को ठीक करने के बजाय और भी बढ़ा देती हैं और फिर लंबे समय तक कफ ठीक ही नहीं होता है।

अगर आपकी खांसी भी इसी तरह ठीक होने की बजाय लगातार बनी हुई है, लंबे समय से बनी हुई है तो उपाय करने के साथ-साथ कुछ बचावों पर भी ध्यान दें। कैसे बचाव? आज हम आपको इस लेख में रामहंस चेरिटेबल, हॉस्पिटल सिरसा के आयुर्वेदिक डॉ. श्रेय शर्मा की बताई हम सभी के द्वारा की जाने वाली 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जो कफ की समस्या को बढ़ाने का काम करती हैं। अगर आप इन कुछ आदतों पर कंट्रोल कर लिया जो संभावना है कि खांसी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और आपके गले से खरखराहट भी बंद हो जाएगी। तो फिर बिना देर किए, आइए हम इस प्रिकॉजन्स के बारे में जानें।

बिल्कुल न खाएं एंटीबायोटिक्स

डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि खांसी होने पर आप एंटीबायोटिक्स खाना फायदेमंद होगा तो बता दें कि आप गलत हैं। जी हां, अधिकांश खांसी वायरल इंफेक्शन की वजह से होत है, जैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू और धूर की एलर्जी। ऐसे में एंटीबायोटिक्स का कोई फायदेमंद नहीं होगा। इसलिए खुद को वायरल होने से बचाने के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करें और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें।

खांसी को न दबाएं

कई बार बार हम अपनी खांसी को ठीक करने के लिए सिरप लेते हैं, लेकिन यह खांसी को दबाने का काम करती हैं। फिर होता यह है कि इस वजह से गले में जमा बलगल भी अंदर ही रह जाता है। अगर लंबे समय तक बलगम अंदर ही रहे तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी या निमोनिया होने का खतराबढ़ जाता है। इसलिए खांसी को जल्दी ठीक करने के लिए सिरप पीने की आदत न डालें।

आचार न खाएं

कुछ महिलाएं व पुरुष खांसी होने पर भी खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए अचार खाते हैं। भले ही यह स्वादिष्ट लगे, लेकन इसमें मौजूद अधिक नमक, सिरका और तेज-तीखे मसाले हमारे गेल में इंफेक्शन, जलन और सूजन को पैदा कर सकते हैं। साथ ही यह खांसी के दौरान गले की नसों को भी प्रभावित करते हैं जिससे अधिक खांस होती है। इसलिए कुछ समय के लिए अचार खाना छोड़ दें।

भूलकर भी न खाएं केचप

आपने देखा होगा कि खांसी के दौरान अगर हम कैचप खाते हैं तो यह खांसी को ओर बढ़ा देता है। कफ बनने का सबसे बड़ा कारणयह है कि केचप टमाटर से बनता है, जिसमें मिलावच की संभावना होती है। साथ ही इसमें हिस्टामाइन, सिरका और एसिडिक नेचर हमारे गले में रेडनेस और जलन पैदा करता है। जिससे खांसी भी अधिक होती है और बलगम बनने की संभावना भी बढ़ जाती है।

डॉक्टर की सलाह के बिना दवाएं न लें

यह आखिरी और जरूरी बात है। लंबे समय से खांसी होने पर भी लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय खुद घर पर अपना इलाज करते हैं। यह गलत है, क्योंकि कभी-कभी लंबे समय तक चलने वाली खांसी टीबी का लक्षण भी हो सकती है। इसलिए अपने कफ को अनदेखा न करें और डॉक्टर की सलाह लें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।