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गर्मी में कैसे कपड़े पहने चाहिए? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

गर्मियों में अगर आप टाइट या फिर फिटिंग के कपड़े पहनते हैं, तो इससे कई तरह की परेशानी हो सकती है। आइए जानते हैं गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए?

गर्मी में कैसे कपड़े पहने चाहिए? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
Summers Clothes
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Somnath Gupta

Written by Kishori Mishra |Published : April 9, 2026 5:00 PM IST

इन दिनों तेज धूप और चिड़चिड़ाती किरणें न सिर्फ आपके शरीर में पानी की कमी कर रही हैं, बल्कि शरीर में कई तरह की समस्याएं होने का भी खतरा बढ़ा रही हैं। मुख्य रूप से इस सीजन में हीट एक्सहॉशन, स्किन रैशेज और डिहाइड्रेशन जैसी  परेशानियां होने का खतरा काफी ज्यादा रहता है।। ऐसे में खुद को सुरक्षित और ठंडा रखने के लिए सही कपड़ों का चुनाव बेहद जरूरी हो जाता है। हैदराबाद स्थित यशोदा हॉस्पिटल्स सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन एवं डायबिटोलॉजिस्ट, क्लिनिकल डायरेक्टर डॉ. सोमनाथ गुप्ता का कहना है कि आपके कपड़े शरीर के तापमान को कंट्रोल करने और स्किन की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में हमें गर्मियों में ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, जिससे शरीर का तापमान कंट्रोल हो सके। आइए डॉक्टर से जानते हैं गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनें?

हल्के और ब्रीदेबल कपड़े पहनें

डॉक्टर कहते हैं कि गर्मियों में हमेशा हल्के और ब्रीदेबल फैब्रिक का चुनाव करें। कॉटन और लिनेन के कपड़े, इस मौसम के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये हवा का सर्कुलेशन बनाए रखने में मददगार होते हैं। इस तरह के कपड़े पहनने से पसीने को जल्दी सुखाते हैं। इससे शरीर ठंडा और आरामदायक रहता है।

वहीं, पॉलिएस्टर, सिल्क और डेनिम, जैसे- भारी कपड़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी और पसीने को रोककर शरीर को और ज्यादा गर्म कर देते हैं।

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हल्के रंगों के पहनें कपड़े

गर्मियों में हल्के रंगों के कपड़े ही पहनें। कोशिश करें कि इस सीजन में हमेश सफेद, क्रीम, हल्का गुलाबी या पेस्टल शेड्स वाले ही कपड़े पहनें। इस तरह के रंगों के कपड़े सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे हमारा शरीर शरीर ठंडा रहता है। वहीं, गहरे रंग के कपड़े सूरज की गर्मी को ज्यादा सोखते हैं, जिससे शरीर का तापमान बढ़ सकता है।

ढीले कपड़े पहनने से बढ़ सकती है परेशानी

टाइट कपड़े गर्मियों में असहजता बढ़ा सकते हैं। इसलिए ढीले-ढाले कपड़े पहनना आपके लिए अच्छा ऑप्शन होता है। कोशिश करें कि इस सीजन में ढीली पैंट, मैक्सी ड्रेस या फुल स्लीव्स कुर्ता पहनें। इस तरह के कपड़े पहनने से न सिर्फ पूरे शरीर में हवा का सर्कुलेशन बढ़ता है, बल्कि स्किन को धूप से भी बचा सकते हैं। पुरुषों के लिए कॉटन पैंट और लिनेन शर्ट एक अच्छा और स्टाइलिश ऑप्शन हो सकता है।

धूप से बचाव के लिए इन एक्सेसरीज का करें प्रयोग

घर से बाहर निकलने से पहले कुछ एक्सेसरीज अपने साथ करें, जैसे-

  • सिर को गर्म होने से बचाने के लिए अपने साथ टोपी जरूर ले जाएं।
  • मुंह को ढकने के लिए दुपट्टा साथ में रखें।
  • छाता भी धूप से  काफी हद तक बचा सकता है।
  • आंखों को धूप से सुरक्षित रखने के लिए काले चश्मे का प्रयोग किया जा सकता है।

इन सभी तरह की एक्सेसरीज का प्रयोग करने से आपके चेहरे और गर्दन को सीधी धूप से बचा सकते हैं। साथ ही इससे सनबर्न का खतरा भी कम हो सकता है।

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Highlights

  • गर्मियों में हल्के और ढीले कपड़े पहनें।
  • मुंह को ढककर ही बाहर निकलें।
  • गर्मियों में टाइट कपड़े पहने से बचें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More