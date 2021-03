विश्व क्षयरोग दिवस या विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को टीबी के बारे में बताने के साथ यह जानकारी भी दी जाय कि टीबी का उनके स्वास्थ्य, समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। विश्व टीबी दिवस 2021 का थीम या विषय ‘The Clock is Ticking’ है। विश्व टीबी दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यह भी है कि लोगो इसके बारे में जागरुक होने के साथ संस्थाओं को पर्याप्त वित्तपोषण सुनिश्चित हो और सरकार समाज अपनी जवाबदेही के साथ समाज के अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के टीबी का इलाज मुहैया कराए। Also Read - World Tuberculosis Day 2020: टीबी होने पर शरीर के दूसरों अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जानें टीबी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां

24 मार्च को एक जर्मन चिकित्सक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉ रॉबर्ट कोच ने यह घोषणा करके वैज्ञानिक बिरादरी को आश्चर्यचकित कर दिया कि उन्हें टीबी बैसिलस के तपेदिक के पीछे का कारण पता चला है। उन्होंने बर्लिन विश्वविद्यालय के स्वच्छता संस्थान में वैज्ञानिकों के एक समूह के साथ अपनी खोज को साझा किया था।

1982 में, रॉबर्ट कोच की खोज के 100 साल बाद, इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज (IUATLD) ने 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाने की सिफारिश की। हालांकि, विश्व टीबी दिवस को आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ की विश्व स्वास्थ्य सभा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक दशक के बाद एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में चिह्नित किया गया था।

1995 में, WHO ने नीदरलैंड के डेन हैग में उद्घाटन वर्ल्ड टीबी डे वकालत की बैठक की मेजबानी करने के लिए रॉयल नीदरलैंड ट्यूबरकुलोसिस फाउंडेशन (KNCV) के साथ हाथ मिलाया। उन्होंने अगले कुछ वर्षों में इस घटना को जारी रखा। एक साल बाद, WHO, KNCV, IUATLD और अन्य संबंधित संगठन विश्व टीबी दिवस के आसपास अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों की मेजबानी करने के लिए एक साथ आए। 1997 में, जब विश्व निकाय के टीबी नियंत्रण कार्यक्रम डॉट्स को स्वास्थ्य सफलता की घोषणा की गई थी, तब डब्ल्यूएचओ द्वारा आधिकारिक तौर पर पहला विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया था। 1998 विश्व टीबी दिवस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष है। वह वर्ष था जब डब्ल्यूएचओ ने पहली बार दुनिया के सबसे अधिक टीबी रोगियों की मेजबानी करने वाले 20 देशों को देखा।

टीबी को लेकर WHO की रणनीति क्या है ?

टीबी को लेकर WHO की रणनीती बहुत ही स्पष्ट है। WHO द्वारा ‘The End TB Strategy’ नामक मुहिम चलाई गयी है जिसका उद्देश्य है दुनिया को टीबी जैसी महामारी से छुटकारा दिलाना है। WHO इस रणनीति के तरह 2035 तक टीबी से होने वाली मौतों को 95 प्रतिशत तक कम करने के साथ टीबी के नए मामलों को 90 प्रतिशत तक कम करने पर काम कर रहा है। इस रणनीति के तहत हर 5 साल के लिए उद्देश्य तय किये गये हैं। 2020 तक टीबी से होने वाली मौतों को 35 प्रतिशत कम करने तथा टीबी के नये मामलों को 20 प्रतिशत तक की कमी का उद्देश्य तय किया गया था। यही उद्देश्य 2025 के लिए क्रमशः 90 और 80 प्रतिशत रखा गया है। इन उद्देश्यों के साथ WHO द्वारा 2035 तक टीबी को समाप्त करने की कार्य योजना बनायी है।

विश्व को टीबी मुक्त करने की रणनीति में तीन मुख्य बातें

पहला उद्देश्य यह है कि टीबी रोगियों के लिए स्पेशल देखभाल केंद्रों की स्थापना और उनके बारे में विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा उद्देश्य यह है कि विश्व के सभी देश टीबी को लेकर सार्थक कदम उठाएं और टीबी को खत्म करने वाली प्रणालियों पर काम करें। तीसरा मुख्य उद्देश्य यह है कि टीबी को लेकर गहन अनुसंधान हों और नवाचार को भी शामिल किया जाय।

WHO की रणनीति के मुख्य सिद्धांतों को अगर देखा जाय तो टीबी से होने वाली मौतों को कम करने तथा नये मामलों को रोकने के बारे में कहा गया है। विश्व के सभी देशों को टीवी समाप्त करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना और उनमें बदलाव की वकालत भी करता है।

विश्व टीबी दिवस साल-दर-साल की थीम

विश्व टीबी दिवस के लिए हर साल एक नई थीम बनायी जाती है। थीम के जरिये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य तय किये जाते हैं। अब तक 25 थीम के साथ टीबी से लड़ई जारी है। आइए जानते हैं अलग-अलग सालों में टीबी दिवस की क्या-क्या थीम रही हैं।

2021: The Clock is Ticking

2020: It’s time to End TB!

2019: It’s time

2018: Wanted: Leaders for a TB-free world

2017: Unite to End TB

2016: Unite to End TB

2015: Gear up to end TB

2014: Reach the three million: A TB test, treatment and cure for all

2013: Stop TB in my lifetime

2012: Call for a world free of TB

2011: Transforming the fight towards elimination

2010: Innovate to accelerate action

2008–2009: I am stopping TB

2007: TB anywhere is TB everywhere

2006: Actions for life – Towards a world free of TB

2005: Frontline TB care providers: Heroes in the fight against TB

2004: Every breath count – Stop TB now!

2003: DOTS cured me – it will cure you too!

2002: Stop TB, fight poverty

2001: DOTS: TB cure for all

2000: Forging new partnerships to Stop TB

1999: Stop TB, use DOTS

1998: DOTS success stories

1997: Use DOTS more widely

