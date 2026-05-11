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क्या है वैली फीवर? मिट्टी में छिपा वो जानलेवा फंगस जिसने ली कैलिफोर्निया में भारतीय इंजीनियर की जान

वैली फीवर नाम की ये बीमारी जो शुरुआत में मामूली सर्दी-खांसी जैसी लग रही थी, उसने देखते ही देखते एक स्वस्थ नौजवान की जान ले ली। वैसे तो वैली फीवर के लक्षण बहुत अलग नहीं होते हैं लेकिन ये संक्रमण के 1 से 3 हफ्ते बाद दिखते हैं।

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Written By: Rashmi Upadhyay | Published : May 11, 2026 1:41 PM IST

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हाल ही में अमेरिका के बड़े शहर कैलिफोर्निया से आई एक खबर ने लोगों को परेशान कर दिया है। हैदराबाद के रहने वाले एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चिरंजीवी कोल्ला की वैली फीवर नाम के एक रेयर फंगल इन्फेक्शन से मौत हो गई है। क्योंकि यह एक रेयर बीमारी है इसलिए शायद ज्यादातर लोगों ने यह नाम भी नहीं सुना होगा! वैली फीवर नाम की ये बीमारी जो शुरुआत में मामूली सर्दी-खांसी जैसी लग रही थी, उसने देखते ही देखते एक स्वस्थ नौजवान की जान ले ली। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह वैली फीवर है क्या? क्या यह सिर्फ अमेरिका में रहने वालों के लिए खतरा है, या हम सभी को सतर्क रहने की जरूरत है? विस्तार से समझते हैं-

वैली फीवर क्या है?

वैली फीवर, जिसे मेडिकल भाषा में 'कोक्सीडियोआइडोमाइकोसिस' कहते हैं एक फंगल इन्फेक्शन है। यह 'कोक्सीडियोआइड्स' नाम के फंगस से फैलता है। यह फंगस हवा में नहीं, बल्कि जमीन की मिट्टी में रहता है। जब बहुत अधिक गर्मी होती है, निर्माण कार्य होता है, खेती या धूल भरी आंधी चलती है तो ये फंगस छोटे बीजों के रूप में हवा में मिल जाता है। जब कोई इंसान इस प्रदूषित हवा में सांस लेता है, तो ये स्पोर्स फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और संक्रमण फैलाना शुरू कर देते हैं।

वैली फीवर के लक्षण कैसे होते हैं?

वैसे तो वैली फीवर के लक्षण बहुत अलग नहीं होते हैं लेकिन ये संक्रमण के 1 से 3 हफ्ते बाद दिखते हैं। वैली फीवर के लक्षण निम्न हैं:

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  • लगातार सूखी खांसी और सीने में दर्द
  • तेज बुखार के साथ ठंड लगना
  • रात में बहुत अधिक पसीना आना
  • अत्यधिक थकान
  • जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द
  • शरीर पर लाल चकत्ते निकलना

2026 में यह इतना खतरनाक क्यों हो गया है?

साइंटिस्ट, रिसर्च पेपर्स और लेटेस्ट स्टडी कहती है कि 2026 में वैली फीवर के मामलों में भारी उछाल देखा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण मौसम में बदलाव है। कैलिफोर्निया और आसपास के इलाकों में बढ़ रही गर्मी और सूखे के कारण मिट्टी सूख जाती है जिससे फंगस के स्पोर्स आसानी से हवा में फैलते हैं। हालिया शोध बताते हैं कि 38°C से ऊपर का तापमान इस फंगस के लिए अनुकूल साबित हो रहा है।

इस इंफेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा किसे है?

  • कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग जैसे कि बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं या वे लोग जिन्हें शुगर या सांस की बीमारी है।
  • आउटडोर वर्कर्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट या खेतों में काम करने वाले लोग।

वैली फीवर से कैसे बचा जा सकता है?

  • वैली फीवर की कोई वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए बचाव ही एकमात्र रास्ता है।
  • धूल भरे इलाकों या कंस्ट्रक्शन साइट के पास जाते समय हमेशा N95 मास्क पहनें।
  • हवा तेज होने या धूल भरी आंधी के दौरान खिड़की-दरवाजे बंद रखें।
  • गार्डनिंग या मिट्टी के सीधे संपर्क वाले कामों के बाद हाथ-मुंह अच्छी तरह धोएं।
  • अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा रहे और दवाइयों से आराम न मिले, तो तुरंत फंगल टेस्ट कराएं।
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Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.

रश्मि उपाध्याय

रश्मि उपाध्याय

रश्मि उपाध्‍याय साल 2014 से मीडिया क्षेत्र से जुड़ी हैं और TheHealthSite.Com में बतौर एडिटर काम कर रही हैं। इन्‍हें ... Read More