Urine Culture टेस्ट क्या है और कब कराया जाता है?

अगर आपको पेशाब में जलन है या बार-बार पेशाब आता है, तो डॉक्टर संक्रमण का पता लगाने के लिए यूरिन कल्चर टेस्ट करवा सकते हैं। जानें, इसके बारे में-

यूरिन कल्चर टेस्ट

Urine Culture Test: क्या आपने कभी यूरिन टेस्ट कराया है? आपको बता दें कि यूरिन टेस्ट अलग-अलग तरह के होते हैं। डॉक्टर कई स्थितियों में यूरिन टेस्ट कराने की सलाह दे सकते हैं। हाल ही में मैंने यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी (Urine R/M) टेस्ट कराया था, जिसमें आरबीसी (Red Blood Cells) और पस सेल्स का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया है। जब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने मुझे यूरिन कल्चर टेस्ट कराने की सलाह दी है, ताकि पता चल सके की पेशाब में कौन-से बैक्टीरिया बढ़े हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे की यूरिन कल्चर टेस्ट क्या होता है? तो आइए, इस बारे में जानने के लिए हमने एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजी और सेक्सोलॉजी डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare.) से बातचीत की-

यूरिन कल्चर टेस्ट क्या होता है?

यूरिन कल्चर एक लैब टेस्ट है। इस टेस्ट को मूत्रपथ के संक्रमण का कारण बनने वाले बैक्टीरिया या फंगस का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट के मदद से पेशाब के नमूने में सूक्ष्मजीवों की पहचान की जाती है। इससे पता चलता है कि संक्रमण का इलाज करने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक प्रभावी होगी।

यूरिन कल्चर टेस्ट

क्या होता है? यूरिन इंफेक्शन का पता लगाने के लिए किया जाता है। कब कराया जाता है? पेशाब में जलन होने पर कराया जाता है। क्या पता चलता है? संक्रमण के लिए कौन-सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है।

यूरिन कल्चर टेस्ट कब कराया जाता है?

आमतौर पर यूरिन कल्चर टेस्ट, मूत्रपथ के संक्रमण की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में पता चलता है कि किस बैक्टीरिया की वजह से संक्रमण हुआ है। डॉक्टर इस टेस्ट को कराने सलाह तब देते हैं, जब पेशाब में जलन होती है या बार-बार पेशाब आता है। इसके अलावा, बदबूदार पेशाब और झाग वाला पेशाब निकलने पर भी डॉक्टर यूरिन कल्चर टेस्ट लिख सकते हैं।

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यूरिन कल्चर टेस्ट से क्या-क्या पता चलता है?

यूरिन कल्चर टेस्ट से पता चलता है कि मूत्रमार्ग में संक्रमण है या नहीं। जब पेशाब में जलन होती है तब डॉक्टर इस टेस्ट को करवाने की सलाह दे सकते हैं।

इतना ही नहीं, इस टेस्ट से यह भी पता चलता है कि संक्रमण के लिए कौन सा बैक्टीरिया, जीवाणु या फंगस जिम्मेदार है।

इस टेस्ट रिपोर्ट में यह भी बताया जाता है कि इस बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक दवा सबसे ज्यादा प्रभावी है।

यूरिन कल्चर टेस्ट कैसे किया जाता है?

इस टेस्ट को करने के लिए आपको एक यूरिन टेस्ट कंटेनर की जरूरत होती है।

इसमें सुबह का मिडस्ट्रीम यूरिन सैंपल लिया जाता है।

इसके बाद सैंपल को लैब में 24 से 72 घंटों के लिए रखा जाता है ताकि बैक्टीरिया विकसित हो सकें।

फिर बैक्टीरिया की जांच की जाती है और रिपोर्ट तैयार होती है।

Highlights:

यूरिन कल्चर टेस्ट संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए किया जाता है।

पेशाब में जलन होने पर यूरिन कल्चर टेस्ट कराया जा सकता है।

बैक्टीरिया का पता लगने के बाद एंटीबायोटिक दिया जाता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।