Type 2 Diabetes: विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, डायबिटीज एक मेटाबॉलिज्म से जुड़ा एक रोग है, जिसमें ब्लड शुगरलेवल बढ़ जाता है। यह एक दीर्घकालिक बीमारी है यानी जीवनकाल व्यक्ति के साथ रहती है। यह बीमारी हृदय, रक्त वाहिकाओं, आंखों, किडनी और तंत्रिकाओं को बुरी तरह से प्रभावित करती है। आपको बता दें कि डायबिटीज दो तरह के होते हैं, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज सबसे आम है। वयस्कों में आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज के मामले सामने आते हैं। यह तब होता है, जब शरीर में पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है। लेकिन, टाइप 2 डायबिटीज होता क्या है और इसकी वजह से ब्लड शुगरलेवल क्यों बढ़ जाता है? यह जानने के लिए हमने आकाश हेल्थकेयर के वरिष्ठ सलाहकार- एंडोक्रिनोलॉजी डॉ. मोनिका शर्मा से विस्तार में बातचीत की-
टाइप 2 डायबिटीज एक मेटाबॉलिक रोग है, जिसमें शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है। इसकी वजह से पेरिफेरल टिश्यू खासकर, मांसपेशियों, लिवर और वसा ऊतकों की इसके प्रति संवेदनशीलता कम हो जाती है। इस स्थिति में अग्न्याशय इंसुलिन का उत्पादन बढ़ाता है और धीरे-धीरे अग्न्याशय की बीटा कोशिकाएं निष्क्रिय हो जाती हैं और फिर इंसुलिन का उत्पादन कम होने लगता है। जैसे ही इंसुलिन के उत्पादन में कमी होती है, ब्लड शुगर लेवल लगातार बढ़ने लगता है। इस स्थिति को मेडिकल टर्म में हाइपरग्लाइसेमिया कहा जाता है। जेनेटिक, मोटापा, शारीरिक रूप से असक्रिय और बढ़ती उम्र को टाइप 2 डायबिटीज का कारण माना जाता है।
डॉ. मोनिका शर्मा बताती हैं, "टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर का कारण बनता है, जो इंसुलिन के उत्पादन से संबंधित होता है। दरअसल, इंसुलिन प्रतिरोध (इंसुलिन रेजिस्टेंस) के कारण ग्लूकोज मांसपेशियों और वसा कोशिकाओं में प्रभावी ढंग से प्रवेश नहीं कर पाता है, इसकी वजह से ग्लूकोज रक्त में ही रह जाता है और ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है।"
इसके अलावा, टाइप 2 डायबिटीज रोगियों में लिवर ग्लूकोज उत्पादन के इंसुलिन में गड़बड़ी कर देता है। इसकी वजह से बीटा कोशिकाओं की कार्यप्रणाली में कमी आती है और इंसुलिन का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता है। खासकर, भोजन के बाद इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है, यही वजह है कि खाना खाने के बाद ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है।
टाइप 2 डायबिटीज होने पर शरीर में कई तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें शामिल हैं-
हालांकि, टाइप 2 डायबिटीज में शुरुआत में लक्षण महसूस नहीं होते हैं। जब लंबे समय तक ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, तब रोगी में डायबिटीज के लक्षण दिखाई दे सकते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
