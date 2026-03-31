कोरोना के नए वेरिएंट BA.3.2 के लक्षण क्या है? भारत में इसकी वैक्सीन है या नहीं? जानिए सबकुछ

कोरोना का नया वेरिएंट सिकाडा क्या है, कैसे फैल रहा है, इसके लक्षण क्या है, क्या भारत में इसके लिए कोई अलग वैक्सीन है? इस ​आर्टिकल में हम ओमिक्रोन के नए वेरिएंट BA.3.2 के बारे में हर जरूरी बात जानेंगे।

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कोरोना के ओमिक्रोन वेरिएंट का सब-वेरिएंट BA.3.2 जिसे वैज्ञानिकों ने सिकाडा (Cicada Symptoms in hindi) नाम भी दिया है दुनिया के कई देशों में काफी तेजी से फैल रहा है। इस वेरिएंट का सबसे पहला मामला 22 नवंबर 2024 को साउथ अफ्रीका से सामने आया था। इसके बाद से सिकाडा वेरिएंट के केस कई देशों में मिल चुके हैं। ग्लोबल हेल्थ अर्थारिटी तो इस वेरिएंट पर नजर रखे हुए है ही साथ ही आम लोग यह जानना चाह रहे हैं कि कोविड के इस नए वेरिएंट के लक्षण पहले वाले वेरिएंटस जैसे ही हैं या कुछ अलग हैं।

कोरोना के नए वेरिएंट BA.3.2 के लक्षण क्या है?

BA.3.2 वेरिएंट के लक्षण लगभग ओमिक्रान के अन्य सब-वेरिएंट से मिलते झुलते ही हैं। सिकाडा (BA.3.2 ) के लक्षण निम्न हैं:

गले में दर्द

खांसी होना

शरीर में दर्द या चुभन होना

थकान और कमजोरी

बुखार के साथ सिर दर्द होना

नाक बहना

कहां और कैसे हुई BA.3.2 वेरिएंट की पहचान?

सितंबर 2025 से ये वेरिएंट डिटेक्ट होना शुरू हुआ था। सीडीसी ने 19 मार्च को एक रिपोर्ट जारी कर कहा था कि अमेरिका में यात्रियों के नासल स्वैब टेस्ट (Nasopharyngeal swab test), हवाई जहाज के अपशिष्ट जल के सैंपलों, क्लिनिकल मामलों और 25 राज्यों में व्यापक अपशिष्ट जल निगरानी में बीए.3.2 की पहचान की गई है। हालांकि अभी तक कहींभी यह नहीं कहा गया है कि ये वेरिएंट बहुत ज्यादा खतरनाक है। फिलहाल जो भी मामले सामने आए हैं वो सामान्य ही रहे हैं।

भारत में BA.3.2 वेरिएंट की वैक्सीन है या नहीं?

वर्तमान में इसका कोई केस नहीं मिला है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर के कारण ये वेरिएंट भारत में भी फैल सकता है। अगर वैक्सीन की बात करें तो एक्सपर्ट का कहना है पुरानी वैक्सीन भी इस नए वेरिएंट के लिए कारगार साबित हो सकती हैं। भारत में इसके लिए अभी तक कोई अलग सी वैक्सीन नहीं बनाई गई है।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।