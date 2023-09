शरीर के इन हिस्सों के निर्माण के लिए Bad Cholesterol है जरूरत, कमी होने पर हो सकती है ये परेशानी

Bad Cholesterol Benefits : हमारे शरीर के बेहतर निर्माण के लिए बैड कोलेस्ट्रॉल भी जरूरी है। आइए जानते हैं शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का क्या कार्य है?

Bad Cholesterol Benefits : कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड के माध्यम से "लिपोप्रोटीन" नामक की मदद से स्थानांतरिक होते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार के लिपोप्रोटीन पूरे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को स्थानांतरिक करते हैं। एलडीएल (कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन) कोलेस्ट्रॉल, जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। आमतौर पर शरीर में इसकी अधिकता हार्ट अटैक, स्ट्रोक का कारण बनती है। एचडीएल (उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन) कोलेस्ट्रॉल, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, इसकी मदद से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित किया जाता है और इसे वापस लिवर में ले जाता है। फिर लिवर इसे हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है।

शरीर में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर हार्ट डिजीज, स्ट्रोक के जोखिमों को कम करता है। शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ने पर यह हमारी रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर जमा होने लगता है, जिसे "प्लाक" भी कहा जाता है और यह हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल भी शरीर को बेहतर ढंग से कार्य के लिए जरूरी होता है। जी हां, आइए विस्तार से जानते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल (why bad cholesterol needed in the body ) शरीर के लिए क्यों जरूरी है?

शरीर में क्यों जरूरी है बैड कोलेस्ट्रॉल? - Why do we need bad cholesterol?

आपको बता दें कि बैड कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी मात्रा हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। क्योंकि इसकी मदद से हमारा शरीर कोशिका झिल्ली की संरचना का निर्माण करता है। इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रोजन, एड्रेनल, टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन का भी हमारे शरीर में निर्माण करता है। इसके अलावा यह मेटाबॉलिज्म के कार्य को बेहतर करने में प्रभावी होता है। साथ ही विटामिन डी के उत्पादन के लिए यह जरूरी माना जाता है।

शरीर के कार्यों को बेहतर करने के लिए जिस तरह गुड कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है, उसी तरह थोड़ी मात्रा में बैड कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है। हालांकि, इस बात का ध्यान रखें कि इसकी अधिकता कई गंभीर समस्याओं को जन्म दे सकती है। इसलिए इसके स्तर को कंट्रोल में रखना भी बहुत ही जरूरी है।

बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए जरूरी होता है। ऐसे में अगर आपके शरीर में इसकी थोड़ी मात्रा है, तो इसे लेकर घबराएं नहीं। साथ ही इसकी अधिकता होने पर समय पर अपना इलाज कराएं।

