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लड़कियों को किस उम्र के बाद मेंस्ट्रुअल हाइजीन सिखाना चाहिए, जानें क्या है सही उम्र

वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के मौके पर हम जानेंगे कि आखिर लड़कियों को किस उम्र के बाद वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे व पीरियड्स आदि के बारे में बता देना चाहिए और कौन-कौन सी चीजें बताना जरूरी है।

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Written By: Mukesh Sharma | Updated : May 26, 2026 7:58 PM IST

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menstrual hygiene importance (Image Credit: chatgpt)

मेंस्ट्रुअल हाइजीन आज भी भारत में एक टैबू क्यों है? क्यों परिवार में इस बारे में खुलकर बातें नहीं की जाती हैं? देखा गया है आज भी भारतीय परिवारों में पीरियड्स जैसे टॉपिक्स पर बहुत ही कम बात की जाती है। लेकिन अब समय आ गया है और हम भारतीयों को समझना होगा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन और पीरियड्स ऐसे टॉपिक्स हैं, जिनपर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है। अगर बात ही नहीं की जाएगी तो बच्चों के लिए भी यह टैबू बनकर रह जाता है और बच्चा सही समय पर सही जानकारी नहीं ले पाता है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर किस उम्र में लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन व पीरियड्स आदि के बारे में बताना चाहिए। अगर आपके घर में भी बच्चे हैं, तो एक अच्छे पेरेंट होने के नाते आपके लिए यह जरूरी है कि आप बच्चों को सही समय पर सही चीज के बारे में जरूर बताएं।

लड़कियों को किस उम्र में मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में सिखाएं?

अब इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इसके लिए कोई एक स्थायी उम्र नहीं होती है। लेकिन शुरुआती बातचीत 8 साल की उम्र के बाद ही शुरू देनी चाहिए। 8 साल का बच्चा मेंस्ट्रुअल हाइजीन या पीरियड्स के बारे में पूरी तरह से तो नहीं समझ पाएगा लेकिन धीरे-धीरे उसे कुछ-कुछ चीजें समझ में आने लगती हैं जैसे ये शारीरिक बदलाव नॉर्मल हैं, ब्लीडिंग होना नॉर्मल है और कोई टेंशन की बात नहीं है।

धीरे-धीरे जैसे बेटी की उम्र बढ़ती है, उसे धीरे-धीरे चीजों के बारे में खुलकर बताना शुरू कर दें। 12 से 14 साल ही उम्र आते-आते बेटियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और पीरियड्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि मासिक धर्म क्यों होते हैं और पीरियड्स दौरान स्वच्छता क्यों जरूरी है? आदि के बारे में भी समझाएं।

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मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में लड़कियों को क्या सिखाना चाहिए?

अगर बेटी की उम्र 12 से 14 साल की हो गई है, तो उसे कुछ चीजों के बारे में जरूर सिखा दें

  • सेनेटरी पैड्स क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल - 12 से 14 साल की लड़की को सेनेटरी पैड्स के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और उन्हें इस्तेमाल करना का तरीका भी पता होना चाहिए।
  • सेनेटरी पैड्स को कितने समय में बदलना चाहिए - सेनेटरी पैड्स का इस्तेमाल कैसे करना है इसके साथ-साथ यह भी बताना जरूरी है कि सेनेटरी पैड्स को कितने समय बाद बदलना चाहिए।
  • अंगों की सफाई क्यों जरूरी है - मेंस्ट्रुअल हाइजीन समझाने का मतलब यही है ताकि इन्फेक्शन, एलर्जी व अन्य बीमारियों से बचा जा सके।
  • पेन व क्रैंपिंग होना पर क्या करना चाहिए - शुरुआत में होने वाला दर्द व क्रैंपिंग बच्चे के लिए काफी परेशान कर देने वाली स्थिति हो सकती है। इसलिए आपको इस दौरान बच्चे को पहले ही पेन मैनेज करने के तरीके सिखा दें।
  • इस दौरान क्या करें और क्या न करें - पीरियड्स के दौरान बहुत की चीजों का ध्यान रखना होता है, कुछ चीजें करनी होती हैं तो कुछ चीजों से परहेज करना होता है। ऐसी चीजों के बारे में बेटी को 12 से 14 साल ही उम्र में ही सिखा देना चाहिए।

(और पढ़ें - लड़कियों को पीरियड्स के दौरान क्या नहीं करना चाहिए?)

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल मेंस्ट्रुअल हाइजीन जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

पीरियड्स में दर्द किन बीमारियों का लक्षण है?

आमतौर पर फाइब्राइड, पीसीओडी और एंडोमेट्रिओसिस जैसी बीमारियों में महिलाओं को पीरियड्स के दौरान तेज दर्द महसूस हो सकता है।

लड़कियो के पीरियड्स किस उम्र में शुरू होते हैं?

आमतौर पर टीनएज या 10-15 साल के बीच की उम्र में  लड़कियों के पीरियड्स शुरू हो सकते हैं।  

टीनएज में लड़कियों के पीरियड्स नियमित क्यों नहीं आते हैं?

टीनएज में जब लड़कियों के पीरियड्स शुरू होते हैं तब जेनेटिक्स, शारीरिक विकास और न्यूट्रिशन जैसे कई कारणों से पीरियड्स इर्रेग्यूलर हो सकते हैं।

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मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More