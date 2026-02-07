Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? किसे मिल सकता है इसका फायदा

केंद्र सरकार की आधिकारिक बेवसाइट पर छपी जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य आम और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सस्ती बीमा सुविधा देना है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? किसे मिल सकता है इसका फायदा

Written by Ashu Kumar Das |Published : February 7, 2026 9:31 AM IST

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को बहुत कम खर्च में दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। आज के समय में सड़क दुर्घटनाएं, कार्यस्थल पर हादसे और अन्य अनहोनी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में यह योजना लोगों और उनके परिवारों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा बनकर उभरी है।

इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, इसका लाभ कौन ले सकता है, आवेदन प्रक्रिया क्या है और इससे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक सरकारी दुर्घटना बीमा योजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इस योजना के तहत बीमाधारक को दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सालाना केवल ₹20 का प्रीमियम देना होता है और इसके बदले ₹2 लाख तक का बीमा कवर मिलता है। यही कारण है कि यह योजना गरीब, मजदूर, किसान और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य

केंद्र सरकार की आधिकारिक बेवसाइट पर छपी जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य आम और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सस्ती बीमा सुविधा देना है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना की स्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है। केंद्र सरकार की ये योजना मुख्य रुप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए है। जब परिवार का कमाने वाला सदस्य दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो यह योजना उस परिवार को सहारा देती है।

इस योजना में कितना बीमा कवर मिलता है?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित फायदे मिलते हैं:

दुर्घटना में मृत्यु होने पर - ₹2 लाख

स्थायी पूर्ण विकलांगता पर - ₹2 लाख

आंशिक विकलांगता पर - ₹1 लाख

यह राशि सीधे लाभार्थी या उसके नॉमिनी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

किसे मिल सकता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फायदा?

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं:

उम्र सीमा- इस योजना के अंतर्गत आवेदक की उम्र 18 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

बैंक खाता- व्यक्ति के पास किसी मान्यता प्राप्त बैंक में सक्रिय खाता होना चाहिए।

आधार लिंक- व्यक्ति के बैंक का खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना जरूरी है।

ऑटो-डेबिट सुविधा- केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए खाते से प्रीमियम कटने के लिए ऑटो-डेबिट सुविधा चालू होनी चाहिए।

KYC पूरा होना- खाते में केवाईसी (KYC) अपडेट होना अनिवार्य है। इन सभी शर्तों को पूरा करने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है।

कौन-कौन लोग इस योजना से जुड़ सकते हैं?

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सभी वर्गों के लिए उपयोगी है, जैसे:

किसान

मजदूर

प्राइवेट कर्मचारी

सरकारी कर्मचारी

छोटे व्यापारी

छात्र (18 वर्ष से ऊपर)

होममेकर्स

बेरोजगार युवा

यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों के लिए समान रूप से लाभदायक है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का क्लेम कैसे करें?

दुर्घटना होने की स्थिति में क्लेम करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  1. नजदीकी बैंक शाखा में सूचना दें
  2. क्लेम फॉर्म भरें
  3. आवश्यक दस्तावेज जमा करें
  4. मेडिकल रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएं
  5. बैंक द्वारा बीमा कंपनी को फाइल भेजी जाती है
  6. सही दस्तावेज होने पर क्लेम जल्दी पास हो जाता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फायदे

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फायदों की जानकारी नीचे दी गई है।

  1. बहुत कम प्रीमियम
  2. ज्यादा बीमा कवर
  3. आसान आवेदन प्रक्रिया
  4. हर साल ऑटो-रिन्यूअल
  5. गरीबों के लिए उपयोगी
  6. परिवार को सुरक्षा
  7. बिना मेडिकल टेस्ट

यह योजना आम आदमी के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक बेहद उपयोगी और सस्ती दुर्घटना बीमा योजना है, जो आम नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। केवल ₹20 के मामूली प्रीमियम में ₹2 लाख तक का कवर मिलना इसे खास बनाता है। यदि आप अभी तक इस योजना से नहीं जुड़े हैं, तो आज ही अपने बैंक में जाकर आवेदन करें और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित बनाएं। यह योजना न सिर्फ आपकी सुरक्षा करती है, बल्कि आपके परिवार को भी कठिन समय में सहारा देती है।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

TRENDING NOW

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More