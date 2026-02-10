विटामिन E की कमी आपके नर्वस सिस्टम को कर सकती है डैमेज! एक्सपर्ट दे रहे हैं इस विटामिन से जुड़े 17 सवालों के जवाब

What is the main use of vitamin E: विटामिन E एक फैट-सॉल्युबल विटामिन है, यानी यह शरीर में फैट के साथ घुलकर काम करता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है।

What is the main use of vitamin E: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सही पोषण लेना बहुत जरूरी हो गया है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई तरह के विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन E, जो हमारी त्वचा, आंखों, इम्युनिटी और कोशिकाओं की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर छपी रिपोर्ट बताती है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन E की कमी हो, तो त्वचा पर दाग-धब्बे ज्यादा हो जाते हैं। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं विटामिन E के क्या है, विटामिन E के फायदे और इससे जुड़े 15 सवालों के जवाब।

विटामिन E क्या है?

मायो क्लीनिक की वेबसाइट पर छपी एक जानकारी के अनुसार, विटामिन E एक फैट-सॉल्युबल विटामिन है, यानी यह शरीर में फैट के साथ घुलकर काम करता है। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। यह विटामिन शरीर में फ्री रेडिकल्स को खत्म करने, त्वचा को स्वस्थ रखने, आंखों की रोशनी बढ़ाने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करता है।

विटामिन E क्यों जरूरी होता है?

विटामिन E हमारे शरीर के लिए कई कारणों से जरूरी है:

ये विटामिन कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है। इसके इस्तेमाल से त्वचा को चमकदार और जवान रहती है। विटामिन E बालों को मजबूत करता है।

शरीर के साथ-साथ बाल और स्किन के लिए फायदेमंद होने के करण विटामिन ई को हेल्थ और ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। आइए जानते हैं विटामिन ई से जुड़े 20 सवाल और उसके जवाब।

विटामिन E से शरीर को मिलने वाले फायदे

सवाल 1- विटामिन E हमारे शरीर में क्या काम करता है?

जवाब- डॉ. बीएल जागिड़ के अनुसार,विटामिन E शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। यह कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है। इससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है।

सवाल 2- विटामिन E त्वचा के लिए क्यों जरूरी है?

जवाब- विटामिन E त्वचा के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो त्वचा को फ्री रेडिकल्स और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाता है। यह त्वचा की नमी बनाए रखने में मदद करता है, जिससे ड्रायनेस और रूखापन कम होता है। विटामिन E त्वचा की रिपेयर प्रक्रिया को तेज करता है और दाग-धब्बे व फाइन लाइन्स को हल्का करने में सहायक माना जाता है। यह सन डैमेज से हुई क्षति को कम करने में भी मदद करता है। नियमित उपयोग से त्वचा ज्यादा मुलायम, स्वस्थ और प्राकृतिक रूप से चमकदार दिखने लगती है।

सवाल 3- क्या विटामिन E बालों के लिए फायदेमंद है?

जवाब- हां, विटामिन E बालों के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, जिससे बालों की जड़ों को पोषण मिलता है। विटामिन E एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान को कम करता है और बालों को कमजोर होने से बचाता है। यह रूखी स्कैल्प, डैंड्रफ और बालों के टूटने की समस्या में भी मददगार हो सकता है। विटामिन E तेल या कैप्सूल को बालों में लगाने से नमी बनी रहती है और बाल ज्यादा चमकदार व मजबूत दिखते हैं। नियमित और सही उपयोग से बालों की सेहत बेहतर हो सकती है।

सवाल 4- विटामिन E की रोजाना कितनी मात्रा चाहिए?

जवाब- विटामिन E एक जरूरी एंटीऑक्सीडेंट है, जो त्वचा, बाल, इम्यून सिस्टम और कोशिकाओं की सुरक्षा में मदद करता है। रोज़ाना इसकी जरूरत उम्र और लिंग के अनुसार अलग-अलग होती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में वयस्क पुरुष और महिलाओं को लगभग 15 मिलीग्राम (22-24 IU) प्रतिदिन विटामिन E की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिलाओं को भी लगभग इतनी ही मात्रा चाहिए, जबकि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 19 मिलीग्राम प्रतिदिन की जरूरत होती है। बच्चों में यह मात्रा उम्र के अनुसार 6 से 11 मिलीग्राम तक होती है।

सवाल 5- विटामिन E की कमी कैसे होती है?

जवाब- गलत खानपान, जंक फूड, पाचन समस्या, फैट की कमी और लंबे समय तक बीमार रहने से विटामिन E की कमी हो सकती है।

सवाल 6- विटामिन E किन फूड्स में पाया जाता है?

जवाब- विटामिन E किन फूड्स में पाया जाता है, इसकी लिस्ट नीचे दी गई हैः

बादाम मूंगफली सूरजमुखी के बीज पालक एवोकाडो गेहूं का अंकुर सरसों का तेल

सवाल 7- क्या विटामिन E दिल के लिए फायदेमंद है?

जवाब- हां, यह कोलेस्ट्रॉलको कंट्रोल करता है और हार्ट अटैक के खतरे को कम करता है। कई रिसर्च में ये बात सामने आई है कि विटामिन - E का सेवन करने से शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल हम होता है और शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। इसलिए विटामिन E दिल को मजबूत बनाने में मददगार होता है।

सवाल 8- विटामिन E इम्युनिटी कैसे बढ़ाता है?

जवाब- विटामिन E एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्युनिटी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। यह शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है, जिससे इम्यून सेल्स बेहतर तरीके से काम कर पाती हैं। विटामिन E टी-सेल्स और बी-सेल्स की सक्रियता बढ़ाता है, जो संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं। इसके अलावा यह सूजन को कम करता है और शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है।

सवाल 9- क्या विटामिन E वजन बढ़ाता है?

जवाब- नहीं, विटामिन E सीधे तौर पर वजन नहीं बढ़ाता। विटामिन E एक फैट-सॉल्युबल विटामिन है, लेकिन यह शरीर में कैलोरी बढ़ाने या चर्बी जमा करने का कारण नहीं बनता। यह मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करता है। हालांकि, विटामिन E के सप्लीमेंट अधिक मात्रा में लेने पर अतिरिक्त कैलोरी का हल्का असर हो सकता है, क्योंकि यह तेल के रूप में होता है। अगर विटामिन E प्राकृतिक स्रोतों जैसे नट्स, बीज और हरी सब्जियों से लिया जाए, तो यह वजन बढ़ाने की बजाय शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है।

सवाल 10- क्या विटामिन E सप्लीमेंट लेना जरूरी है?

जवाब- डॉ. बीएल जागिड़ कहते हैं कि विटामिन ई को अगर कोई व्यक्ति अपने खानपान के साथ पूरा नहीं कर पा रहा है, तब सप्लीमेंट का सेवन किया जा सकता है। ध्यान रहे कि विटामिन ई सप्लीमेंट हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लें। बिना डॉक्टर की सलाह के विटामिन ई बिल्कुल न लें।

सवाल 11- क्या गर्भवती महिलाओं को विटामिन E लेना चाहिए?

जवाब- हां, प्रेग्नेंसी के दौरान विटामिन ई लेने से मां और शिशु दोनों को फायदा मिलता है। विटामिन E कोशिकाओं को क्षति से बचाता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और त्वचा व आंखों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। प्रेग्नेंट महिलाओं को बादाम, मूंगफली, पालक और सूरजमुखी के बीज जैसे प्राकृतिक सोर्स के जरिए ही विटामिन ई की पूर्ति करनी चाहिए।

सवाल 12- क्या बच्चों को विटामिन E की जरूरत होती है?

जवाब- डॉक्टर बताते हैं कि बच्चों के शारीरिक विकास और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए विटामिन E बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है जो कोशिकाओं को बाहरी नुकसान से बचाता है। यह बच्चों की त्वचा, आंखों और स्वस्थ रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। डॉक्टर का कहना है कि विटामिन E की बहुत अधिक मात्रा बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती है और ब्लीडिंग जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है।

सवाल 13- क्या विटामिन E डायबिटीज में फायदेमंद है?

जवाब- डॉक्टर का कहना है कि विटामिन E डायबिटीज के मरीजों के लिए कुछ हद तक फायदेमंद हो सकता है क्योंकि यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करता है। डायबिटीज में अक्सर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे नसों, आंखों और किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। विटामिन E इस नुकसान से बचाव करने में मददगार होता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। इसके अलावा यह त्वचा और घावों की भरपाई में भी मदद करता है, जो डायबिटीज मरीजों के लिए जरूरी है।

सवाल 14- विटामिन E त्वचा पर कैसे इस्तेमाल करें?

जवाब- विटामिन E त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले चेहरे को हल्के क्लींजर से साफ करें। फिर विटामिन E कैप्सूल को काटकर उसका तेल निकाल लें। इस तेल को सीधे चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें। चाहें तो इसे एलोवेरा जेल या नाइट क्रीम में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन E त्वचा पर लगाना रात के समय ज्यादा फायदेमंद होता है। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि नियमित रूप से विटामिन E चेहरे पर लगाई जाए तो चेहरे पहले से ज्यादा मुलायम और चमकदार बनता है।

सवाल 15- क्या पुरुषों के लिए विटामिन E जरूरी है?

जवाब- इस सवाल का सीधा सा जवाब है हां। विटामिन E पुरुषों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना महिलाओं के लिए। यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है। विटामिन E मांसपेशियों की सेहत, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और दिल की सेहत बनाए रखने में मदद करता है। यह त्वचा और बालों के लिए भी फायदेमंद है, जिससे रूखापन और समय से पहले बुढ़ापा कम होता है। कुछ शोध बताते हैं कि विटामिन E पुरुषों की प्रजनन क्षमता और स्पर्म की गुणवत्ता में भी सहायक हो सकता है। इसलिए संतुलित मात्रा में इसका सेवन जरूरी है।

सवाल 16- विटामिन ई कैप्सूल कब खाना चाहिए

जवाब- विटामिन ई कैप्सूल लेने का सबसे सही समय दिन के किसी भी मुख्य भोजन (Lunch या Dinner) के ठीक बाद होता है। डॉ. बीएल जागिड़ कहते हैं कि विटामिन ई एक 'फैट-सॉल्यूबल' (वसा में घुलनशील) विटामिन है, इसलिए इसे शरीर में अवशोषित होने के लिए थोड़े स्वस्थ फैट की जरूरत होती है। अगर किसी भी कारण से आपको विटामिन ई कैप्सूल लेने की जरूरत पड़ रही है, तो इसे खाली पेट लेने के बजाय घी, तेल या नट्स युक्त भोजन के साथ लें ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके।

सवाल 17- विटामिन ई कैप्सूल कितने दिन तक खाना चाहिए

जवाब- डॉक्टर बताते हैं कि किसी व्यक्ति को कितने समय तक के लिए विटामिन E कैप्सूल लेनी चाहिए, ये व्यक्ति के शरीर पर निर्भर करता है। सामान्य तौर पर, किसी भी विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए इसे 4 से 6 सप्ताह यानी लगभग एक से डेढ़ महीने तक लेने की सलाह दी जाती है। यदि आप इसे त्वचा या बालों की समस्याओं के लिए ले रहे हैं, तो थोड़े समय का कोर्स ही आपके लिए सही है। ध्यान रहे सिर्फ विटामिन E नहीं बल्कि किसी भी अन्य विटामिन की पूर्ति के लिए आप कैप्सूल लंबे समय तक लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस बारे में पहले डॉक्टर से बात जरूर करें।

निष्कर्ष

विटामिन E हमारे शरीर के लिए एक बेहद जरूरी पोषक तत्व है। यह न केवल हमें अंदर से स्वस्थ रखता है, बल्कि बाहर से सुंदर भी बनाता है। त्वचा, बाल, आंख, दिल और इम्युनिटी - सभी के लिए यह जरूरी है। विटामिन E की कमी से कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए हमें अपने खानपान में इसके स्रोत जरूर शामिल करने चाहिए। संतुलित आहार, सही जीवनशैली और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं।

