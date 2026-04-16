बिना पैसे खर्च किए कंट्रोल हो जाएगा Fatty Liver, बस अपना लें डॉक्टर की बताई ये 5 आदतें

भारतीय युवाओं में फैटी लिवर एक साइलेंट समस्या है, लेकिन सही समय पर ध्यान देकर इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

फैटी लिवर को आसानी से घर पर ही बिना दवाओं के ठीक किया जा सकता है।

गलत खानपान, जंक, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक और पैकेट वाले चिप्स खाने की वजह से इन दिनों लोगों में फैटी लिवर (Fatty Liver) की समस्या बहुत ही आम बनती जा रही है। चिंता की बात यह है कि ज्यादातर लोगों को फैटी लिवर के बारे में तब पता चलता है, जब वे किसी रूटीन चेकअप के दौरान इसकी जांच कराते हैं। एक रिसर्च बताती है कि भारत में 2030 में भारत में हर 4 में से 1 व्यक्ति फैटी लिवर की परेशानी से जूझ रहा होगा। फैटी लिवर जैसी समस्या की मुख्य वजह है लोगों में जागरूकता की कमी। लोगों को फैटी लिवर और लिवर से जुड़ी अन्य बीमारियों के बारे में जागरूकता लाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लिवर डे (World Liver Day 2026) मनाया जाता है। वर्ल्ड लिवर डे के मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं, फैटी लिवर को रिवर्स करने के उपायों के बारे (fatty liver ko reverse kaise kare) में।

क्या है फैटी लिवर?

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि फैटी लिवर वह स्थिति है जब लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा होने लगता है। लिवर पर जमा फैट को समय पर कंट्रोल न किया जाए तो यह गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है।

फैटी लिवर को रिवर्स करने के 5 आसान उपाय

गलत खानपान के कारण अगर आपको भी फैटी लिवर की समस्या हो गई है, तो नीचे बताए गए उपायों को अपनाकर आप इसे रिवर्स कर सकते हैं। फैटी लिवर को रिवर्स करने के उपायों की जानकारी दे रहे हैं डॉ. संजय गुप्ता।

1. चीनी से बनाएं दूरी

फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए सफेद चीनी से पूरी तरह से दूरी बनाएं। सिर्फ मिठाइयों में ही नहीं, बल्कि पैक्ड जूस, सीरियल्स और हेल्दी स्नैक्स में भी चीनी होती है। इसलिए हमेशा लेबल पढ़कर ही चीजें खरीदें।

2. कुकिंग ऑयल में बदलाव करें

फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए खाना पकाने के लिए सरसों तेल, ऑलिव ऑयल या मूंगफली तेल का इस्तेमाल करें। रिफाइंड ऑयल में खाना पकाने से बचें। लिवर में फैट की मात्रा ज्यादा न बढ़े, इसके लिए चीजों को डीप फ्राई करने से बचें।

3. शारीरिक तौर पर एक्टिव रहें

लिवर में फैट की मात्रा को कम करने के लिए शारीरिक तौर पर एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। शारीरिक तौर पर एक्टिव रहने के लिए जिम जाना जरूरी नहीं है। रोजाना 30-40 मिनट तेज चलना, सीढ़ियां चढ़ना या हल्की एक्सरसाइज भी लिवर के फैट को कम कर सकती है। इससे फैटी लिवर की संभावना काफी घट जाती है।

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4. फाइबर युक्त आहार खाएं

जरूरत से ज्यादा खाना even हेल्दी फूड भी वजन बढ़ाता है और फैटी लिवर को बढ़ावा देता है। इसलिए खाने में फाइबर युक्त आहार को ज्यादा स्थान दें। खाने में ओट्स, दाल, फल और हरी सब्जियों को शामिल करें। फाइबर यक्त आहार का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है। इससे लिवर के फैट को घटाने में मदद मिलती है।

5. पानी और नींद है जरूरी

फैटी लिवर को ठीक करने के लिए रोजाना 7-8 घंटे की नींद जरूरी है। नींद की कमी मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ती है और फैट जमा होने लगता है। इसके अलावा दिन में सही मात्रा में पानी पीना भी बहुत जरूरी है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और लिवर स्वस्थ रहता है।

डॉ. संजय गुप्ता का कहना है कि फैटी लिवर को ठीक करने के लिए आपको किसी महंगे इलाज या सख्त डाइट की जरूरत नहीं है। बस रोजमर्रा की छोटी-छोटी आदतों में सुधार करने की जरूरत है। अगर आप या आपके परिवार का कोई व्यक्ति फैटी लिवर की परेशानी से जूझ रहा है, तो ऊपर बताए गए उपायों को जरूर अपनाएं।

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Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।