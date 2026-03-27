प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में क्या अंतर है? जानिए इनफर्टिलिटी को कैसे सही किया जा सकता है?

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इनफर्टिलिटी, ये एक शब्द नहीं बल्कि अपने आप में पूरा वाकया है और उन लोगों के लिए एक श्राप है जो अपने बच्चे के लिए तरस रहे हैं। क्या होती है इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी उस स्थिति को कहते हैं जब एक कपल पेरेंटस बनने का सुख नहीं ले पाते। समस्या महिला और पुरुष दोनों में से किसी को भी हो सकती है। मेडिकल भाषा में कहा जाता है कि इनफर्टिलिटी 2 तरह की होती है। पहली प्राइमरी इनफर्टिलिटी और दूसरी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। ये दोनों क्या है, किसे कौन सी समस्या है और इनका इलाज क्या है- आइए आसान भाषा में समझते हैं।
प्राइमरी इनफर्टिलिटी का मतलब होता है ऐसा कपल जिसने एक बार भी कंसीव नहीं किया है। यानि कि कई महीनों या सालों तक नेचुरली ट्राई करने के बावजूद महिला कंसीव नहीं कर पा रही है, इसे मेडिकल भाषा में प्राइमरी इनफर्टिलिटीकहते हैं। हालांकि इनफर्टिलिटी की समस्या महिला और पुरुष दोनों में से किसी को भी हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर महिला पहले कभी गर्भवती नहीं हुई हो और यह 35 वर्ष से कम उम्र के जोड़ों में 1 साल और 35+ उम्र में 6 महीने के प्रयास के बाद माना जाता है।
सेकेंडरी इनफर्टिलिटी वो होती है जिसमें कपल एक बार कंसीव तो कर चुके हैं लेकिन फिर दोबारा कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर किसी महिला का बार बार मिसकैरेज हो रहा है तो उसे भी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। यह समस्या किसी भी उम्र के कपल में देखी जा सकती है। भारत समेत विश्वभर में ज्यादातर कपल्स को प्राइमरी इनफर्टिलिटी की समस्या है। एम्स के अनुसार भारत में 10-15% कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं।
कंसीव न कर पाने के पीछे हॉर्मोनल डिसऑर्डर, ओवेरी के फंक्शंस का सही तरह से काम न करना, महिला के एग में किसी तरह की समस्या होना, फैलोपियन ट्यूब का बंद होना और स्पर्म की क्वॉलिटी का सही न होना जैसे कई कारण हो इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। नेशनल हेल्थ पोर्टल ऑफ इंडिया के अनुसार (National Health Portal Of India) दुनियाभर में 15% और भारत में 3.9 to 16.8% कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। भारत के हर राज्य में इनफर्टिलिटी का Ratio अलग है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में इनफर्टिलिटी की दर 4% के आसपास है तो आंध्र प्रदेश में 6% और कश्मीर में 16% तक है।
एक्सपर्ट कहते हैं कि वैसे तो इनफर्टिलिटी के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। लेकिन ज्यादातर कपल में लो स्पर्म काउंट और महिलाओं में एग की क्वॉलिटी का अच्छा न होना मुख्य कारण होते हैं। दिल्ली स्थित एडवांस फर्टिलिटी एंड गायनोकॉलोजी सेंटर के मेडिकल डायरेक्टर डॉ काबेरी बैनर्जी कहते हैं कि (Kaberi Banerjee, medical director of the Delhi-based Advance Fertility and Gynaecology Centre) कहती हैं कि जो पुरुष ज्यादा देर तक खड़े होकर या बैठकर जॉब करते हैं, जो ओबेसिटी के शिकार हैं, जिन्हें शराब पीने और सिगरेट पीने की आदत है और जिनका लाइफस्टाइल सही नहीं है उन्हें लो स्पर्म काउंट और इनफर्टिलिटी की समस्या ज्यादा होती है।
अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है और 1 साल तक ट्राई करने के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जबकि 35 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 6 महीने तक नेचुरल तरह से ट्राई करने के बाद डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर कुछ टेस्ट करके पता लगाएंगे कि आखिर समस्या क्या है और फिर उस हिसाब से आपका इलाज होगा। इसके अलावा और अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, जूस, साबुत अनाज, ड्राई फ्रूट्स और डेयरी प्रॉडक्ट्स को एड कर इनफर्टिलिटी को खत्म कर सकते हैं। साथ ही आपको 8 घंटे की नींद लेने के साथ ही एक्सरसाइज भी करनी होगी।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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