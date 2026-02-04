हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर: कहीं आप भी तो इन्हें एक ही समझने की गलती नहीं कर रहे?

Difference between heart failure and a heart attack : हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर को लेकर अक्सर हम कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। आइए जानते हैं हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर के बीच का अंतर?

Heart Attack and Heart Faliure

Heart attack and heart failure : आम बोलचाल में, हार्ट अटैक और हार्ट फेल्यिर शब्दों का प्रयोग अक्सर एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। कई आम लोगों के लिए, दोनों का सीधा सा मतलब होता है कि दिल काम करना बंद कर चुका है, लेकिन वास्तव में, ये दो बहुत अलग चिकित्सीय स्थितियां हैं, जिनके कारण, लक्षण, उपचार और परिणाम अलग-अलग होते हैं। इनमें भ्रम होने से इलाज में देरी हो सकती है, अनावश्यक भय पैदा हो सकता है, या किसी गंभीर दीर्घकालिक बीमारी को कम करके आंका जा सकता है। जन जागरूकता और समय पर चिकित्सा सहायता के लिए इस अंतर को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के जाने-माने इंटरवेंशनलकार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिजीत बोरसे आज हमें इन दोनों में अंतर बता रहे हैं।

हार्ट अटैक क्या होता है?

हार्ट अटैक यानि कि दिल का दौरा, जिसे चिकित्सकीय भाषा में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं, एक अचानक और तीव्र घटना है। यह तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों के किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह अचानक अवरुद्ध हो जाता है, आमतौर पर कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल प्लाक के फटने पर रक्त का थक्का बनने के कारण। ऑक्सीजन युक्त रक्त के बिना, प्रभावित हृदय की मांसपेशियों को कुछ ही मिनटों मंक अपरिवर्तनीय क्षति होने लगती है।

हार्ट अटैक के लक्षण कैसे होते हैं?

दिल का दौरा अक्सर बिना किसी पूर्व चेतावनी के पड़ता है। इसके प्रमुख लक्षणों में सीने में तेज दर्द या दबाव, बाएं हाथ या जबड़े तक फैलने वाला दर्द, सांस लेने में तकलीफ, ठंडे पसीने आना, मतली और मृत्यु का भय शामिल हैं। हालांकि, लक्षण असामान्य भी हो सकते हैं, खासकर महिलाओं, बुजुर्गों और मधुमेह रोगियों में, कभी-कभी ये केवल अपच, थकान या सांस फूलने के रूप में भी सामने आते हैं।

दिल का दौरा एक चिकित्सीय आपात स्थिति है। डॉक्टर अभिजीत बोरसेके अनुसाररक्त के थक्के को तोड़ने वाली दवाओं या आपातकालीन एंजियोप्लास्टी के माध्यम से रक्त प्रवाह को बहाल करने के लिए तत्काल उपचार हृदय की मांसपेशियों और जीवन को बचा सकता है। धमनी जितनी जल्दी खोली जाएगी, परिणाम उतना ही बेहतर होगा।

हार्ट फेलियर क्या होता है?

हार्ट फेलियर जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसका अर्थ यह नहीं है कि हृदय ने काम करना बंद कर दिया है। बल्कि, यह एक ऐसी स्थिति है जो दीर्घकालिक या तीव्र हो सकती है, जिसमें हृदय शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से रक्त पंप करने में असमर्थ होता है। हृदय कमजोर, कठोर या दोनों हो सकता है, जिससे रक्त संचार खराब हो जाता है और फेफड़ों, पैरों या पेट में तरल पदार्थ जमा हो जाता है।

हार्ट फेलियर के लक्षण हार्ट अटैक से कैसे अलग हैं?

डॉक्टर अभिजीत बोरसेकहते हैं किहार्ट फेलियर के लक्षण धीरे-धीरे या अचानक विकसित हो सकते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसकी शुरुआत तीव्र है या दीर्घकालिक। इनमें परिश्रम करने पर या लेटने पर सांस फूलना, पैरों और टखनों में सूजन, लगातार थकान, तरल पदार्थ जमा होने के कारण तेजी से वजन बढ़ना और रात में बार-बार पेशाब आना शामिल हो सकते हैं। दिल के दौरे के विपरीत, हृदय विफलता आमतौर पर अचानक नहीं होती है, हालांकि यह अचानक बिगड़ सकती है, जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है।

आखिर क्यों होता है हार्ट फेलियर?

हार्ट फेलियर कई स्थितियों के कारण हो सकती है, जिनमें लंबे समय से उच्च रक्तचाप, हृदय वाल्व रोग, मधुमेह, कार्डियोमायोपैथी और महत्वपूर्ण रूप से, पहले हुए दिल के दौरे शामिल हैं जिन्होंने हृदय की मांसपेशियों को कमजोर कर दिया है।

दोनों में क्या अंतर है?

सबसे महत्वपूर्ण अंतर समय और प्रक्रिया में निहित है। दिल का दौरा एक तीव्र घटना है जो हृदय की मांसपेशियों में रक्त की आपूर्ति में अचानक रुकावट के कारण होती है। हृदय विफलता एक तीव्र या दीर्घकालिक स्थिति हो सकती है जो हृदय की पंप करने की क्षमता में कमी के परिणामस्वरूप होती है। किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ सकता है, लेकिन हृदय विफलता विकसित नहीं हो सकती, विशेषकर यदि समय पर उपचार किया जाए। इसके विपरीत, कोई व्यक्ति हृदय विफलता के साथ वर्षों तक बिना कभी दिल का दौरा पड़े भी जीवित रह सकता है।

क्या एक स्थिति दूसरी का कारण बन सकती है?

हां । गंभीर या बार-बार होने वाला दिल का दौरा हृदय की मांसपेशियों के बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उसकी पंप करने की क्षमता कम हो जाती है और अंततः हृदय गति रुक जाती है। यही कारण है कि दिल के दौरे की शीघ्र पहचान और उपचार इतना महत्वपूर्ण है - न केवल जीवन बचाने के लिए, बल्कि हृदय के दीर्घकालिक कार्य को बनाए रखने के लिए भी।

उपचार और भविष्य की संभावनाएं

उपचार रणनीतियां काफी भिन्न होती हैं। इस विषयपर डॉक्टर अभिजीत बोरसेकहते हैं किदिल के दौरे में अवरुद्ध धमनियों को फिर से खोलने के लिए आपातकालीन हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जिसके बाद पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दवाएं और जीवनशैली में बदलाव किए जाते हैं। हृदय विफलता का उपचार दवाओं, जीवनशैली में बदलाव, उपकरण चिकित्सा और गंभीर मामलों में सर्जरी या प्रत्यारोपण के माध्यम से दीर्घकालिक प्रबंधन पर केंद्रित होता है।

जन जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है?

इन स्थितियों को गलत समझना खतरनाक हो सकता है। सीने में दर्द को कभी भी "केवल हृदय विफलता" कहकर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, और लगातार सांस फूलने को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, भले ही इसमें कोई गंभीर दर्द न हो। स्पष्ट जन जागरूकता समय पर चिकित्सा सहायता, बेहतर परिणाम और हृदय स्वास्थ्य के बारे में जानकारीपूर्ण बातचीत सुनिश्चित कर सकती है।

