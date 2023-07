Psoriasis vs Eczema: एक जैसे दिखने वाले एक्जिमा और सोरायसिस में क्या अंतर है?

Psoriasis vs Eczema: एक्जिमा और सोरायसिस त्वचा से जुड़ी एक गंभीर समस्या हो सकती है, आमतौर पर दोनों अलग-अलग समस्या हैं, लेकिन लोग इन्हें एक जैसा समझने की भूल करते हैं।

Difference Between Eczema And Psoriasis In Hindi: एक्जिमा और सोरायसिस दो अलग-अलग क्रॉनिक स्किन कंडीशन हैं जो उन लोगों के लिए असुविधा और शर्मिंदगी का कारण बन सकती हैं जो उनसे पीड़ित हैं। हालांकि उनमें कुछ समानताएं हो सकती हैं, लेकिन एक्जिमा और सोरायसिस के बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करने में मदद कर सकते हैं। यहां हम आपको एक्जिमा और सोरायसिस के बीच क्या अंतर है के बारे में बताएंगे।

एक्जिमा क्या है - (What Is Eczema In Hindi)?

एक्जिमा, जिसे एटोपिक डर्मेटाइटिस के रूप में भी जाना जाता है, एक त्वचा की स्थिति है जिसके कारण त्वचा लाल, खुजलीदार और सूजन हो जाती है। यह किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन बच्चों में ज्यादा आम है। एक्जिमा शरीर के किसी भी हिस्से पर दिखाई दे सकता है, लेकिन यह चेहरे, गर्दन और हाथों पर सबसे अधिक पाया जाता है। एक्जिमा का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन से संबंधित है।

सोरायसिस क्या है - (What Is Psoriasis In Hindi)?

सोरायसिस एक और पुरानी त्वचा की स्थिति है जिसके कारण त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली और कभी-कभी सूजन की समस्या हो जाती है। यह अतिसक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होता है जिसके कारण त्वचा कोशिकाएं बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। इससे त्वचा पर मोटे, पपड़ीदार धब्बे बन जाते हैं जिनमें खुजली और दर्द हो सकता है। सोरायसिस किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन इसका निदान आमतौर पर 15 से 35 वर्ष की आयु के वयस्कों में होता है। यह शरीर पर कहीं भी दिखाई दे सकता है, लेकिन यह आमतौर पर खोपड़ी (स्कैल्प), कोहनी, घुटनों और पीठ के निचले हिस्से पर पाया जाता है।

TRENDING NOW

एक्जिमा और सोरायसिस के बीच अंतर को समझें - (Difference Between Eczema And Psoriasis In Hindi)

एक्जिमा और सोरायसिस के बीच मुख्य अंतर प्रभावित त्वचा की उपस्थिति है। एक्जिमा के कारण त्वचा लाल हो जाती है, खुजली होती है और सूजन हो जाती है, और इसमें छोटे, तरल पदार्थ से भरे छाले भी विकसित हो सकते हैं। समय के साथ त्वचा मोटी और फटी भी हो सकती है। दूसरी ओर, सोरायसिस त्वचा पर मोटे, पपड़ीदार धब्बों का कारण बनता है जिनका रंग सिल्वर-सफ़ेद हो सकता है। प्रभावित त्वचा उभरी हुई भी हो सकती है और उसकी सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हो सकती हैं।

एक्जिमा और सोरायसिस उपचार में अंतर - (Difference Between Eczema and Psoriasis Treatment In Hindi)

एक्जिमा और सोरायसिस के बीच एक और अंतर उनके इलाज का तरीका है। एक्जिमा का इलाज आमतौर पर टॉपिकल क्रीम और मलहम से किया जाता है जो सूजन और खुजली को कम करने में मदद करते हैं। कुछ मामलों में, लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद के लिए ओरल मेडिसिन दी जा सकती हैं।सोरायसिस का इलाज भी आमतौर पर टॉपिकल क्रीम और मलहम के साथ किया जाता है, लेकिन अधिक गंभीर मामलों में फोटोथेरेपी या सिस्टेमैटिक मेडिकेशन की आवश्यकता हो सकती है, जिन्हें ओरल या इंजेक्शन के रूप में लिया जा सकता है।

निष्कर्ष: यदि आपको संदेह है कि आपको एक्जिमा या सोरायसिस है, तो इसका पता लगाने के लिए और उपचार के लिए त्वचा विशेषज्ञ से मिलना महत्वपूर्ण है।

You may like to read

RECOMMENDED STORIES