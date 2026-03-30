एलर्जी अस्थमा और ब्रोंकाइटिस अस्थमा में क्या अंतर है?

What is allergic asthma : एलर्जी अस्थमा और ब्रोंकाइटिस अस्थमा लोगों ही अलग-अलग स्थितियां होती हैं। हालांकि, लक्षण एक जैसे हो सकते हैं। आइए डॉक्टर से समझते हैं दोनों के बीच क्या अंतर है?

अस्थमा आज के समय में काफी ज्यादा कॉमन होती जा रही है। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जिसमें खानपान, खराब लाइफस्टाइल, परिवारिक इतिहास इत्यादि हो सकते हैं। समय पर अस्थमा का इलाज होनाा बहुत ही जरूरी हो जाता है। अगर आप इसका इलाज समय पर नहीं करता हैं, तो मरीज की स्थिति गंभीर हो सकती है। अस्थमा की बात करें, तो यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें लोगों को सांस से जुड़ी तकलीफें होने लगती हैं। अस्थमा दो तरह के होते हैं, जिसमें एलर्जी अस्थमा और ब्रोंकाइटिस अस्थमा शामिल हैं। गुरुग्राम स्थित नारायणा हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी के सीनियर कंसल्टेंट डॉ. पीयूष गोयल का कहना है कि यह दोनों ही श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारियां हैं, लेकिन इनके कारण, लक्षण और उपचार में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि मेडिकल में यह दोनों ही अलग-अलग स्थितियां हैं। आइए डॉक्टर से विस्तार से जानते हैं एलर्जी और ब्रोंकइटिस अस्थमा में क्या अंतर है?

एलर्जी अस्थमा क्या है?

डॉ. पीयूष का कहनाा है कि एलर्जी अस्थमा का कारण एलर्जन्स होते हैं। एलर्जन्स, जैसे - धूल, पराग , पालतू जानवरों के बाल, फफूंदी या कुछ विशेष खाद्य पदार्थ शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ट्रिगर करते हैं। जब कोई व्यक्ति इन एलर्जन्स के संपर्क में आता है, तो उसकी एयरवेज सूज जाती हैं और संकुचित हो जाती हैं। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई, सीटी जैसी आवाज आना, खांसी और छाती में जकड़न जैसा महसूस होने लगता है। यह समस्या अक्सर मौसम बदलने या प्रदूषण बढ़ने पर अधिक बढ़ जाती है। एलर्जी अस्थमा का इतिहास अक्सर परिवार में भी पाया जाता है, जिससे इसके जेनेटिक होने की संभावना बढ़ जाती है।

ब्रोंकाइटिस अस्थमा क्या होता है?

वहीं, ब्रोंकाइटिस अस्थमा एक ऐसी स्थिति है, जिसमें श्वसन नलिकाओं में सूजन और संक्रमण होता है। यह स्थिति तब किसी व्यक्ति को होती है, जब ब्रोंकियल ट्यूब्स में सूजन आ जाती है और उनमें बलगम का उत्पादन बढ़ जाता है। यह संक्रमण वायरल या बैक्टीरियल हो सकता है और ठंड, धुआं, प्रदूषण या धूम्रपान जैसे कारक इसे और गंभीर बना सकते हैं। इसमें लगातार खांसी, भारीपन, बलगम के साथ खांसी और सांस लेने में तकलीफ प्रमुख लक्षण होते हैं। ब्रोंकाइटिस अस्थमा में खांसी अधिक प्रमुख होती है, जबकि एलर्जी अस्थमा में सांस फूलना और व्हीजिंग ज्यादा देखने को मिलता है।

एलर्जी और ब्रोंकाइटिस अस्थमा के लक्षणों में क्या है अंतर?

डॉक्टर कहते हैं कि दोनों स्थितियों के लक्षण कई बार एक जैसे लग सकते हैं, जैसे सांस लेने में कठिनाई और छाती में जकड़न, लेकिन इनके ट्रिगर्स अलग होते हैं। एलर्जी अस्थमा विशेष रूप से एलर्जन्स के संपर्क से ट्रिगर होता है, जबकि ब्रोंकाइटिस अस्थमा में संक्रमण और पर्यावरणीय कारक अधिक भूमिका निभाते हैं।

इसके अलावा, एलर्जी अस्थमा में आंखों में खुजली, नाक बहना और छींक आना जैसे एलर्जिक लक्षण भी नजर आते हैं, लेकिन ब्रोंकाइटिस अस्थमा में ऐसे लक्षण नहीं दिखते हैं।

क्या दोनों का होता है अलग-अलग इलाज?

हां, डॉक्टर का कहना है कि दोनों ही बीमारियों को इलाज अलग अलग होता है। एलर्जी अस्थमा के इलाज में एलर्जन्स से बचाव के लिए एंटीहिस्टामिन दवाएं और इनहेलर्स का उपयोग किया जाता है। वहीं, ब्रोंकाइटिस अस्थमा में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए एंटीबायोटिक्स, कफ सिरप, ब्रोंकोडायलेटर और स्टेरॉयड दिए जा सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में इनहेलर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये सीधे श्वसन नलिकाओं तक दवा पहुंचाकर राहत देते हैं।

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डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप सही तरीके से समय पर इन दोनों अस्थमा का इलाज कराते हैं, तो यह काफी प्रभावी ढंग से कंट्रोल हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बार-बार सांस लेने में परेशानी, खांसी या सीटी जैसी आवाज आती है, तो उसे तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होती है। ताकि समय पर इलाज हो सके और स्थिति की गंभीरता को कम किया जा सके।

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Highlights

एलर्जी अस्थमा एलर्जन्स के कारण होते हैं।

वहीं, ब्रोंकाइटिस अस्थमा संक्रमण की वजह से होते हैं।

इन दोनों ही अस्थमा की स्थित में मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।