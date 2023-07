किन कारणों से नसों में भर जाता है कोलेस्ट्रॉल? डॉक्टर से जानें कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए जरूरी ब्लड टेस्ट

Diagnostic test for High Cholesterol : शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने से कई तरह की समस्याओं का खतरा रहता है। आइए जानते हैं इसके कारण और कौन से ब्लड टेस्ट की है जरूरत?

Diagnostic test for High Cholesterol : आधुनिक समय में गलत-खानपान और खराब लाइफस्टाइल की वजह से लोग कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी भी शामिल है। हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसे हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया भी कहा जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है, जिसमें ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। बता दें कि कोलेस्ट्रॉल एक मोम और वसा जैसा चिपचिपा पदार्थ है, जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद होता है। इसके अलावा यह कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है। शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर इसकी मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाए, तो इससे हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक इत्यादि का खतरा बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल की स्थिति में आपको ऐसे कोई लक्षण नहीं दिखते हैं, जिसपर ध्यान चला (symptoms of high cholesterol in body ) जाए। इसलिए कई लोग इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। इसलिए अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी होने की आशंका है, तो इस स्थिति में आपको कुछ जरूरी टेस्ट कराने की आवश्यकता होती है। आइए न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक्स के लैब चीफ डॉ. विज्ञान मिश्रा इस विषय के बारे में विस्तार से जानते हैं।

किन लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा अधिक रहता है?

पारिवारिक इतिहास: यदि आपके परिवार में किसी व्यक्ति को पहले से हाई कोलेस्ट्रॉल या हृदय हार्ट डिजीज रहा है, तो इस स्थिति में आपको भी हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी होने की संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत जांच की जरूरत है।

अनहेल्दी जीवनशैली - हाई कोलेस्ट्रॉल न सिर्फ परिवारिक इतिहास की वजह से हो सकता है, बल्कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण भी इसका खतरा काफी ज्यादा रहता है। मुख्य रूप से अगर आप अनहेल्दी फैट, ट्रांस फैट, स्थित जीलनशैली, अत्यधिक शराब का सेवन, धूम्रपान इत्यादि का सेवन करते हैं तो ऐसी स्थिति में हाई कोलेस्ट्रॉल होने की संभावना अधिक रहती है।

कुछ अन्य कारक - हाई कोलेस्ट्रॉलउन व्यक्तियों में होने की संभावना अधिक होती है, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी समस्याएं पहले से हैं।

कोलेस्ट्रॉल की जांच कैसे होती है ? - What tests are done to diagnose high cholesterol?

डॉक्टर का कहना है कि अगर आप हाई कोलेस्ट्रॉल को डायग्नोज करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ जांच की जरूरत होती है, जैसे-

लिपिड प्रोफाइल : इस ब्लड टेस्ट द्वारा ब्लड में विभिन्न प्रकार के कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की जांच करता है।

टोटल कोलेस्ट्रॉल : इस टेस्ट के जरिए ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के समग्र स्तर की जांचहोती है।

लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन (एलडीएल) कोलेस्ट्रॉल की जांच : सामान्य भाषा में इसे "खराब" कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, क्योंकि इससे हार्ट डिजीज का खतरा काफी ज्यादा रहता है।

हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन (एचडीएल) कोलेस्ट्रॉल की जांच : सामान्य रूप से हम इसे गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह ब्लड से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हटाने में मदद करता है।

नॉन-एचडीएल कोलेस्ट्रॉल : यह परीक्षण एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाकर कुल कोलेस्ट्रॉल की गणना करता है और ब्लड में हानिकारक कोलेस्ट्रॉल (एलडीएल और वीएलडीएल) की मात्रा के बारे में जानकारी देता है।

फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल : परीक्षण के बेहतर रिजल्ट के लिए अक्सर डॉक्टर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने से करीब 9 से 12 घंटे तक फास्टिंग करने की सलाह देते हैं। इस टेस्ट को फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल भी कहा जाता है।

अन्य ब्लड टेस्ट परीक्षण : कुछ गंभीर मामलों में, हृदय डिजीज के जोखिमों के कारकों के बारे में जानने के लिए डॉक्टर कई तरह के टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे सी-रिएक्टिव प्रोटीन (सीआरपी) स्तर या ब्लड शुगर लेवल टेस्ट इत्यादि।

ध्यान रखें कि अगर आपके लिपिड प्रोफाइल का रिजल्ट काफी ज्यादा हाई आया है, तो इस स्थिति में तुरंत अपने डॉक्टर से जांच कराएं। साथ ही हेल्दी आहार, नियमित रूप से एक्सरसाइज, वजन को कंट्रोल करके अपने हाई कोलेस्ट्रॉल की स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करें।

