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थायराइड का डेंजर लेवल कितना है? डॉक्टर से जानिए कब होता है ये खतरनाक

Dangers of high TSH levels : थायराइड लेवल काफी ज्यादा बढ़ना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर से जानते हैं थायराइड कितना बढ़ना डेंजर हो सकता है। इस विषय पर विस्तार से समझते हैं-

थायराइड का डेंजर लेवल कितना है? डॉक्टर से जानिए कब होता है ये खतरनाक
Thyroid dangerous level
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Aishwarya Krishnamurthy

Written by Kishori Mishra |Updated : March 26, 2026 4:49 PM IST

Thyroid dangerous level : थायराइड आज के समय  में काफी आम समस्या हो चुकी है। भारत में करीब 4.2 करोड़ लोग थायराइड की परेशानी से जूझ रहें हैंं। शायद आपके आसपास भी 2  से 3 व्यक्ति इस परेशानी से जूझ ही रहे होंगे। अब तो ऐसा हाल हो गया है कि थायराइड  को हम कोई सीरियस समस्या नहीं समझने लगे हैं, क्योंकि यह बीमारी आपके शरीर को अचानक से  खत्म नहीं करती है बल्कि धीरे-धीरे अंदर से आपके शरीर को खोखला करती जाती है। वैशाली में स्थित मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की एंडोक्राइनोलॉजी और डायबिटीज की सीनियर कंसल्टेंट डॉ. ऐश्वर्या कृष्णमूर्ति का  कहना है कि थायराइड से जुड़ी समस्याएं अक्सर धीरे-धीरे पनपती हैं। थायराइड की परेशानी से जूझ रहे व्यक्तियों को  थकान, वजन में बदलाव या मूड में उतार-चढ़ाव जैसे लक्षण दिखते हैं, जिन्हें अक्सर लोग छोटी-मोटी परेशानी समझकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि थायराइड डेंजर लेवल पर भी पहुंच सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में-

नोएडा की रहने वाली विदिशा शर्मा का कहना है कि मुझे करीब 10  सालों  से थायराइड है, लेकिन मैं इसे सीरियस नहीं लेती थी। क्योंकि मुझे कोई ज्यादा परेशानी महसूस नहीं हुई, इसकी वजह से मेरा वजन धीरे-धीरे 45 से 80 किलो कब हुआ मुझे पता ही नहीं चला। इतना ही नहीं, मैंने वजन बढ़ने की स्थिति को भी काफी कॉमन समझ लिया, लेकिन मुझे परेशानी तब हुई जब मेरी प्रेग्नेंसी बुरी तरह से प्रभावित हुई। मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि मेरा थायराइड लेवल डेंजर लेवल में पहुंच चुका है। हाल ही में मैंने अपना थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करवाया, जिसमें मुझे पता चला कि मेरा  थायराइड डेंजर लेवल पहुंच चुका है।

इस विषय के बारे में डॉक्टर ऐश्वर्या कृष्णमूर्ति से जानते हैं कि थायराइड का डेंजर लेवल कितना होता है और किन स्थितियों में ये खतरनाक हो सकता है?

थायराइड का डेंजर लेवल क्या है?

डॉ.  ऐश्वर्य का कहना है कि जब TSH स्तर 10 यूनिट/मिलीलीटर से अधिक या 1 IU/मिलीलीटर से कम हो, तो यह एक डेंजर लेवल हो सकता है। इस स्थिति में तुरंत हेल्थ एक्सपर्ट  की सलाह लेने की जरूरत होती है।  इसी तरह, अगर आपका T3 या T4 के लेवल सामान्य सीमा से अधिक या कम हों, तो भी डॉक्टर से सलाह की जरूरत होती है।

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मालूम हो कि थायराइड ग्लैंड शरीर के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, दिल की धड़कन और वजन को कंट्रोल करती है। जब  किसी कारण से थायराइड ग्रंथि कम कार्य करती है, तो इसे हाइपोथायराइड कहा जाता है। वहीं, अगर ग्लैंड अधिक कार्य करती है, तो इस स्थिति को हाइपरथायराइड कहा जाता है।

थायराइड का खतरा कम बढ़ता है?

डॉक्टर का कहना है कि थायराइड का खतरा तब बढ़ता है, जब थायराइड लंबे समय तक कंट्रोल में नहीं रहता है। मुख्य  रूप से अगर आपका TSH बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और आपको इसकी वजह से थकान, शरीर में सूजन और काफी ज्यादा वजन बढ़ रहा है, तो यह खतरनाक हो सकता है।

वहीं, अगर TSH बहुत कम होने की वजह से अगर दिल की धड़कन तेज, घबराहट और कमजोरी हो रही है, तो यह गंभीर स्थिति हो सकती है। डॉक्टर का कहना है कि गंभीर स्थितियों  में थायराइड स्टॉर्म या मायक्सीडेमा कोमा जैसी जानलेवा स्थिति भी हो सकती है

थायराइड के गंभीर लक्षण क्या हैं?

थायराइड के कुछ लक्षण गंभीर हो सकते हैं, जैसे-

  1. बिना कारण वजन में तेजी से बढ़ना
  2. दिल की धड़कन अनियमित होना
  3. काफी ज्यादा थकान या कमजोरी होना
  4. बाल झड़ना या चेहरे पर सूजन होना, इत्यादि।

डॉक्टर बताते हैं कि सिर्फ रिपोर्ट देखकर कहा नहीं जा सकता है कि मरीज की स्थिति गंभीर है। रिपोर्ट के साथ-साथ इसके लक्षणों पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि स्थिति को अच्छे से समझा जा सके। इसके साथ ही समय पर जांच और सही इलाज से थायराइड पूरी तरह कंट्रोल में रखा जा सकता है। इसलिए लक्षणों को नजरअंदाज न करें और नियमित जांच करवाएं।

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Highlights

  • टीएसएच बढ़ना गंभीर हो सकता है।
  • थायराइड लेवल बढ़ने के साथ-साथ लक्षणों पर भी इसकी गंभीरता निर्भर होती है।
  • काफी ज्यादा थकान और कमजोरी होना भी थायराइड के लक्षण हो सकते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More