Bed Ya Sofe Par Kaise Lete: अच्छी नींद सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने घंटे सोते हैं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि आप किस पोजीशन में सोते हैं। बहुत से लोग केवल आराम देखकर सोने की पोजीशन चुन लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक गलत तरीके से सोने से शरीर को नुकसान हो सकता है। इसका असर धीरे-धीरे दिखाई देता है, जिसमें कमर दर्द, गर्दन में जकड़न, गलत पोस्चर और लगातार थकान जैसी समस्याएं शामिल हैं।
अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल के स्पाइन सर्जन डॉक्टर कुणाल भारद्वाज (Dr. Kunal Bhardwaj, Spine Surgeon, Apollo Spectra Hospital) का कहना है कि ‘सबसे सही स्लीप पोजीशन पीठ के बल सीधा सोना माना जाता है। इस पोजीशन में सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीध में रहती है, जिससे शरीर के किसी एक हिस्से पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। आइए आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि सोने की सही पोजीशन क्या होती है और गलत तरीके से सोना आपकी बॉडी को कैसे खराब कर सकता है।
इससे रीढ़ की हड्डी की प्राकृतिक शेप बनी रहती है, गर्दन और कमर दर्द का खतरा कम होता है, एसिडिटी और जलन की समस्यामें राहत मिल सकती है और चेहरे पर झुर्रियां भी कम पड़ती हैं। हालांकि इस पोजीशन में यह ध्यान रखना जरूरी है कि तकिया बहुत ऊंचा न हो, क्योंकि इससे गर्दन पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
जो लोग पीठ के बल नहीं सो पाते, उनके लिए साइड में सोना दूसरा अच्छा विकल्प माना जाता है। यह पोजीशन खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होती है जिन्हें खर्राटे आते हैं या सांस से जुड़ी परेशानी रहती है। साइड में सोने से सांस लेने में आसानी होती है, पाचन बेहतर रहता है और गर्भवती महिलाओं के लिए इसे सबसे सुरक्षित स्लीप पोजीशनमाना जाता है। अगर इस पोजीशन में घुटनों के बीच एक छोटा तकिया रख लिया जाए, तो कमर और रीढ़ को बेहतर सपोर्ट मिलता है।
डॉक्टर ने बताया कि पेट के बल सोना शरीर के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक माना जाता है। भले ही कुछ लोगों को यह पोजीशन आरामदायक लगती हो, लेकिन इसमें गर्दन एक तरफ मुड़ी रहती है, जिससे गर्दन दर्द और अकड़न की समस्या हो सकती है। इस पोजीशन में रीढ़ पर गलत दबाव पड़ता है, कमर दर्द बढ़ सकता है, सांस लेने में परेशानी होती है और लंबे समय में बॉडी पोस्चर खराब होने का खतरा रहता है।
अक्सर लोग कम्फर्ट के चक्कर में कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं, जैसे बहुत नरम या बहुत सख्त गद्दे पर सोना, बहुत ऊंचा या बहुत पतला तकिया इस्तेमाल करना, शरीर को मोड़कर या टेढ़ा करके सोना और मोबाइल देखते-देखते सो जाना। ये आदतें धीरे-धीरे शरीर की सही अलाइनमेंट को बिगाड़ देती हैं, जिसका असर बाद में गंभीर समस्याओं के रूप में सामने आता है।
सही स्लीप पोजीशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि नींद के दौरान शरीर खुद को रिपेयर करता है। अगर इस समय शरीर गलत पोजीशन में रहेगा, तो मांसपेशियों और जोड़ों पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा। American Chiropractic Association के अनुसार, गलत स्लीप पोजीशन लंबे समय में क्रॉनिक बैक पेन का कारण बन सकती है। वहीं American Academy of Sleep Medicine का कहना है कि सही पोजीशन में सोने से नींद की गुणवत्ता और ओवरऑल हेल्थ बेहतर होती है।
बेहतर नींद के लिए कुछ आसान टिप्स अपनाए जा सकते हैं, जैसे मध्यम सख्त गद्दा चुनना, गर्दन को सही सपोर्ट देने वाला तकिया इस्तेमाल करना, सोने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग करना और रोज एक ही समय पर सोने की आदत डालना। डॉक्टर कहते हैं कि कम्फर्ट जरूरी है, लेकिन सिर्फ आराम देखकर सोने की पोजीशन चुनना लंबे समय में शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। सही स्लीप पोजीशन आपकी रीढ़, मांसपेशियों और पूरे बॉडी स्ट्रक्चर को हेल्दी रखती है। इसलिए आज से ही अपनी सोने की आदतों पर ध्यान दें, क्योंकि अच्छी नींद ही अच्छे स्वास्थ्य की असली कुंजी है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
