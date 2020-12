जब आप बीमार होते हैं या फिर संक्रमण का शिकार होते हैं, तो आपके शरीर का तापमान अपनी सामान्य सीमा (correct method to check fever) से अधिक हो सकता है। इसी को बुखार कहते हैं। यह आपके शरीर को इसके कारणों से लड़ने में मदद कर सकता है। लेकिन बुखार के कारण आपको गर्म और दर्द महसूस हो सकता है। अगर आपको बुखार है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर आपके बच्चे को बुखार है तो आपको डॉक्टर से बात करने या फिर उसके पास जाने (correct method to check fever ) की आवश्यकता हो सकती है। Also Read - Metabolic Syndrome: इन 3 बीमारियों के एक साथ मिलने पर होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जानिए इससे बचाव के उपाय

कितना होना चाहिए सामान्य तापमान? (correct method to check fever )

हममें से अधिकांश ने पाया है कि शरीर का सामान्य तापमान 98.6 F होता है। लेकिन नए शोध से पता चलता है कि 1800 के दशक में लोगों के लिए ये तापमान आदर्श था। लेकिन अब जो अध्ययन हो रहे हैं उनसे पता चलता है कि बुखार की स्थिति में लोगों का आदर्श तापमान 97 और 99 F के बीच कहीं भी हो सकता है।

लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन के दौरान आपके शरीर का तापमान (correct method to check fever) बदलता रहता है? आपका शरीर रात भर ठंडा रहता है जबकि शाम को गर्म हो सकता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपके शरीर का तापमान बढ़ सकता है और आप गर्म हो सकते हैं।

लो ग्रेड फीवर

अगर आपके शरीर का तापमान सामान्य से अधिक है, लेकिन 100.4 F से कम है, तो इसे लो ग्रेड फीवर कहते हैं, जिसमें आपका डॉक्टर आपको हल्दी-फुल्की बुखार की गोली दे सकता है। हल्का-फुल्का बुखार, जैसे सर्दी या कान का संक्रमण, इसके पीछे का एक कारण हो सकता है। कुछ लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद लो ग्रेड फीवर हो सकता है। अगर कुछ दिनों में आपके शरीर का तापमान (correct method to check fever) वापस सामान्य नहीं होता है, तो अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए कि दोबारा कब दिखाने आना चाहिए।

आपके शरीर को कैसे प्रभावित करता है बुखार (correct method to check fever)

अगर आपको बुखार है, तो आप गर्म और पसीने से तर हो सकते हैं। आपको कंपकंपी भी महसूस हो सकती हैं क्योंकि आपको ठंड महसूस होती है। आपको कमजोरी, दर्द या थकान भी हो सकती है। ये सब किसी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं जो बुखार का कारण बनते हैं, जैसे खांसी या गले में खराश। आपको भोजन अच्छा नहीं लगेगा और आपका मूड भी खराब हो सकता है। आपके बच्चे के लिए फीवर थोड़ा और गंभीर हो सकता है। जब उनके शरीर का तापमान बढ़ता है, तो कुछ बच्चों को फिब्राइल सीजर जैसी समस्या हो सकती है।

आपको क्यों होता है बुखार

संक्रमण से लड़ने में आपकी मदद करने के लिए आपका शरीर अपना तापमान बढ़ा सकता है। जब आपका शरीर अधिक गर्म (correct method to check fever) होता है, तो वायरस या बैक्टीरिया का जीवित रहना कठिन हो जाता है। बुखार आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को लड़ाई में शामिल होने के लिए अधिक सफेद रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए भी कहता है। तो बुखार आपको बचाने में मदद कर सकता है, भले ही यह आपको थोड़ी देर के लिए बुरा महसूस कराए।

सही तापमान कैसे लें (correct method to check fever)

थर्मामीटर से अपने शरीर का तापमान चेक करने के लिए उसको मुंह, कान, बगल, माथे या मलाशय में रखकर मापा जा सकते हैं। बड़े बच्चों और वयस्कों के लिए, सबसे सटीक तरीका मुंह से डिजिटल थर्मामीटर का प्रयोग करना है। शिशुओं या छोटे बच्चों के लिए रेक्टल सबसे अच्छा तरीका है। रेक्टर तरीके से सटीक तापमान लेने के लिए, थर्मामीटर टिप पर पेट्रोलियम जेली लगाएं, इसे लगभग आधा इंच अपने मलाशय में डालें, और थर्मामीटर को तब तक पकड़ें जब तक आपको रिजल्ट न मिल जाए।