क्या है Continuous Glucose Monitoring तकनीक? जानिए कैसे डायबिटीज रोगियों के लिए रामबाण साबित हो रही है ये विधि

Blood sugar tracking system

यदि आपको अपना शुगर लेवल चेक करने के लिए बार-बार खून की बूंद निकालनी पड़ती है तो आज हम CGM तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं। जो आपके इस काम को बेहद आसान बना सकती है।

आज डायबिटीज काफी आम समस्या बनती जा रही है। कुछ साल पहले तक डायबिटीज बड़ी आयु के लोगों की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन आज इस बीमारी से हर आयु वर्ग का व्यक्ति पीड़ित है। छोटे बच्चों से लेकर नौजवान और यहां तक कि बुजुर्गों तक सभी तरह के लोग डायबिटीज के मरीज देखे जा सकते हैं। आमतौर पर डायबिटीज के 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। टाइप-1 डायबिटीज और टाइप-2 डायबिटीज। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में कई तरह की और भी समस्याएं भी पैदा होने लग जाती हैं। इसलिए डायबिटीज के मरीज को चाहिए कि वह अपने शुगर लेवल को नियमित तौर पर जांचते रहें। लेकिन शुगर टेस्ट के लिए सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाली विधि काफी दर्दभरी है। जिसमें हमारे खून की एक बूंद लेकर ब्लड शुगर का पता लगाया जाता है।

आज हम आपको ऐसी बेहतरीन विधि के बारे में बताने जा रहे हैं। जो आपको इस दर्द से निजात दिलाएगी और साथ ही आपके ब्लड शुगर लेवल को भी अच्छी तरह मॉनिटर करेगी। जी हां CGM (Continuous Glucose Monitoring) डिवाइस आपके शुगर लेवल को पता करने में आपकी काफी मदद कर सकता है। Continuous Glucose Monitoring एक ऐसी डिवाइस है जो आपकी त्वचा के नीचे फिट किया जाता है। जो आपके ब्लड शुगर को 24 घंटे जांचने का काम करता है। इतना ही नहीं ये डिवाइस आपके शुगर लेवल की रीडिंग्स को आपके मोबाइल फोन पर भी भेजता रहता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से...

एक्सपर्ट्स से जानिए क्यों फायदेमंद है CGM

Dr. Prashanth Subramaniam Head of Medical Affairs, Diabetes Care, Abbott बताते हैं कि CGM ब्लड शुगर नापने की एक ऐसी शानदार विधि है जिसका इस्तेमाल कर आप अपने ब्लड शुगर का पता रियल टाइम में कर सकते हैं। टाइप-2 डायबिटीज के पेशेंट यदि इस तकनीक का उपयोग करते हैं तो उनके एक्यूट डायबिटीज घटना में 51% की कमी और अस्पताल भर्ती में 28% तक की कमी दर्ज की गई है।

Professor of Metabolic Medicine and an Honorary Consultant in Diabetes and Endocrinology at Leeds University and Leeds Teaching Hospitals Trust, Prof. Ramzi Ajjan (UK) कहते हैं कि डायबिटीज के पेशेंट्स का केवल शुगर लेवल ही ऊपर-नीचे नहीं होता है बल्कि इसके कारण हार्ट से जुड़ी बीमारियां, मोटापा, और आंखों की समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। अक्सर डायबिटीज के रोगियों को मोटापा और हार्ट डिजीज दोनों का खतरा एक साथ हो जाता है। CGM तकनीक लोगों को उनका ग्लूकोज लेवल नियंत्रित रखने और इस तरह के खतरे से बचने में मदद कर सकता है।

MD, Professor (Dept. of Medicine), Hamdard Institute of Medical Science & Research, New Delhi बताते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में लगभग 17.8% लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। यही कारण है कि ऐसे लोगों को गंभीर समस्याओं से बचने के लिए अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। इसे CGM जैसे टूल्स से ज्यादा आसान बनाया जा सकता है जो उन्हें नियमित रूप से अपना ग्लूकोज लेवल जांचने में मदद करता है। लोग इसके अनुसार अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अपने डॉक्टर से सलाह करके उचित उपचार भी करा सकते हैं।

Continuous Glucose Monitoring के फायदे

ब्लड शुगर लेवल को 24 घंटे ट्रैक किया जा सकता है।

अचानक शुगर लेवल बढ़ने या घटने पर आपको अलर्ट किया जाता है।

उंगली से खून लेकर टेस्ट करने को CGM खत्म करता है।

अपने शुगर लेवल के आधार पर अपनी डाइट और एक्सरसाइज का निर्धारण कर सकते हैं।