थायराइड की दवा लेने का सही तरीका क्या है? दवा लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए; बता रहे हैं डॉक्टर

एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. भावना अत्री का कहना है कि थायराइड की दवा का असर तभी सही तरीके से होता है, जब इसे सही से लिया जाए।

सुबह आंख खुलते ही मैं शुरु हुए दिन के बारे में सोचती हूं, पहले 1 गिलास पानी लेती हूं और 1 गोली खाती हूं।

what is the best way to take thyroid medication Doctor explains : आज ये कहानी भारत में रहने वाले हर परिवार में किसी न किसी सदस्य की है। सुबह आंख खुलते ही पानी के साथ गोली लेना हर थायराइड के मरीज की जरूरत बन चुका है। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक चलती है और इसके लिए नियमित दवा की आवश्यकता होती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ पर छपी एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर 10 में से 1 व्यक्ति थायराइड से ग्रस्त है। थायराइड के मामले पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा देखें जाते हैं। भारत में ज्यादातर लोग थायराइड को कंट्रोल करने के लिए दवाएं लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बीमारी कंट्रोल नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है थायराइड की दवा को गलत तरीके से लेना।

फरीदाबाद के सेक्टर- 8 स्थित सर्वोदय अस्पताल की एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. भावना अत्री हमारे साथ बातचीत में बताती हैं कि एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के रूप में मैं रोज ऐसे मरीज देखता हूं जिनकी रिपोर्ट सही नहीं आती, जबकि वे नियमित दवा लेते हैं।

जब विस्तार से बात की जाती है, तो पता चलता है कि मरीज अक्सर दवा को गलत टाइम, दूसरी दवाओं के साथ या दवा खाने से पहले भोजन कर लेते हैं। थायराइड की गोली लेते समय ये छोटी-छोटी गलतियां अक्सर दवा के असर को घटा देती हैं। थायराइड की दवा खाने के साथ की जाने वाली छोटी-छोटी गलतियां उसके असर को कम या कई बार दूसरी दिशा की ओर ले जाती हैं। किसी भी मरीज के लिए थायराइड की दवा तभी सही तरीके से काम करती है जब उसे सही समय, सही तरीके और रोजाना सही समट पर लिया जाए।

कब लेनी चाहिए थायराइड की दवा

डॉ. भावना अत्री का कहना है कि सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि थायराइड की दवा हमेशा खाली पेट ली जानी चाहिए। इसका सबसे अच्छा समय सुबह उठते ही होता है। दवा लेने के बाद कम से कम 30 से 60 मिनट तक कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए, यहां तक कि चाय या कॉफी भी नहीं। थायराइड की दवा लेने के आधे घंटे बाद कुछ खाया जाए तो इससे अवशोषण घट जाता है और थायराइड की दवा का पूरा फायदा शरीर को नहीं मिलता है।

You may like to read

डॉक्टर बताते हैं कि थायराइड की दवा को हमेशा सादे पानी के साथ लेना चाहिए। चाय, कॉफी, दूध, जूस या गुनगुने पानी में नींबू या शहद मिलाकर दवा लेना सही नहीं है। ये सभी चीजें थायराइड की दवा के प्रभाव को कम कर सकती हैं।

थायराइड की गोली एक समय पर लेना है जरूरी

थायराइड की दवा लेने में नियमितता और समय की स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है। रोज दवा एक ही समय पर लेने से शरीर में थायराइड हार्मोन का स्तर संतुलित बना रहता है। यदि किसी दिन थायराइड की दवा लेना भूल जाएं, तो उसी दिन रात में दवा का सेवन न करें अगले दिन दोगुनी खुराक (डबल डोज) लें।

थायराइड की दवा के साथ कोई और दवा कब लेनी चाहिए?

कई मरीज थायराइड की दवा के साथ कैल्शियम, आयरन या मल्टीविटामिन भी लेते हैं। ऐसी स्थिति में यह जानना बेहद जरूरी है कि इन दवाओं और थायराइड की दवा के बीच कम से कम 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। अन्यथा थायराइड की दवा शरीर में सही तरीके से अवशोषित नहीं हो पाती। वहीं, जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है और वो अगर थायराइड की गोली ले रहे हैं तो उन्हें इस विषय पर डॉक्टर से बात करनी चाहिए। डायबिटीज के मरीजों को हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही थायराइड की गोली लेनी चाहिए। इससे ब्लड शुगर कम और ज्यादा नहीं होता है।

दवा के साथ नियमित जांच है जरूरी

डॉक्टर का कहना है कि जो लोग थायराइड को कंट्रोल करने के लिए गोली ले रहे हैं, उन्हें यह समझना भी ज़रूरी है कि थायराइड की दवा एक बार तय हो जाने के बाद हमेशा के लिए वही नहीं रहती। शुरुआत में आमतौर पर 6 से 12 सप्ताह में जांच की जाती है। जब थायराइड नियंत्रित हो जाए, तब भी 6 से 12 महीने में एक बार जांच आवश्यक होती है। डॉक्टर थायराइड की कंडीशन के आधार पर दवा की गोली के डोज की मात्रा तय करते हैं।

क्या प्रेग्नेंसी में थायराइड की गोली ले सकते हैं?

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. बताती हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं या गर्भधारण की योजना बना रही महिलाओं के लिए थायराइड का सही नियंत्रण और भी ज्यादा जरूरी होता है। इस दौरान दवा की मात्रा बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि सही थायराइड स्तर बच्चे के मस्तिष्क विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रेग्नेंसी के दौरान आपको थायराइड की गोली लेनी चाहिए या नहीं इस विषय पर अपने डॉक्टर से बात करें।

क्योंकि हर महिला का थायराइड फंक्शन अलग होता है और प्रेग्नेंसी के दौरान थायराइड फंक्शन अलग तरीके से काम करता है। प्रेग्नेंसी के दौरान थायराइड की गोली लेनी है या नहीं इस विषय पर जानने के लिए अपने डॉक्टर से बात करें।

थायराइड की गोली के साथ जरूरी है सही लाइफस्टाइल

1. संतुलित आहार लें: फल, सब्जियां, साबुत अनाज, पर्याप्त प्रोटीन और अच्छे फैट्स का सेवन करें।

2. नियमित व्यायाम करें: दिन में कम से कम 30 मिनट वॉक, योग या हल्का व्यायाम थायराइड को नियंत्रण में रखने में मदद करता है।

3. तनाव से बचें: तनाव थायराइड की समस्या को बढ़ा सकता है। मेडिटेशन, गहरी सांसों की एक्सरसाइज और पर्याप्त नींद लें।

4. दवा को पिल बॉक्स में रखें और अलार्म सेट करें: अगर आप भूल जाते हैं दवा लेना, तो अलार्म लगाना या दवा को किसी दिनचर्या से जोड़ना मददगार हो सकता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

TRENDING NOW

लोगों को सलाह देते हुए डॉक्टर कहती हैं कि थायराइड की दवा तभी प्रभावी होती है जब उसे सही तरीके से लिया जाए। छोटी-सी लापरवाही भी लंबे समय तक परेशानी का कारण बन सकती है। यदि दवा लेने के बावजूद थकान, वजन बढ़ना, बाल झड़ना या अन्य लक्षण बने रहें, तो खुद से दवा बदलने के बजाय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से इस विषय पर बात करें और अपना इलाज सही तरीके से करवाएं।

Highlights

थायराइड की गोली रोजाना सुबह खाली पेट पानी के साथ लेनी चाहिए।

थायराइड की गोली लेन के बाद आधे घंटे तक कुछ खाना नहीं चाहिए।

थायराइड की गोली का डॉक्टर की सलाह पर ही बदलना चाहिए।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।