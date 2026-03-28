अगर सोने से 2 घंटे पहले ही रख देंगे फोन, तो स्वास्थ्य को मिलेंगे ये 4 चौंकाने वाले फायदे

Screen Time Before Sleep: रात को फोन चलाने की आदत आपके स्वास्थ्य को एक नहीं बल्कि कई अलग-अलग तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। अगर आप रात को सोने से 2 घंटे पहले फोन छोड़ देते हैं, तो आप बदलाव खुद देख सकते हैं।

Benefits of Avoiding Phone Before Sleeping: फोन का ज्यादा इस्तेमाल करना यानी ज्यादा स्क्रीन टाइम एक नहीं बल्कि कई बीमारियों को पैदा कर सकता है। जिनमें से एक अनिद्रा, जिससे आज के समय में काफी लोग परेशान हैं। आजकल लोगों के फोन की लत इतनी ज्यादा लग गई है, कि रात को भी कई घंटों तक लोग शॉर्ट वीडियोज, वेब सीरीज और गेम्स में लगे रहते हैं। लेकिन इसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर काफी गहरा असर पड़ता है। यह असर तब पता चलेगा जब आप रात को फोन का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि केवल सोने से सिर्फ 2 घंटे पहले अगर आप फोन को खुद से दूर कर दें तो यह आदत आपकी सेहत को लाभ पहुंचा सकती है? यह छोटा सा कदम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन साबित होगा। तो आइए जानते हैं, इस आदत से होने वाले कुछ फायदों के बारे में।

स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी

फोन से लाइट निकलती है और आप पर पड़ती है। यह ब्लू लाइट होती है, जो हमारे दिमाग को संकेत देती है कि अभी रात नहीं दिन है। इस कारण आपको नींद नहीं आती और आप लगातार फोन चलाते रहते हैं। ऐसे में यदि आप सोने से केवल 2 घंटे पहले फोन को साइट रख दें, तो आपका दिमाग को शांति मिलेगी। इससे आपको समय से नींद आएगी, जो गुणवत्ता युक्त होगी और आप जब अगली सुबह उठेंगे तो अधिक तरोताजा महसूस करेंगे।

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स्ट्रेस कम होने लगेगा

सोने से पहले समय हमें अपना लगता है। ऐसे में अक्सर हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या काम से जुड़े मैसेज पढ़ने लगते हैं। यह हमें मनोरंजित करता है, जिससे महसूस होता है मानों तनाव कम हो गया हो, लेकिन यह अक्सर तनाव बढ़ता है। ऐसे में जब आप 2 घंटे पहले ही फोन से दूर बना लेते हैं तो मन शांत होता है और नकारात्मक विचार नहीं आते। यह आदत आपके मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बना सकती है।

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आंखों की हेल्थ अच्छी होने लगेगी

जब आप लंबे समय तक स्क्रीन देखते रहते हैं तो इससे आंखों में जलन, सूखापन आ जाता है और थकान भी साफ झलकने लगती है। ऐसे में आप इस परेशानी से बचने के लिए सोने से पहले फोन से दूरी बना लेते हैं, तो आपकी आंखों को लंबा आराम मिलता है और आंखों की रोशनी पर पड़ने वाला नकारात्मक प्रभाव भी कम हो जाता है, जो कि बेहतर दृष्टि के लिए जरूरी है।

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मेंटल फॉकस बढ़ने लगेगा

अपनी रात बिना फोन के बिताने से आपकी नींद की गुणवत्ता पर सबसे ज्यादा सकारात्मक असर होता है, जिसका सीधा असर आपकी कार्यक्षमता पर पड़ता है। बेहतर सुबह के बात आप ज्यादा ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, जिससे काम पर फोकस करना आसान हो जाता है। इससे आपकी उत्पादकता भी बढ़ती है और आप दिनभर ज्यादा एक्टिव महसूस करते हैं। फोन से थोड़ी दूरी बनाना मुश्किल नहीं है। अगर आप एक स्वस्थ और संतुलित जीवन चाहते हैं, तो आज से ही सोने से 2 घंटे पहले फोन को दूर रखने की आदत अपना लीजिए।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।