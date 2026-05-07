थैलेसीमिया क्या है? लक्षण से इलाज तक सब कुछ जानें-FAQ और वीडियो के साथ

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Written By: Anju Rawat | Published : May 7, 2026 5:07 PM IST
Medically Verified By: Dr Amit Upadhyay, Dr Malini Garg
Thalassemia: थैलेसीमिया एक आनुवंशिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है। इसकी वजह से शरीर में खून की कमी होने लगती है। इससे थैलेसीमिया मरीज को एनीमिया, कमजोरी, थकान और सांस फूलने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस स्थिति में मरीज को नियमित रूप से खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें कि यह बीमारी माता-पिता से बच्चों में जीन के जरिए पहुंचती है। अगर दोनों माता-पिता में थैलेसीमिया होता है, तो बच्चे में थैलेसीमिया होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। थैलेसीमिया के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस (World Thalassemia Day) मनाया जाता है। आइए, आज इस मौके पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वैशाली की कंसल्टेंट-क्लिनिकल हेमेटोलॉजी डॉ. मालिनी गर्ग से जानते हैं थैलेसीमिया के लक्षण, कारण और इलाज के बारे में-
आपको बता दें कि मुख्य रूप से थैलेसीमिया के दो प्रकार होते हैं।
thalassemia ke lakshan (Image Source: ChatGPT)
थैलेसीमिया रोगियों में कुछ शुरुआती लक्षण महसूस हो सकते हैं। इन संकेतों की अनदेखी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वरना, बाद में समस्या गंभीर हो सकती है और व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं।
थैलेसीमिया बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर कुछ टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। इसमें शामिल हैं-
Doctor Quote on thalassemia
थैलेसीमिया का इलाज बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है।
नहीं, थैलेसीमिया संक्रामक नहीं है। यानी यह बीमारी एक से दूसरे व्यक्ति में छूने या साथ रहने से नहीं फैलता है। यह एक जेनेटिक बीमारी है, जो माता-पिता से बच्चों में हो सकता है।
थैलेसीमिया से पूरी तरह बचाव संभव नहीं है। लेकिन, शादी से पहले थैलेसीमिया स्क्रीनिंग और जेनेटिक काउंसलिंग की मदद से थैलेसीमिया के गंभीर मामलों के जोखिम को कम किया जा सकता है। समय पर जांच से इसके खतरे को कम किया जा सकता है।
PSRI Hospital के सीनियर कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट एंड ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अमित उपाध्याय से थैलेसीमिया से जुड़े सवालों को लेकर बातचीत की-
|सवाल
|जवाब
|टिप्पणी
|1. थैलेसीमिया सिर्फ बच्चों में ही होता है?
|नहीं
|यह एक आनुवंशिक बीमारी है, जो माता-पिता से बच्चों में जाती है। हालांकि, इसके लक्षण अक्सर बचपन में दिखने लगते हैं।
|2. थैलेसीमिया में खून चढ़ाने से आदत पड़ जाती है?
|नहीं
|थैलेसीमिया में खून चढ़ाने से किसी तरह की आदत नहीं पड़ती है। बच्चों को एनीमिया से बचाने के लिए खून चढ़ाया जाता है।
|3. थैलेसीमिया के मरीज एक्सरसाइज कर सकते हैं?
|हां
|यह उनकी सेहत, हीमोग्लोबिन लेवल और बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है। इन बच्चों को हल्की एक्सरसाइज कराई जा सकती है।
|4. थैलेसीमिया में चाय-कॉफी पी सकते हैं?
|हां
|थैलेसीमिया के मरीज कम मात्रा में चाय और कॉफी पी सकते हैं।
|5. थैलेसीमिया में आयरन वाली चीजें खानी चाहिए?
|हां
|थैलेसीमिया के मरीज आयरन वाली चीजें खा सकते हैं। लेकिन, बिना जांच के आयरन सप्लीमेंट लेना नुकसानदायक हो सकता है।
|6. थैलेसीमिया का असर दिमाग पर पड़ता है?
|हां
|अगर लंबे समय तक शरीर में हीमोग्लोबिन बहुत कम रहे और सही इलाज न मिले, तो शरीर और दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई प्रभावित हो सकती है।
|7. थैलेसीमिया वाले लोग शादी कर सकते हैं?
|हां
|थैलेसीमिया वाले लोग शादी कर सकते हैं। लेकिन, शादी से पहले दोनों पार्टनर्स की थैलेसीमिया जांच करवाना जरूरी माना जाता है। ताकि बच्चे में इसके खतरे को समझा जा सके।
|8. शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट जरूरी है?
|हां
|शादी से पहले स्क्रीनिंग करानी चाहिए। अगर दोनों पार्टनर्स में थैलेसीमिया होता है, तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने का खतरा बढ़ सकता है।
|9. थैलेसीमिया में वैक्सीनेशन जरूरी है?
|हां
|बार-बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कमजोर इम्यूनिटी की वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए डॉक्टर वैक्सीन लगाने की सलाह देते हैं।
|10. थैलेसीमिया का असर हाइट और ग्रोथ पर पड़ता है?
|हां
|गंभीर थैलेसीमिया में बच्चों की लंबाई और शारीरिक विकास प्रभावित हो सकता है।
|11. थैलेसीमिया में बाल झड़ते हैं?
|हां
|कुछ मरीजों में कमजोरी, पोषण की कमी, एनीमिया या दवाइयों के कारण बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। हालांकि हर मरीज में ऐसा जरूरी नहीं होता है।
|12. थैलेसीमिया में ब्लड ग्रुप का कोई रोल होता है?
|हां
|थैलेसीमिया रोगियों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय सही ब्लड ग्रुप होना जरूरी होता है। इससे कई जटिलताओं से बचा जा सकता है।
|13. थैलेसीमिया से जीवनकाल कम हो जाता है?
|नहीं
|पहले गंभीर थैलेसीमिया में जीवनकाल प्रभावित होता था। लेकिन अब बेहतर इलाज, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मरीज लंबा जीवन जी सकते हैं।
|14. थैलेसीमिया के मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं?
|हां
|थैलेसीमिया में शरीर पर्याप्त स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है। इसलिए बार-बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। हालांकि, सही इलाज से सामान्य जीवन जिया जा सकता है।
|15. थैलेसीमिया में बार-बार खून चढ़ाना पड़ता है?
|हां
|हीमोग्लोबिन का स्तर बनाए रखने और शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बार-बार खून चढ़ाना पड़ता है।
|16. थैलेसीमिया पूरी तरह ठीक हो सकता है?
|नहीं
|इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ मामलों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट से इसका इलाज हो पाता है।
Disclaimer: थैलेसीमिया एक बीमारी है, जो जेनेटिक होती है और माता-पिता से बच्चों में आती है। थैलेसीमिया मरीजों को बार-बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इन रोगियों का हीमोग्लोबिन कम होता है और कई लक्षण महसूस हो सकते हैं। इसलिए थैलेसीमिया की जांच जरूर करानी चाहिए, खासकर शादी से पहले।
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