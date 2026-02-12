Add The Health Site as a
कंधे का दर्द मामूली समझकर कर रहे हैं इग्नोर, तो यह हो सकता है Shoulder Arthritis
VerifiedVERIFIED By: Dr. Vivek Mahajan

Written by Ashu Kumar Das |Updated : February 12, 2026 9:35 AM IST

Shoulder Arthritis doctor Explains Its Symptoms and Prevention: शोल्डर आर्थराइटिस (Shoulder Arthritis) कंधे के जोड़ में होने वाली एक सामान्य लेकिन दर्दनाक समस्या है, जिसमें जोड़ की उपास्थि (कार्टिलेज) धीरे-धीरे घिसने लगती है। कंधे का जोड़ शरीर के सबसे अधिक गतिशील जोड़ों में से एक है, जो हाथ को ऊपर-नीचे, आगे-पीछे और गोल घुमाने में मदद करता है।

ISIC मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जरी के HOD, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी के प्रमुख डॉ. विवेक महाजन के अनुसार,जब इस जोड़ की चिकनी परत घिस जाती है, तो हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती है, जिससे दर्द, जकड़न और सूजन की समस्या होती है। जैसे- जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उनमें शोल्डर आर्थराइटिस की समस्या भी तेजी से बढ़ती है।

कितने प्रकार का होता है शोल्डर आर्थराइटिस

शोल्डर आर्थराइटिस के कई प्रकार होते हैं। इसमें शामिल हैः

  1. ऑस्टियोआर्थराइटिस- शोल्डर आर्थराइटिस की सबसे आम प्रकारों में से एक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। डॉ. विवेक जैन बताते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या किसी भी व्यक्ति को उम्र के साथ जोड़ की प्राकृतिक घिसावट के कारण होती है।
  2. रुमेटॉइड आर्थराइटिस- शोल्डर आर्थराइटिस का यह प्रकार ऑटोइम्यून स्थिति से जुड़ा हुआ है। इसमें शरीर का इम्यून सिस्टम ही शोल्डर्स के ज्वाइंट्स पर हमला करने लगता है। इसके अलावा, चोट या फ्रैक्चर के बाद विकसित होने वाला पोस्ट-ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस भी शोल्डर को प्रभावित करता है।

शोल्डर आर्थराइटिस के शुरुआती लक्षण क्या हैं?

डॉ. विवेक जैन का कहना है कि शोल्डर आर्थराइटिस की शुरुआती लक्षण कंधों में हल्के दर्द और जकड़न के साथ नजर आते हैं। लेकिन 10 में से 8 लोग शोल्डर में होने वाली जकड़न को मामूली समझ कर शुरुआती स्टेज में नजरअंदाज कर देते हैं। पर समय के साथ ये दर्द बढ़ जाता है। एक समय ऐसा आता है कि कंधे का दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि कंधे को ऊपर उठाने, बाल संवारने, कपड़े पहनने या भारी वस्तु उठाने में कठिनाई महसूस हो सकती है। कई लोगों को कंधे में क्रैकिंग या  ग्राइंडिंग की आवाज भी सुनाई देती है, इसे मेडिकल भाषा में क्रेपिटस कहा जाता है।

शोल्डर आर्थराइटिस के चरण क्या हैं?

चरण का नंबरक्या-क्या परेशानी होती है
पहला चरणशुरुआती चरण में, आपके कंधे नरम होने लगते हैं, लेकिन आपको कोई गंभीर लक्षण महसूस नहीं होता है। इसलिए आप इस स्टेज में शोल्डर आर्थराइटिस को इग्नोर कर देते हैं।
दूसरा चरणआपके कंधों के ज्वाइंट्स में दरारें पड़ने लगती है। कंधों को हिलाने-डुलाने पर दर्द और जकड़न महसूस होने लगती है।
तीसरा चरणआपके कंधे कमजोर होने लगते हैं और झड़ने लगती है। ऐसे में आपको किसी प्रकार का सामान उठाने, कंधे को मूव करने और बालों को सही करने में भी परेशानी महसूस होने लगती है।
चौथा चरणइस स्टेज में आपके कंधे की हड्डियां पूरी तरह से घिस चुकी होती हैं। ऐसे में दर्द, कंधों का मूव न कर पाना और कई अन्य प्रकार की समस्या बढ़ जाती है।

शोल्डर आर्थराइटिस से बचाव के तरीके

शोल्डर आर्थराइटिस से बचाव के लिए आप नीचे बताए गए तरीकों को अपना सकते हैंः

  1. कंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करें।
  2. स्ट्रेचिंग और हल्की ताकत बढ़ाने वाले वर्कआउट पर फोकस करें।
  3. स्वीमिंग व कंधे से जुड़े योगासन को रोजमर्री का लाइफ में महत्व दें।

डॉ. विवेक महाजन कहते हैं कि शोल्डर आर्थराइटिस एक ऐसी स्थिति है, जिसे पूरी तरह रोका नहीं जा सकता, लेकिन समय पर पहचान और सही देखभाल से इसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। स्वस्थ जीवनशैली, रेगुलर एक्सरसाइज और संतुलित आहार कंधे के जोड़ को लंबे समय तक सक्रिय और दर्द-मुक्त रख सकते हैं। इसलिए इस परेशानी से बचने के लिए सही जीवनशैली को जरूर अपनाएं।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

