रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? जानें जोड़ों से जुड़ी इस बीमारी के लक्षण और इलाज

Rheumatic Arthritis: रूमेटाइड अर्थराइटिस की वजह से आपको जोड़ों में गंभीर दर्द की समस्या हो सकती है। इस स्थिति में इम्यून सिस्टम शरीर के जोड़ों पर हमला करती है।

Written by Anju Rawat |Published : January 12, 2026 8:13 AM IST

What is Rheumatic Arthritis: रूमेटाइडअर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें शरीर का इम्यूनसिस्टम गलती से अपने जोड़ों पर हमला करने लगता है। इसकी वजह से व्यक्ति को गंभीर जोड़ों के दर्द का सामना करना पड़ता है। रूमेटाइडअर्थराइटिस की वजह से हाथ, पैर, कंधों, कलाइयो और घुटनों के जोड़ों पर दर्द महसूस हो सकता है। इतना ही नहीं, रूमेटाइडअर्थराइटिस की वजह से आपको जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न जैसी समस्याएं भी महसूस हो सकती हैं। जब यह स्थिति गंभीर रूप लेती है, तो जोड़ो के साथ ही फेफड़ों, हृदय और आंखों को भी प्रभावित करने लगती है। रूमेटाइडअर्थराइटिस का समय पर इलाज बहुत जरूरी है। अन्यथा, पीड़ित व्यक्ति की स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है। आइए, नारायणाहॉस्पिटल, जयपुर के डायरेक्टर - रुमेटोलॉजी डॉ. राहुल जैन से जानते हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस के लक्षण क्या हैं?

रूमेटइडअर्थराइटिस क्यों होता है?

  • रूमेटाइडअर्थराइटिस में इम्यूनसिस्टम की वजह से स्वस्थ जोड़ों पर हमला करता है। इसकी वजह से सूजन पैदा होती है और दर्द महसूस होता है। ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र में गड़बड़ी की वजह से होता है।
  • जेनेटिक कारणों की वजह से भी रूमेटाइडअर्थराइटिस हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी को रूमेटाइडअर्थराइटिस है तो आपमें भी इसका खतरा ज्यादा रहता है।
  • हार्मोनल बदलाव की वजह से भी रूमेटाइडअर्थराइटिस हो सकता है। यह रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा होता है। महिलाओं में यह रोग ज्यादा देखने को मिलता है।
  • जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें रूमेटाइडअर्थराइटिस का खतरा ज्यादा रहता है।

रूमेटाइडअर्थराइटिस के लक्षण

जोड़ों में दर्द और सूजन

रूमेटाइडअर्थराइटिस के रोगियों को जोड़ों में दर्द और सूजन जैसी समस्याएं बेहद आम हैं। अगर आपको अक्सर ही जोड़ों में दर्द और सूजन रहती है तो इस संकेत को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। यह रूमेटाइडअर्थराइटिस का संकेत हो सकता है। इसकी वजह से आपको जोड़ों में जकड़न भी महसूस हो सकती है।

थकान और कमजोरी

थकान और कमजोरी भी रूमेटाइडअर्थराइटिस के संकेत हो सकते हैं। रूमेटाइडअर्थराइटिस होने पर व्यक्ति को बार-बार थकान महसूस हो सकती है। इसलिए इस संकेत को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि, हरबार की थकान रूमेटाइडअर्थराइटिस नहीं होता है। इसलिए आपको बिना जांच कराए चिंता करने की जरूरत नहीं है।

भूख न लगना

रूमेटाइडअर्थराइटिस की वजह से भूख न लगना एक आम समस्या है। इसकी वजह से आपको भूख कम लग सकती है। भूख न लगना एक गंभीर संकेत हो सकता है, जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

रूमेटॉइडअर्थराइटिस का इलाज कैसे होता है?

रूमेटाइडअर्थराइटिस का कोई स्थायी इलाज नहीं होता है। लेकिन, कुछ दवाइयों, थेरेपी और बदलाव करके इसकी वजह से होने वाले दर्द को नियंत्रित किया जा सकता है।

लाइफस्टाइल में बदलाव

  • रूमेटाइडअर्थराइटिस के रोगियों को अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव जरूर करना चाहिए। इससे दर्द और सूजन में काफी आराम मिलेगा।
  • धूम्रपान और शराब से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें। अगर आप इनका सेवन करेंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है।
  • रूमेटाइडअर्थराइटिस के रोगियों को योग और मेडिटेशन भी जरूर करना चाहिए। इससे तनाव कम होता है और आपको रिलैक्सफील होता है।
  • इस बीमारी से पीड़ित लोगों को अपनी डाइट में ओमेगा-3 फैटीएसिड्स जरूर शामिल करने चाहिए।

दवाइयां

रूमेटाइडअर्थराइटिस का इलाज करने के लिए डॉक्टर दवाइयां लिख सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर NSAIDs (Non-steroidal anti-inflammatory drugs) लिख सकते हैं। इन दवाइयों के सेवन से शरीर के दर्द और सूजन में आराम मिलता है। इसके अलावा भी कईऐसी दवाइयां हैं, जो रूमेटाइडअर्थराइटिस के मरीजों के लिए लिखी जा सकती है।

फिजियोथेरेपी

रूमेटाइडअर्थराइटिस के रोगियों के लिए फिजियोथेरेपी भी बहुत जरूरी है। इस अर्थराइटिस के रोगियों को रेगुलरएक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे जोड़ों में फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ती है। फिजियोथेरेपी करने से आपको दर्द से राहत मिल सकती है।

सर्जरी

रूमेटाइडअर्थराइटिस के कई मामलों में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। जब दवाइयों और फिजियोथेरेपी से लाभ नहीं मिलता है, तो सर्जरी का सहारा लिया जाता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

